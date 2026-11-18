Theo phóng viên TTXVN tại Nga, ngày 17/11, một máy bay vận tải quân sự đã rơi ở Siberia khiến 17 người thiệt mạng.

Theo kênh Baza, chiếc An-12 đang bay từ thành phố Novosibirsk đến Kansk. Khi bay được khoảng một phần tư chặng đường, máy bay gặp sự cố kỹ thuật và bốc cháy. Phi hành đoàn đã phát tín hiệu cầu cứu và yêu cầu hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Kemerovo.

Tuy nhiên, máy bay đã rơi xuống cánh đồng khi còn cách sân bay khoảng 5 km.

Theo dữ liệu ban đầu, có 17 người trên máy bay và không ai sống sót. Thống đốc tỉnh Kemerovo, Ilya Seredyuk đã xác nhận vụ tai nạn và thông báo rằng ông đã đến hiện trường.



Theo kênh Shot, phi hành đoàn đã cố gắng điều khiển chiếc máy bay đang bốc cháy tránh xa khu dân cư. Máy bay rơi xuống một cánh đồng, mảnh vỡ văng ra trong bán kính khoảng 500 mét.

Lực lượng Bộ Tình trạng Khẩn cấp, lực lượng Vệ binh quốc gia, cảnh sát cũng như các nhân viên y tế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Một trụ sở dã chiến đã được mở tại hiện trường vụ tai nạn.

Hiện các chuyên gia đang xem xét các giả thuyết về nguyên nhân gây ra vụ tai nạn thảm khốc này./.

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