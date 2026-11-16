Pháp đối mặt vụ rò rỉ dữ liệu quy mô lớn, 22 triệu người bị ảnh hưởng

Theo báo La Tribune của Pháp, một cuộc tấn công mạng nhằm vào Maileva, công ty con của Tập đoàn Bưu chính Pháp (La Poste), hồi giữa tháng 9/2026 đã khiến dữ liệu cá nhân của khoảng 22 triệu người bị đánh cắp.

Đây là một trong những vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất tại Pháp trong thời gian gần đây, phản ánh tình trạng gia tăng các cuộc tấn công mạng nhằm vào doanh nghiệp và cơ quan công quyền nước này.

Tập đoàn Bưu chính Pháp cho biết, các thông tin bị đánh cắp gồm họ, tên và địa chỉ bưu chính. Dữ liệu tài khoản ngân hàng và thông tin tài chính không bị ảnh hưởng. Những người liên quan chủ yếu là người nhận thư từ các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ của Maileva.

Maileva là nền tảng chuyên cung cấp dịch vụ in ấn và gửi tài liệu cho doanh nghiệp, như phiếu lương, hóa đơn, thư bảo đảm và giấy mời họp.

Công ty trực thuộc Docaposte, đơn vị thành viên của La Poste, hiện phục vụ hơn 70.000 khách hàng và đã xử lý khoảng 180 triệu tài liệu trong năm 2024.

Maileva cho biết đã thông báo sự cố tới Ủy ban quốc gia về công nghệ thông tin và quyền tự do dân sự Pháp (CNIL), đồng thời nộp đơn khiếu nại. Các doanh nghiệp khách hàng liên quan cũng đã được thông báo và một cuộc điều tra tư pháp đang được tiến hành.

Trong số những người bị ảnh hưởng có khách hàng của các tổ chức quản lý nhà ở xã hội, bệnh nhân tại các phòng xét nghiệm y tế và bệnh viện.

Đáng chú ý, dữ liệu của một số bệnh nhân Bệnh viện Foch tại Suresnes, tỉnh Hauts-de-Seine, có thể đã bị truy cập, bao gồm nội dung thư nhắc thanh toán viện phí, số hóa đơn, ngày khám chữa bệnh và số tiền phải trả.

Vụ việc được cho là liên quan đến Kiwee.care, doanh nghiệp quản lý công nợ y tế sử dụng dịch vụ của Maileva. Do Kiwee.care hợp tác với nhiều cơ sở y tế, phạm vi ảnh hưởng có thể còn mở rộng.

Đây là vụ tấn công mới nhất trong hàng loạt sự cố an ninh mạng nghiêm trọng tại Pháp. Trước đó, năm 2024, các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bảo hiểm y tế Almerys và Viamedis bị tấn công, ảnh hưởng tới hơn 33 triệu người.

Đầu năm 2024, France Travail cũng ghi nhận vụ rò rỉ dữ liệu có khả năng tác động tới 36,8 triệu người. Trong mùa Hè năm 2026, các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống thuế vụ khiến dữ liệu gần 700.000 người bị đánh cắp.

Theo CNIL, Pháp ghi nhận hơn 5.600 vụ vi phạm dữ liệu trong năm 2024, tăng 20% so với năm trước. Nước này được đánh giá là mục tiêu hấp dẫn đối với tin tặc do quy mô kinh tế, mức độ số hóa và vai trò trong các vấn đề quốc tế.

Vụ việc Maileva cho thấy rủi ro an ninh mạng không chỉ xuất phát từ hệ thống của các cơ quan trực tiếp quản lý dữ liệu mà còn từ những nhà cung cấp dịch vụ trung gian.

Điều này đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm soát an toàn thông tin trong toàn bộ chuỗi cung ứng số, siết chặt trách nhiệm của các đơn vị xử lý dữ liệu và nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó với các cuộc tấn công mạng./.

Nhiều nước châu Âu và châu Á đối mặt làn sóng tấn công mạng Chuỗi sự cố tại Italy, Đức và Hàn Quốc cho thấy nguy cơ tấn công mạng ngày càng lan rộng, đe dọa dữ liệu cá nhân và ảnh hưởng trực tiếp đến các cơ quan công quyền, cơ sở giáo dục, hệ thống tài chính.