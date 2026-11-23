Ông Trần Hậu Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng quốc gia, Trưởng đoàn Việt Nam vừa trở về sau khi tham dự Đại hội đồng Ủy ban Kỹ thuật điện quốc tế 2026 diễn ra tại Hamburg, Cộng hòa Liên bang Đức từ ngày 16-20/11 cho biết: Chủ tịch Ủy ban Kỹ thuật Điện quốc tế (IEC), Jim Matthews chính thức thông báo và chào mừng Việt Nam trở thành thành viên đầy đủ của IEC từ năm 2026.

Đây là dấu mốc quan trọng mở ra cơ hội để Việt Nam tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng, định hình các tiêu chuẩn quốc tế cũng như phát triển hệ thống tiêu chuẩn quốc gia phục vụ các lĩnh vực công nghệ chiến lược và mới nổi.

Tham gia sâu hơn vào lĩnh vực công nghệ chiến lược

Ông Trần Hậu Ngọc nhấn mạnh: Việc Việt Nam trở thành thành viên đầy đủ không chỉ khẳng định vị thế và mức độ hội nhập của Việt Nam trong hệ thống tiêu chuẩn hóa điện quốc tế mà còn tạo điều kiện để Việt Nam tham gia sâu rộng hơn vào quá trình xây dựng, biểu quyết và định hình các tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực điện, điện tử và công nghệ liên quan.

Đồng thời, cũng là cơ hội để Việt Nam chủ động đưa các yêu cầu, lợi ích và định hướng phát triển công nghệ trong nước vào quá trình xây dựng, định hình lại tiêu chuẩn quốc tế.

Tại kỳ họp Đại hội đồng Ủy ban Kỹ thuật điện quốc tế 2026, Việt Nam đã có nhiều hoạt động trao đổi, hợp tác song phương và đa phương với đại diện cơ quan tiêu chuẩn các nước Australia, Nhật Bản và IEC khu vực châu Á-Thái Bình Dương về định hướng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng tiêu chuẩn, phương thức thử nghiệm và chứng nhận trong các lĩnh vực Việt Nam quan tâm như: Quản lý AI, robot, đường sắt tốc độ cao, năng lượng tái tạo, đất hiếm và hydrogen...

Việt Nam với vai trò là thành viên đầy đủ trong IEC, Việt Nam sẽ thúc đẩy kết luận của Đại hội đồng là thống nhất định hướng hoạt động năm 2027 tập trung vào hợp tác giữa IEC, ISO và ITU trong xây dựng tiêu chuẩn và các chương trình đánh giá sự phù hợp đối với lĩnh vực công nghệ chiến lược và ưu tiên gồm: Trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ lượng tử (Quantum), trung tâm dữ liệu xanh, chuyển đổi số và hệ thống lưới điện xanh… Đây đây là cơ hội để Việt Nam tiếp cận kinh nghiệm, tri thức và nguồn lực phục vụ phát triển hệ thống tiêu chuẩn quốc gia trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, công nghệ lõi.

Đặc biệt, thực hiện Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg về Danh mục công nghệ chiến lược và Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược đã tạo ra khung định hướng tương đối rõ trong nhóm công nghệ từ công nghệ số, mạng di động thế hệ sau, robot và tự động hóa, công nghệ sinh học-y sinh, năng lượng và vật liệu tiên tiến đến chip bán dẫn, an ninh mạng và lượng tử, công nghệ biển, hàng không-vũ trụ và đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị... với các sản phẩm công nghệ chiến lược, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia (Ủy ban Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng quốc gia) nghiên cứu, rà soát xây dựng Danh mục tiêu chuẩn Danh mục tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài phục vụ công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược.

Cách tiếp cận này giúp rút ngắn thời gian chuẩn hóa, tăng khả năng tương thích quốc tế và tạo điều kiện để các sản phẩm, dịch vụ công nghệ Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đổi mới hoạt động xây dựng tiêu chuẩn

Tổng Thư ký IEC Philippe Metzger đề xuất xem xét việc đổi mới quy trình xây dựng tiêu chuẩn theo hướng rút ngắn thời gian so với hiện nay trung bình khoảng 4 năm để hoàn thành một tiêu chuẩn IEC. Việc đổi mới quy trình trong hoạt động xây dựng tiêu chuẩn nhằm nâng cao tính kịp thời, đáp ứng yêu cầu ngày càng nhanh của thị trường và tốc độ phát triển công nghệ, đặc biệt trong các lĩnh vực có ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Có thể nói, sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo, hệ thống năng lượng và tự động hóa đang đặt hoạt động tiêu chuẩn hóa trước sức ép buộc phải đổi mới để thích nghi bởi công nghệ ngày càng kết nối chặt chẽ, trong khi yêu cầu quản lý giữa các thị trường vẫn có nhiều khác biệt nhưng việc đổi mới vẫn phải đảm bảo những chuẩn mực chung, đảm bảo an toàn và khả năng phối hợp giữa các hệ thống.

Phó Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng quốc gia, Trần Hậu Ngọc nhấn mạnh: Việc trở thành thành viên đầy đủ của IEC đặt ra yêu cầu mới đối với Việt Nam trong việc đổi mới hoạt động tiêu chuẩn với việc chuyển mạnh từ tiếp nhận, áp dụng sang chủ động tham gia xây dựng, đóng góp và từng bước định hình các tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt trong công nghệ chiến lược.

Để thực hiện mục tiêu này, Việt Nam sẽ gắn hoạt động tham gia IEC với chiến lược phát triển hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, tập trung vào một số định hướng trọng tâm như: Ưu tiên phát triển hệ thống TCVN trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược và mới nổi như: AI, công nghệ lượng tử, robot, lưới điện thông minh, năng lượng tái tạo, hydrogen và hạ tầng dữ liệu, việc xây dựng tiêu chuẩn cần gắn với chiến lược phát triển công nghệ, nâng cao năng lực hạ tầng chất lượng quốc gia, yêu cầu quản lý nhà nước.

Cũng theo ông Trần Hậu Ngọc, Việt Nam sẽ chủ động nghiên cứu, lựa chọn và áp dụng các tiêu chuẩn IEC phù hợp, đồng thời tăng cường sự tham gia của chuyên gia Việt Nam vào hoạt động xây dựng tiêu chuẩn tại các ban kỹ thuật IEC nhằm đẩy mạnh hài hòa tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam với tiêu chuẩn quốc tế.

Đồng thời, tăng cường nguồn lực và đổi mới hoạt động xây dựng tiêu chuẩn, phát triển đội ngũ chuyên gia kỹ thuật, đặc biệt là chuyên gia trẻ hướng tới xây dựng nền tảng số phục vụ xây dựng tiêu chuẩn theo phương thức trực tuyến (OSD), hướng tới kết nối với nền tảng OSD của IEC.

Các định hướng đổi mới hoạt động xây dựng tiêu chuẩn góp phần xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia đồng bộ, hiện đại, hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, trở thành công cụ thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao năng lực tự chủ công nghệ và sức cạnh tranh của doanh nghiệp, quốc gia./.

Đề xuất giải pháp về phát triển công nghệ chiến lược, công nghệ cốt lõi Bộ trưởng Vũ Hải Quân nêu định hướng phát triển công nghệ chiến lược, làm chủ từng công đoạn công nghệ lõi và huy động doanh nghiệp tham gia nghiên cứu, sản xuất.