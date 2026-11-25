Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Quyết định số 2306/QĐ-TTg ngày 23/11/2026 ban hành Chương trình thực hiện Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 04/4/2026.

Quyết định nêu rõ: Đến năm 2030, Bắc Trung Bộ là vùng phát triển nhanh, năng động, bền vững, mạnh về kinh tế biển, phấn đấu mức thu nhập bình quân đầu người của vùng đạt mức trung bình cao, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực tăng trưởng chủ yếu, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có khả năng chống chịu cao với thiên tai và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Phát triển một số trung tâm công nghiệp, dịch vụ lớn của cả nước, các khu kinh tế ven biển và hệ thống đô thị ven biển đạt chuẩn quốc gia và khu vực, các trung tâm kinh tế biển mạnh có tầm khu vực và quốc tế. Các giá trị văn hóa, lịch sử và hệ sinh thái biển, đảo, rừng được bảo tồn và phát huy; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc.

Phấn đấu đến năm 2030, tỷ trọng kinh tế số đạt khoảng 30% GRDP

Chương trình đặt mục tiêu cụ thể về kinh tế, phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đạt trên 10,5% giai đoạn 2026-2030; tỷ trọng GRDP của khu vực dịch vụ đạt khoảng 36,8%, khu vực công nghiệp-xây dựng khoảng 47,7%, khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản khoảng 10,8%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp khoảng 5,7%. GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng trên 7.000 USD.

Phát triển hệ thống đô thị bền vững, tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 47-48%; xây dựng nông thôn mới phát triển toàn diện, bền vững và gắn với đô thị hóa; tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt trên 65% (theo chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2026-2030), trong đó 9-10% số xã đạt nông thôn mới hiện đại; phát triển kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trên cơ sở tăng cường hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu, chuyển đổi số; phấn đấu đến năm 2030, tỷ trọng kinh tế số đạt khoảng 30% GRDP.

Về văn hóa-xã hội, không ngừng nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, chỉ số phát triển con người (HDI) đạt cao hơn mức trung bình cả nước, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, giữa đồng bằng với miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, bãi ngang, hải đảo; sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện; tốc độ tăng dân số bình quân khoảng 0,9%/năm.

Đến năm 2030, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75-80%; tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35-40%; đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất của các cơ sở giáo dục, phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ trường mầm non đạt chuẩn quốc gia là khoảng 65-75%, tiểu học đạt 75-85%, trung học cơ sở đạt 70-80%, trung học phổ thông đạt 60-70%.

Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo đại học và dạy nghề một số ngành học, bậc học cao hơn mức bình quân chung của cả nước, phát triển các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục; phấn đấu đến năm 2030 đạt 40 giường bệnh và 15 bác sĩ trên 1 vạn dân; đạt bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, phát triển các loại hình bảo hiểm sức khỏe; phấn đấu 100% đơn vị hành chính cấp tỉnh có đủ 3 loại hình thiết chế văn hóa, gồm: trung tâm văn hóa hoặc trung tâm văn hóa-nghệ thuật, bảo tàng và thư viện; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026-2030 giảm khoảng 1-1,5%/năm.

Hình thành mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông kết nối đa phương thức

Về phát triển kết cấu hạ tầng, phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, trong đó hình thành mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông kết nối đa phương thức bao gồm các trục giao thông đường bộ Bắc-Nam, Đông-Tây, cảng biển, cảng hàng không, một số tuyến đường sắt đô thị kết nối với hệ thống đường sắt quốc gia; phát triển hạ tầng năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời, năng lượng điện gió, hydro xanh...), hạ tầng thông tin và truyền thông, hạ tầng đô thị, nhất là đô thị khu vực ven biển, hạ tầng thủy lợi và phòng, chống thiên tai, các hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng xã hội trên địa bàn vùng theo các quy hoạch quốc gia được phê duyệt.

Về quốc phòng, an ninh: Bảo vệ vững chắc độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, quyền, chủ quyền biển, đảo; gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của vùng.

Đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế vùng theo hướng phát triển kinh tế số, kinh tế tuần hoàn

Chương trình cũng nêu rõ các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế vùng gắn với thiết lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; theo đó, đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế vùng theo hướng phát triển kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh bền vững; tập trung phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế, có vai trò nền tảng và động lực của vùng; phát triển các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, hình thành các trung tâm logistics hiện đại gắn với không gian phát triển mới, các cảng biển, cảng hàng không, khu kinh tế ven biển, khu công nghiệp và các trục hành lang kinh tế.

Tập trung phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của vùng; phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, ứng dụng công nghệ cao, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu; cơ cấu lại ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản, nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững các ngành khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy, hải sản.

Phát triển kinh tế biển nhanh, bền vững, trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của vùng; đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực y tế, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, công nghiệp văn hóa, thể thao và các dịch vụ xã hội chất lượng cao, phát huy vai trò và thúc đẩy liên kết của các trung tâm đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo trong vùng, hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo và chuyển giao công nghệ phục vụ trực tiếp cho các ngành, lĩnh vực mũi nhọn của vùng...

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