Chiều 18/11, tại Hưng Yên, Đoàn công tác của Trung ương do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng làm Trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo, cán bộ chủ chốt tỉnh Hưng Yên về tình hình triển khai thực hiện các giải pháp tăng trưởng kinh tế 2 con số và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo tỉnh Hưng Yên báo cáo, ngay từ đầu năm, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả và kịp thời, trong đó, xây dựng chi tiết kịch bản điều hành và triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Các sở, ban, ngành, địa phương đã nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao và đạt được kết quả tích cực. Kinh tế đạt kết quả ấn tượng với tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng tiếp tục giữ đà tăng cao, quý sau cao hơn quý trước, đưa tỉnh Hưng Yên nằm trong nhóm 7 địa phương dẫn đầu cả nước và là một trong 12 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng kinh tế hai con số.

Cụ thể, GRDP 9 tháng năm 2026 của tỉnh tăng 11,22%, vượt kịch bản (11,13%), xếp thứ 7/34 tỉnh, thành phố. Ước cả năm 2026, GRDP của tỉnh tăng 11,65%, vượt kịch bản đề ra (11,5%).

Đến ngày 12/11/2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện 60.897,8 tỷ đồng, đạt 72,3% dự toán, ước cả năm đạt 110,1% dự toán. Đến nay, tỉnh giải ngân vốn kế hoạch năm 2026 được 28.568,1 tỷ đồng, đạt 65,7% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, đứng thứ 4 cả nước về số vốn giải ngân tuyệt đối; dự kiến cả năm hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

Tỉnh Hưng Yên đã có 1.638.111/3.263.464 thửa đất (đạt 50,2%) đạt tiêu chí “đúng-đủ-sạch-sống;" đã hoàn thành xử lý 197/569 dự án tồn đọng, kéo dài và hoàn thành phương án xử lý đối với 645/1.159 cơ sở nhà đất dôi dư. Tỉnh đã thành lập, triển khai thực hiện Khu Công nghệ cao Hưng Yên với diện tích gần 500ha.

Về văn hóa-xã hội, tỉnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn; Văn bia Phố Hiến được UNESCO ghi danh Di sản tư liệu khu vực châu Á-Thái Bình Dương; khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho 97,54% người dân; khởi công xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 1.331/1.360 hộ với tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 97 tỷ đồng... Chính quyền địa phương hai cấp của tỉnh hoạt động ổn định, thông suốt. Quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tỉnh Hưng Yên đề nghị Chính phủ, Bộ Xây dựng hướng dẫn, chỉ đạo thành phố Hà Nội nghiên cứu quy hoạch tuyến đường sắt vùng Thủ đô, Vòng R2 Thủ đô Hà Nội, trong đó đoạn tuyến đi qua Hưng Yên trùng với tuyến đường kết nối tỉnh Hưng Yên với sân bay Gia Bình. Đồng thời, đề nghị Chính phủ, Bộ Tài chính xem xét nghiên cứu đầu tư xây dựng cầu qua sông Hồng kết nối sân bay phía Nam Hà Nội với sân bay Gia Bình; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch và hỗ trợ kinh phí để đầu tư Khu bến cảng vùng biển Hưng Yên để có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 200.000 tấn; điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng, đoạn qua Nam Định và Hưng Yên theo phương thức đối tác công tư; cho chủ trương để tỉnh nghiên cứu, lập Đề án thành lập Khu thương mại tự do tại Khu kinh tế Thái Bình; hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Hưng Yên để thực hiện 2 dự án trục động lực phát triển của tỉnh...

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng phát biểu. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao tỉnh Hưng Yên trong 10 tháng năm 2026 đã đạt nhiều kết quả rất tốt, nhất là tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức cao, vượt kịch bản, cao hơn bình quân chung cả nước. Tỉnh kiểm soát rất tốt chỉ số lạm phát CPI và động lực tăng trưởng của tỉnh khá toàn diện.

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị tỉnh Hưng Yên thời gian tới tập trung thực hiện 10 nội dung nhiệm vụ. Trước tiên, tiếp tục quán triệt, triển khai đồng bộ, quyết liệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và các nghị quyết của Chính phủ, nhất là các nghị quyết thường kỳ hằng tháng, hằng quý của Chính phủ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ, quyết liệt thực hiện các giải pháp đảm bảo tăng trưởng quý 4 đạt chỉ tiêu đề ra, phấn đấu cả năm đạt mức cao nhất.

Tỉnh cần tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với lợi thế riêng của tỉnh sau hợp nhất, như phát huy vị trí trên hành lang Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh và các trục vành đai; lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực; khai thác các di tích danh nhân Lê Quý Đôn, phố Hiến, khu di tích nhà Trần, và thương hiệu nhãn lồng Hưng Yên.

Tỉnh cần tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch được giao; có giải pháp căn cơ để đảm bảo nguồn thu ngân sách nhất là nguồn thu từ sử dụng đất; hoàn thành phương án xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư còn lại, ưu tiên chuyển đổi công năng cho y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao; tập trung số hóa, làm sạch dữ liệu đất đai đồng bộ với hệ thống dữ liệu quốc gia; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh và cải cách hành chính, phấn đấu đưa chỉ số PCI năm 2026 của tỉnh vào nhóm tốt nhất cả nước; tổ chức hiệu quả quy hoạch tỉnh, phát triển đô thị, nhà ở và bảo vệ môi trường; đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chung đô thị, quy hoạch cấp xã chuẩn bị điều kiện thành lập phường đối với các xã đủ tiêu chuẩn; nâng cao hiệu lực hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp và kỷ luật, kỷ cương hành chính; triển khai đánh giá, chấm điểm KPI đối với các sở, ngành, địa phương gắn với đánh giá, sử dụng cán bộ, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cấp xã...

Phó Thủ tướng Chính phủ đã trả lời một số đề nghị của tỉnh, đồng thời giao các bộ, ngành chức năng phối hợp chặt chẽ với tỉnh Hưng Yên triển khai thực hiện./.

Hưng Yên xây dựng kịch bản phát triển kinh tế theo ba vùng, hai hành lang Tỉnh Hưng Yên xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế gồm ba vùng kinh tế, hai hành lang phát triển và các trục phát triển chính yếu nhằm hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trung ương vào 2030.