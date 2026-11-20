Không dừng lại ở những thử nghiệm về phom dáng, màu sắc hay kỹ thuật xử lý chất liệu, ba đại diện quốc tế sẽ góp mặt ở Aquafina Vietnam International Fashion Week Thu Đông 2026 lựa chọn thời trang làm ngôn ngữ để mang đến những câu chuyện riêng. Đó là hành trình trở về với cội nguồn, khám phá thế giới nội tâm và khẳng định bản sắc sáng tạo qua những góc nhìn khác biệt.

Diễn ra tại Hà Nội từ ngày 26-28/11/2026, mùa thứ 22 của tuần lễ thời trang có sự góp mặt của nhà thiết kế Angelo Cruciani (Italy), nhà thiết kế Aharon Genish (Israel) và thương hiệu Chula Fashion (Tây Ban Nha). Mỗi tên tuổi mang đến một dấu ấn thẩm mỹ riêng, góp thêm sắc thái cho cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa trên sàn diễn.

Chula Fashion: Giải phóng màu sắc, giữ dấu ấn giao thoa

Trở lại Vietnam International Fashion Week trong năm thứ ba liên tiếp, Chula Fashion tiếp tục theo đuổi ngôn ngữ sáng tạo được hình thành từ sự giao thoa văn hóa Việt Nam và Tây Ban Nha. Với hành trình 20 năm gắn bó cùng thời trang bền vững, thương hiệu đã tạo dựng dấu ấn bằng những thiết kế giàu tính nghệ thuật và cách tiếp cận phóng khoáng với chất liệu, màu sắc.

Nếu lần đầu xuất hiện tại tuần lễ thời trang năm 2024, Chula Fashion giới thiệu bộ sưu tập “Cinema” lấy cảm hứng từ nghệ thuật điện ảnh, thì năm 2025, thương hiệu tiếp tục gây chú ý với “Black & White,” khai thác sức hút của hai gam màu đối lập. Năm nay, “Colour out Loud” đánh dấu một hướng thể hiện mới, khi màu sắc được đặt ở vị trí trung tâm của câu chuyện sáng tạo.

Lấy cảm hứng từ những sắc màu biểu tượng trong nghệ thuật, bộ sưu tập mở ra cuộc đối thoại giữa thẩm mỹ đương đại và vẻ đẹp truyền thống. Bảng màu rực rỡ, những mảng hình học táo bạo cùng đường cắt phóng khoáng tạo nên diện mạo giàu năng lượng. Các thiết kế đầm dài, đầm cocktail, áo khoác và jacket mùa đông kết hợp kỹ thuật may đo tinh tế với những chi tiết phá cách, ngẫu hứng.

Một số thiết kế từ Chula Fashion. (Ảnh: BTC)

Trong “Colour out Loud,” màu sắc không đơn thuần làm nhiệm vụ trang trí mà trở thành phương tiện thể hiện cá tính. Tinh thần tự do, không ngừng đổi mới vẫn được đặt trong mối liên hệ với dấu ấn văn hóa Á - Âu đã làm nên bản sắc của Chula Fashion. Đây cũng là cách thương hiệu tiếp tục làm mới ngôn ngữ thời trang sau nhiều năm theo đuổi sự giao thoa giữa hai nền văn hóa.

Angelo Cruciani: Cuộc trở về với bản ngã

Từng ghi dấu ấn tại Milan Fashion Week, nhà thiết kế Angelo Cruciani được biết đến với tư duy sáng tạo táo bạo và phong cách “avant-garde” (xu hướng tiên phong, đổi mới và phá cách) giàu tính thử nghiệm. Tại Vietnam International Fashion Week Xuân Hè 2026, ông từng giới thiệu bộ sưu tập “Metropolitan Amazones,” khắc họa hình ảnh những nữ chiến binh đô thị mạnh mẽ, độc lập và tự tin thể hiện bản sắc qua những phom dáng phá cách, đậm tinh thần thời trang Italy.

Trong lần trở lại Hà Nội mùa Thu Đông 2026, Angelo Cruciani đồng hành cùng thương hiệu Yezael với bộ sưu tập “La Verità” (The Truth). Nếu “Metropolitan Amazones” nhấn mạnh tinh thần tự do và sức mạnh của người phụ nữ hiện đại, bộ sưu tập mới hướng sự chú ý vào thế giới nội tâm, nơi nhà thiết kế theo đuổi câu chuyện về hành trình tìm lại bản ngã và sự thuần khiết trong sáng tạo.

“La Verità” được xây dựng quanh khát vọng vượt khỏi những khuôn mẫu, áp lực và xu hướng nhất thời để trở về với giá trị chân thực của mỗi cá nhân. Đây cũng là một hướng khai thác khác trong sáng tạo của Angelo Cruciani: thay vì chỉ thể hiện cá tính qua những hình thức thị giác mạnh mẽ, nhà thiết kế đi sâu hơn vào những suy tư về con người và bản sắc.

Một số thiết kế mùa Xuân Hè 2026 từ Angelo Cruciani và Yezael. (Ảnh: BTC)

Với cá tính nghệ thuật luôn hướng tới việc thách thức giới hạn, sự trở lại của Angelo Cruciani được kỳ vọng tiếp tục mang đến một góc nhìn khác biệt cho sàn diễn Thu Đông 2026.

Aharon Genish: Nỗi nhớ cội nguồn trong từng thiết kế

Nếu Chula Fashion kể câu chuyện giao thoa văn hóa bằng màu sắc, Angelo Cruciani hướng vào thế giới nội tâm, thì nhà thiết kế Aharon Genish lại chọn ký ức gia đình và tình mẫu tử làm điểm khởi đầu cho sáng tạo.

Lần đầu tiên giới thiệu các thiết kế với giới mộ điệu Việt Nam, nhà thiết kế đến từ Israel mang tới bộ sưu tập thời trang cao cấp “Away from the Nest” (Rời Tổ). Câu chuyện bắt nguồn từ giấc mơ về người mẹ đã khuất, khơi dậy trong ông những ký ức sâu kín về tình thân, sự mất mát và khát vọng trở về.

Hình ảnh một người con rời xa tổ ấm, mang theo nỗi nhớ và mong muốn tìm lại nơi mình thuộc về, được chuyển tải qua ngôn ngữ thời trang. Hình tượng chim cò xuất hiện xuyên suốt bộ sưu tập, gợi liên tưởng đến những chuyến bay xa, sự chia ly và sợi dây tình cảm bền chặt với mái nhà thân yêu.

Những đường cắt may sắc sảo kết hợp cùng phom dáng mềm mại tạo nên sự tương phản có chủ ý: vẻ ngoài mạnh mẽ song hành với những rung cảm mong manh bên trong. Câu chuyện riêng của nhà thiết kế vì thế được thể hiện qua nhiều lớp cảm xúc, không chỉ là nỗi nhớ về người mẹ mà còn là hành trình tìm kiếm căn tính và chốn trở về.

﻿ Một số thiết kế của nhà tạo mẫu Aharon Genish. (Ảnh: BTC)

Với “Away from the Nest,” Aharon Genish đưa những trải nghiệm cá nhân vào sáng tạo, để ký ức riêng tư trở thành chất liệu nghệ thuật. Câu chuyện về tình mẫu tử, sự chia xa và cội nguồn cũng mở ra một cách tiếp cận giàu cảm xúc, nơi thời trang có thể chuyển tải những điều khó diễn đạt bằng lời.

Sự góp mặt của Angelo Cruciani, Aharon Genish và Chula Fashion góp phần tạo nên ba sắc thái khác biệt tại Aquafina Vietnam International Fashion Week Thu Đông 2026. Một bên là tinh thần thử nghiệm và khát vọng tìm về bản ngã; một bên là ký ức gia đình, cội nguồn; bên còn lại là sự giao thoa văn hóa được thể hiện qua màu sắc và hình khối./.

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