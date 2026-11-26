Ngày 26/11, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về kết quả triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trịnh Văn Quyết đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã nỗ lực trong phát triển kinh tế-xã hội, nhất là tăng trưởng kinh tế; đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa cần đặt ra những vấn đề cụ thể để tiếp tục phấn đấu. Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương chỉ là đích đến ban đầu; mục tiêu hướng tới là người dân được ấm no, hạnh phúc, văn hóa hài hòa, thu hút đầu tư.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, công tác nghiên cứu, xây dựng quy hoạch cần có tầm nhìn chiến lược, bảo đảm sự phát triển lâu dài.

Muốn khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh cần xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Cùng với phát triển kinh tế, Khánh Hòa cần đầu tư cho văn hóa, nhất là phát triển con người.

Đối với công tác xây dựng Đảng, tỉnh Khánh Hòa cần cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng để thực hiện, chuyển hóa thành nhận thức và tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ dừng lại ở cán bộ đảng viên mà cần thực hiện sâu rộng trong nhân dân. Từ đó, xã hội tạo nên "kháng thể" chống lại thông tin xấu độc.

Theo Tỉnh ủy Khánh Hòa, 9 tháng của năm 2026, tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 11,21% so với cùng kỳ năm 2025 (xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố cả nước; dẫn đầu vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên).

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Ước tăng trưởng GRDP cả năm 2026 đạt trên 10,2%, đảm bảo hoàn thành mục tiêu tăng trưởng được Chính phủ giao. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh được tỉnh triển khai đồng bộ, gắn với thực hiện Nghị quyết, Kết luận Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII, XIV của Đảng).

Điểm nổi bật là Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định “về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn mới”…

Ông Trần Phong, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, địa phương đã nghiêm túc thực hiện các nghị quyết quan trọng của Đảng, chủ trương của Bộ Chính trị về Khu kinh tế Vân Phong tạo hành lang pháp lý quan trọng để địa phương tiếp tục phát triển kinh tế-xã hội những năm tới.

Tỉnh Khánh Hòa cam kết huy động tối đa các nguồn lực, phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm khắc phục những khó khăn, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện các mục tiêu phát triển.

Địa phương tập trung hoàn thiện các tiêu chí để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; xây dựng môi trường đầu tư hấp dẫn, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Từ đó, Khánh Hòa thu hút nhiều nhà đầu tư có tiềm lực, kinh nghiệm, công nghệ hiện đại đến tìm hiểu, hợp tác và triển khai các dự án./.

Đưa Nghị quyết Hội nghị TW 4 vào thực tiễn - trách nhiệm của cán bộ, đảng viên Các đảng viên tại Tây Ninh cho rằng việc đưa Nghị quyết vào cuộc sống phải gắn liền với chương trình hành động cụ thể, có kiểm tra, đánh giá và lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo thiết thực.