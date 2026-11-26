Ngày 26/11, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội long trọng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đồng chí Thượng tướng Huỳnh Ngọc Sơn, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, khóa XI, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XII, XIII, Đại biểu Quốc hội khóa XI, XII, XIII, đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Cơ quan đại diện Văn phòng Quốc hội tại miền Trung, Tây Nguyên, Đảng bộ Cục Quản trị, Đảng bộ Văn phòng Quốc hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, đây là niềm vinh dự lớn đối với cá nhân, gia đình và quê hương của đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn; đồng thời cũng là niềm vui, niềm tự hào chung của Đảng bộ Quốc hội, Đảng bộ Văn phòng Quốc hội và Chi bộ nơi đồng chí đang sinh hoạt đảng.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, mỗi tấm Huy hiệu Đảng là một dấu mốc đặc biệt trong đời sống của người đảng viên. Để đến được con số 55 năm tuổi Đảng là cả một hành trình dài phấn đấu, cống hiến và trưởng thành; là những năm tháng gắn bó máu thịt với Đảng, với nhân dân; là sự kiên định, bản lĩnh trước những khó khăn thử thách và sự tận tâm, trách nhiệm với mọi công việc được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho Thượng tướng Huỳnh Ngọc Sơn, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội. (Ảnh: Anh Dũng/TTXVN)

Với đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn, niềm vinh dự ấy càng có ý nghĩa sâu sắc hơn bởi trong suốt quá trình công tác, rèn luyện, chiến đấu, đồng chí đã kinh qua nhiều vị trí quan trọng trong quân đội và Quốc hội.

Trên cương vị Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, khóa XI, Đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII, XIII và Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XII, XIII, đồng chí đã có những đóng góp trực tiếp, quan trọng, xứng đáng cho hoạt động của Quốc hội, đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Trong suốt quá trình công tác cũng như khi đã nghỉ hưu theo chế độ, đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và sự tận tụy với công việc; không ngừng học tập, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống giản dị, mẫu mực và uy tín của người cán bộ, đảng viên.

Trong giai đoạn mới, yêu cầu đặt ra đối với Quốc hội ngày càng cao vào hoạt động lập pháp, giám sát tối cao, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và hoạt động đối ngoại đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao năng lực, giữ vững bản lĩnh chính trị và đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và nhân dân lên trên hết, trước hết.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu tại lễ trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho Thượng tướng Huỳnh Ngọc Sơn, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội. (Ảnh: Anh Dũng/TTXVN)

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tin tưởng rằng với bề dày kinh nghiệm, trí tuệ, bản lĩnh và tình cảm sâu sắc đối với Đảng, với Quốc hội và với đất nước, đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn sẽ tiếp tục có những đóng góp quý báu bằng những cách thức phù hợp với điều kiện của mình. Mỗi ý kiến tâm huyết, mỗi kinh nghiệm được đồng chí chia sẻ cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng Quốc hội và xây dựng đội ngũ cán bộ đều rất đáng trân trọng.

Vinh dự và tự hào khi nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, Thượng tướng Huỳnh Ngọc Sơn, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội chia sẻ bản thân luôn ý thức được rằng đây là sự quan tâm của cấp ủy Đảng các cấp, sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương. Đồng chí luôn luôn phấn đấu để giữ gìn phẩm chất đạo đức, hoàn thành nhiệm vụ của người đảng viên./.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại Khánh Hòa Việc trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, cống hiến của các đảng viên; là niềm tự hào của gia đình, quê hương và Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa.