Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay 20/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Bắc khu vực Trung Trung Bộ.

Ở Bắc Bộ và từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế đã có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, dông. Nhiệt độ lúc 1 giờ phổ biến từ 16-19 độ C. Tại đặc khu Bạch Long Vỹ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Trên đất liền ngày và đêm 20/11, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Nhiệt độ vùng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Huế trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ C, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-18 độC.

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2-4m, riêng vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông 3-5m; biển động mạnh.

Vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2-4m; biển động.

Từ sáng sớm 20/11 đến đêm 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội. Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (20/11), ở khu vực Bắc Bộ và từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 19/11 đến 03 giờ ngày 20/11 có nơi trên 30mm như các trạm: Chiềng Khay (Sơn La) 36,6mm, Hồ Bốn (Lào Cai) 33,4mm...

Từ sáng sớm ngày 20/11 đến đêm 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 80-160mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>80mm/3h).

Ngoài ra, trong ngày 20/11, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 22/11, mưa lớn giảm ở các khu vực trên. Trung tâm Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thêm, sáng sớm nay (20/11), ở vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị và phía Nam của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Tại trạm Bạch Long Vỹ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Dự báo Trong hôm nay vùng biển có gió mạnh. Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4m.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa): gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Sóng cao 3-5m. Vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và từ Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao 2-4m.

Vùng biển từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Cà Mau gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao 2-3m.

Vùng biển có mưa dông: vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, ngày và đêm 21/11, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh; vùng biển phía Bắc khu vực

Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m, biển động; vùng biển từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Cà Mau gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m, biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 2. Nguy hiểm cho tàu thuyền do lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

(Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 20/11 như sau:

Tại Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C, nhiệt độ cao nhất 19-21 độ C. Sáng có lúc có mưa, sau không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét.

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, riêng khu Tây Bắc 13-16 độ C, có nơi dưới 13 độ C, nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C. Ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C, nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; phía Nam có nơi trên 21 độ C, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 19-22 độ C; phía Nam 23-26 độ C. Phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời chuyển lạnh.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh./.

Ảnh hưởng không khí lạnh, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 10 độ C Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ C.