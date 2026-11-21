Trong quá trình hoạt động, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dệt may Việt Bắc, tại Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông, xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình, bị người dân phản ánh thường xuyên phát sinh khói bụi, hơi và mùi khó chịu, ảnh hưởng đến môi trường không khí và đời sống của các hộ dân khu vực lân cận.

Mặc dù doanh nghiệp đã triển khai một số biện pháp khắc phục, cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra, xử lý, song tình trạng phát sinh mùi hôi vẫn tiếp diễn.

Theo phản ánh của người dân thôn 5, xã Rạng Đông, khoảng 2 tháng trở lại đây, tình trạng mùi hôi phát sinh từ khu vực nhà máy của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dệt may Việt Bắc có chiều hướng nồng nặc, khó chịu hơn. Mùi xuất hiện thường xuyên, kéo dài cả ngày lẫn đêm, đặc biệt nghiêm trọng khi có gió Nam, Đông Nam và Tây Nam. Thời điểm mùi phát tán mạnh nhất là vào chiều tối, khoảng 16-17 giờ và ban đêm, từ 21-23 giờ, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân.

Ghi nhận thực tế của phóng viên cùng người dân thôn 5 vào khoảng 22 giờ 30 ngày 16/11 cho thấy, nhiều ống khói tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dệt may Việt Bắc đang xả khói lên không trung, có thể dễ dàng quan sát bằng mắt thường. Cùng thời điểm, khu vực xung quanh nhà máy xuất hiện mùi hôi nồng nặc, khó chịu. Ngay cả khi đeo khẩu trang, mùi vẫn có thể cảm nhận rõ.

Ông Hoàng Văn Sang, người dân sinh sống cách nhà máy khoảng 400-500m cho biết, mùi hôi phát tán trong không khí rất nồng nặc, đặc quánh và khó chịu. Chỉ cần tiếp xúc, hít phải mùi này khoảng 10-15 phút, ông đã cảm thấy choáng váng, hoa mắt, chóng mặt, đau đầu và buồn nôn. Vì vậy, gia đình ông thường xuyên phải đóng kín cửa nhà vào ban ngày; mỗi khi ra ngoài vườn đều phải đeo khẩu trang. Tình trạng mùi hôi kéo dài khiến các thành viên trong gia đình mệt mỏi, lo ngại nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Cùng chung nỗi lo, ông Lê Phúc Khảo, người dân thôn 5 cho biết, những ngày có gió thổi từ phía nhà máy về khu dân cư, mùi hôi trở nên nồng nặc, đặc quánh, thậm chí khó chịu hơn cả mùi phát ra khi mở bể phốt. Dù đã đeo hai lớp khẩu trang, người dân vẫn cảm nhận rõ mùi khó chịu. Điều này khiến nhiều hộ dân lo ngại mùi phát sinh từ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp có thể chứa các thành phần hóa chất, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là người cao tuổi và trẻ nhỏ.

Bà Trần Thị Cúc, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn 5 cho biết, mỗi khi có gió thổi từ phía nhà máy về khu dân cư, mùi hôi thối lại phát tán nồng nặc, gây cảm giác ngột ngạt, khó chịu. Qua ghi nhận thực tế, bà chỉ đứng tại khu vực này trong thời gian ngắn đã cảm thấy khó thở, đau đầu. Theo bà Cúc, tình trạng trên không chỉ ảnh hưởng đến một số hộ dân sống gần nhà máy mà đang tác động đến đời sống, sinh hoạt của khoảng 700 hộ dân trong thôn.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dệt may Việt Bắc hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sợi, dệt và nhuộm, với công suất thiết kế gần 50.000 m²/năm. Lượng nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất và sinh hoạt khoảng 2.000 m³/ngày đêm. Hiện doanh nghiệp tạo việc làm cho khoảng 600 lao động tại địa phương.

Trước những phản ánh của người dân xung quanh về tình trạng phát sinh hơi, mùi từ khu vực sản xuất, trong tháng 10 và tháng 11/2026, doanh nghiệp đã triển khai một số biện pháp khắc phục. Cụ thể, công ty tiến hành che chắn, bao kín các khu vực có nguy cơ phát sinh mùi, trong đó có bể sinh hóa kỵ khí, khu vực nhà xưởng ép và lọc bùn; đồng thời kiểm tra, sửa chữa hệ thống quạt hút và đường ống dẫn khí nhằm hạn chế tình trạng mùi phát tán ra môi trường xung quanh.

Bà Tạ Thị Luyến, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dệt may Việt Bắc cho biết, từ ngày 1/11, Công ty đã chủ động tạm dừng toàn bộ hoạt động sản xuất để triển khai cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải và hệ thống thu gom, xử lý mùi phát sinh.

Để kiểm soát mùi về lâu dài, doanh nghiệp đã đặt mua hệ thống thiết bị chuyên dụng nhằm bao kín toàn bộ các công đoạn có nguy cơ phát sinh mùi, gồm bể điều hòa, bể lắng bùn, bể chứa bùn, bể cô đặc bùn và khu vực nhà ép bùn. Hiện thiết bị đã được đưa về nhà máy và đang được triển khai lắp đặt.

Ông Ngô Hoài Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Rạng Đông cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, chính quyền địa phương đã tổ chức làm việc với các bên liên quan, đồng thời yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dệt may Việt Bắc thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường theo giấy phép môi trường được cơ quan có thẩm quyền cấp.

Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân xã đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp cùng Công an tỉnh, đề nghị phối hợp kiểm tra, xác minh tình trạng ô nhiễm môi trường liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, qua đó có biện pháp xử lý theo quy định.

Qua kiểm tra, xác minh các nội dung phản ánh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình ghi nhận tại khu vực xung quanh hệ thống xử lý nước thải công suất 4.000 m³/ngày đêm của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dệt may Việt Bắc xuất hiện nhiều hơi, mùi khó chịu. Tình trạng này tập trung chủ yếu tại khu vực máy ép bùn, kho chứa bùn và các bể xử lý nước thải.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Sở yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương cải tạo, nâng cấp các công trình xử lý chất thải; tạm dừng những công đoạn phát sinh chất thải vượt quá khả năng thu gom, xử lý của hệ thống hiện có. Trong thời gian khắc phục, công ty chỉ được vận hành các công đoạn sản xuất trong giới hạn đáp ứng năng lực xử lý của các công trình hiện hữu.

Dù cơ quan chức năng đã kiểm tra, yêu cầu doanh nghiệp khắc phục các vấn đề về môi trường, song thực tế theo phản ánh của người dân, đến nay tình trạng mùi hôi vẫn tiếp diễn, ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư.

Liên quan đến việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, ngày 12/11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dệt may Việt Bắc số tiền 350 triệu đồng do có hành vi xả trái phép nước thải vào hệ thống thoát nước mưa của Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông./.

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