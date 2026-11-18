Truyền thông chuyên ngành ngày 17/11 đưa tin gần 200 trang web lớn, trong đó có trang của BBC, ngân hàng HSBC hoạt động tại Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Air France và IKEA, đã trở thành mục tiêu của một vụ tấn công mạng nhằm đánh cắp thông tin tài chính và lây nhiễm vào các thiết bị của Apple.

Theo trang tin Cyber News, khoảng 178 trang web đã bị nhắm mục tiêu khi tin tặc chèn mã JavaScript độc hại vào các công cụ do Optimizely lưu trữ.

Optimizely là nền tảng số được nhiều doanh nghiệp lớn sử dụng để tùy chỉnh trải nghiệm trực tuyến của người dùng.

Nhóm tấn công tìm cách đánh cắp số thẻ tín dụng, tiền điện tử của người dùng, đồng thời tải mã lên các thiết bị Apple để tiếp tục khai thác.

Nhà nghiên cứu bảo mật Scott Helme, người đầu tiên phát hiện vụ tấn công, viết trên blog cá nhân ngày 16/11 rằng danh sách này bao gồm một số trang web có lượng truy cập lớn nhất thế giới như Zoom, BBC, CNN, Salesforce, GitLab, IKEA, HSBC (UAE), Equifax, Air France-KLM, Ledger và Peacock.

Theo ông Helme, các ví tiền điện tử của kẻ tấn công đã nhận được khoảng 7.040 USD chỉ trong khoảng 9 giờ ngày 16/11. Ông cũng cho biết phần lớn mã độc đã được gỡ bỏ khỏi các trang web bị ảnh hưởng.

Trong một tuyên bố, Optimizely cho biết đã xác định và khoanh vùng sự cố bảo mật ảnh hưởng đến một số khách hàng sử dụng dịch vụ Optimizely Web Experimentation.

Trên mạng xã hội X, công ty này thông báo đường dẫn dễ bị tấn công đã bị chặn, đoạn mã bị chèn đã được gỡ bỏ và các khách hàng đã được liên hệ trực tiếp./.

Tấn công mạng nhằm vào các ngân hàng máu của Pháp Cơ quan cung ứng máu quốc gia Pháp (EFS) xác nhận sự cố an ninh mạng đã xảy ra tại đơn vị cung cấp dịch vụ làm lạnh vào ngày 2/11, gây ảnh hưởng đến hệ thống giám sát và điều khiển tại 3 cơ sở.