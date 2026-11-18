Sàn thương mại điện tử Temu có nguy cơ tiếp tục bị Liên minh châu Âu (EU) xử phạt sau khi Ủy ban châu Âu (EC) kết luận sơ bộ rằng nền tảng này chưa thực hiện hiệu quả các biện pháp ngăn chặn việc kinh doanh hàng hóa bất hợp pháp.

Nếu bị xác định vi phạm, Temu có thể phải chịu mức phạt lên tới 6% doanh thu toàn cầu hằng năm.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 17/11, EC cho biết Temu đã không áp dụng các biện pháp phù hợp và hiệu quả để hạn chế nguy cơ hàng hóa bất hợp pháp được rao bán trên nền tảng, vi phạm Đạo luật Dịch vụ số (DSA) của EU. Temu hiện có khoảng 120 triệu người dùng tại châu Âu.

EC chỉ ra 3 hạn chế chính trong hoạt động của Temu. Thứ nhất, nền tảng này kiểm tra sản phẩm chưa hiệu quả, chủ yếu sau khi hàng hóa được đăng bán.

Temu chỉ yêu cầu người bán cung cấp báo cáo thử nghiệm đối với một số ít sản phẩm và thường không kiểm tra lại tính xác thực của các báo cáo này. Các mặt hàng có nguy cơ cao như đồ chơi, đồ điện tử và mỹ phẩm cũng chưa được kiểm soát chặt chẽ.

Thứ hai, hệ thống kiểm duyệt của Temu chưa đủ khả năng phát hiện và ngăn chặn hàng hóa nguy hiểm, bất hợp pháp. Công cụ kiểm duyệt chủ yếu tập trung vào thông tin đăng bán và việc tuân thủ quy định của nền tảng, thay vì đánh giá mức độ an toàn của sản phẩm. Số nhân viên kiểm duyệt cũng không tăng tương ứng với lượng tin rao bán.

Thứ ba, cơ chế xử lý người bán vi phạm còn nhiều kẽ hở. Temu chủ yếu áp dụng biện pháp xử phạt đối với từng gian hàng, thay vì người bán đứng sau. Do đó, khi một gian hàng bị đóng, người bán vẫn có thể tiếp tục kinh doanh thông qua các gian hàng khác.

EC cũng cho biết Temu chưa kịp thời đình chỉ những người bán nhiều lần vi phạm quy định về an toàn sản phẩm.

Phó Chủ tịch điều hành EC phụ trách Chủ quyền công nghệ, An ninh và Dân chủ, bà Henna Virkkunen nhấn mạnh người tiêu dùng không nên phải đối mặt với nguy cơ mua phải hàng hóa bất hợp pháp hoặc nguy hiểm khi mua sắm trực tuyến. Theo bà, các nền tảng có trách nhiệm bảo vệ người dùng trước những rủi ro này theo quy định của DSA.

Sau kết luận sơ bộ, Temu có quyền tiếp cận hồ sơ điều tra và gửi ý kiến phản hồi tới EC. Cơ quan này cũng sẽ tham vấn Hội đồng châu Âu về Dịch vụ số trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Nếu xác định Temu vi phạm, EC có thể phạt doanh nghiệp tới 6% tổng doanh thu toàn cầu hằng năm, đồng thời yêu cầu khắc phục các sai phạm.

Tính đến chiều 17/11, Temu chưa đưa ra phản hồi công khai.

Trước đó, tháng 5/2026, EC đã phạt Temu 200 triệu euro vì vi phạm nghĩa vụ đánh giá rủi ro theo DSA.

Đến tháng 10/2026, EC chấp thuận kế hoạch khắc phục mà doanh nghiệp này đề xuất.

EC bắt đầu điều tra chính thức Temu từ tháng 10/2024, tập trung vào việc kinh doanh hàng hóa bất hợp pháp, thiết kế dịch vụ có khả năng gây nghiện, hệ thống gợi ý sản phẩm và quyền tiếp cận dữ liệu của giới nghiên cứu./.

Làn sóng hàng giá rẻ từ Temu, Shein tại châu Âu có dấu hiệu hạ nhiệt Theo Cơ quan Hải quan Séc, trong tháng 7/2026, nước này ghi nhận khoảng 1,08 triệu lô hàng nhập khẩu từ các nước ngoài EU, giảm hơn một nửa so với 2,22 triệu lô hàng trong tháng 6.