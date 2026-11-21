Theo phóng viên TTXVN tại Paris, ngày 20/11, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải đã có chuyến thăm và làm việc tại thành phố Châteauroux, thủ phủ tỉnh Indre, vùng Centre-Val de Loire, nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương, tăng cường kết nối doanh nghiệp và tìm kiếm các cơ hội hợp tác kinh tế cụ thể, góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Pháp.

Tại Tòa thị chính Châteauroux, Đại sứ Trịnh Đức Hải đã có cuộc gặp và làm việc với Thị trưởng Gil Avérous, đồng thời là Chủ tịch Cộng đồng đô thị Châteauroux Métropole.

Hai bên trao đổi về tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp, thực phẩm, dược phẩm, chăm sóc sức khỏe, logistics, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

Đại sứ Trịnh Đức Hải đánh giá cao tiềm năng kinh tế của Châteauroux, đồng thời nhấn mạnh những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt - Pháp, đặc biệt kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 10/2024 và sau chuyến thăm chính thức Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 9/2026. Theo Đại sứ, hợp tác giữa các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong việc đưa quan hệ song phương phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Giới thiệu về môi trường đầu tư thuận lợi, nền kinh tế năng động và vị trí chiến lược của Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á, Đại sứ Trịnh Đức Hải khẳng định Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA) đang mở ra nhiều cơ hội hợp tác kinh tế giữa hai nước. Đại sứ đề nghị chính quyền Châteauroux và Châteauroux Métropole hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp địa phương tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, đồng thời tăng cường kết nối giữa các hiệp hội doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đại sứ Trịnh Đức Hải thăm và làm việc với Laboratoires Fenioux, doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm từ dược liệu, thực phẩm bổ sung, dinh dưỡng thể thao và mỹ phẩm thiên nhiên. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại cuộc gặp trên, hai bên cũng thảo luận khả năng thiết lập quan hệ hợp tác giữa Châteauroux với một địa phương phù hợp của Việt Nam, trên cơ sở phát huy thế mạnh và lợi ích chung.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đại sứ Trịnh Đức Hải đã đến thăm và làm việc với Laboratoires Fenioux, một doanh nghiệp được thành lập vào năm 1985 tại Châteauroux, chuyên sản xuất các sản phẩm từ dược liệu, thực phẩm bổ sung, dinh dưỡng thể thao và mỹ phẩm thiên nhiên, hiện sử dụng khoảng 140 lao động.

Tại cuộc gặp với Chủ tịch công ty này Christian Fenioux, Đại sứ Trịnh Đức Hải đã tìm hiểu hoạt động sản xuất, dây chuyền công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng và định hướng phát triển của doanh nghiệp. Hai bên trao đổi về triển vọng hợp tác trong cung ứng nguyên liệu dược liệu, nông sản, nghiên cứu phát triển sản phẩm, sản xuất, gia công, chuyển giao công nghệ và mở rộng thị trường tiêu thụ tại Việt Nam cũng như ở khu vực Đông Nam Á.

Đại sứ Trịnh Đức Hải nhấn mạnh tiềm năng của Việt Nam trong lĩnh vực dược liệu, nông sản và công nghiệp chế biến, khẳng định Việt Nam luôn hoan nghênh các doanh nghiệp Pháp tăng cường hợp tác, đầu tư và phát triển kinh doanh lâu dài. Đại sứ cũng mời lãnh đạo Laboratoires Fenioux sang Việt Nam khảo sát thị trường, tìm kiếm đối tác và xúc tiến các cơ hội hợp tác cụ thể.

Về phía Pháp, Thị trưởng Gil Avérous và lãnh đạo Công ty Laboratoires Fenioux đánh giá cao chuyến thăm của Đại sứ Trịnh Đức Hải, bày tỏ quan tâm đến tiềm năng hợp tác với Việt Nam và mong muốn tiếp tục tăng cường trao đổi, kết nối trong thời gian tới.

Chuyến công tác nêu trên góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, mở rộng hợp tác giữa Việt Nam với các địa phương của Pháp, đồng thời tạo thêm cơ hội kết nối doanh nghiệp hai nước.

Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, phối hợp với chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp nhằm thúc đẩy các sáng kiến hợp tác đi vào thực chất, đóng góp tích cực vào quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Pháp./.

Thúc đẩy hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Nga Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều tiềm năng và dư địa để thúc đẩy quan hệ hợp tác với các địa phương của Nga.