Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 19/11 tuyên bố Moskva sẵn sàng thảo luận trên tinh thần xây dựng và thực chất về giải pháp cho cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời cho biết Nga đã chấp nhận các đề xuất thỏa hiệp do Mỹ đưa ra nhằm chấm dứt xung đột.

Tuy nhiên, theo nhà lãnh đạo Nga, Ukraine và các nước châu Âu vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận những đề xuất này.

Theo hãng tin RIA Novosti, phát biểu với báo giới sau chương trình làm việc tại Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 diễn ra ở thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc, Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga cũng quan tâm đến việc chấm dứt xung đột, đồng thời khẳng định Nga sẵn sàng đối thoại với các đại diện của Ukraine để thảo luận về giải pháp cho cuộc xung đột trên cơ sở thực chất.

Theo ông Putin, Nga đã chấp nhận các đề xuất thỏa hiệp do phía Mỹ đưa ra, kể cả những đề xuất mà Washington đưa ra trong cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ diễn ra tại thành phố Anchorage (bang Alaska) hồi tháng 8 năm ngoái. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng khả năng đạt được thỏa thuận còn phụ thuộc vào thiện chí của Ukraine và các nước châu Âu.

Liên quan đến vấn đề an ninh châu Âu, Hãng tin TASS dẫn lời Tổng thống Putin cho biết Nga đã thông qua các kênh ngoại giao đưa ra đề xuất để các nước châu Âu cử đại diện tới Nga, trình bày lập trường về vấn đề an ninh khu vực.

Theo ông Putin, Nga muốn tìm hiểu cụ thể quan điểm và những đề xuất của các nước châu Âu đối với vấn đề an ninh khu vực cũng như giải pháp cho cuộc xung đột tại Ukraine, trước khi quyết định các bước tiếp theo trong tiến trình đối thoại với Ukraine.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh sẽ là điều bất thường nếu thảo luận về an ninh châu Âu mà không có sự tham gia của chính châu Âu, đồng thời khẳng định Moskva không phản đối sự tham gia của các nước châu Âu vào tiến trình đàm phán.

Ông Putin cũng cho rằng các yêu cầu của Nga liên quan đến hệ thống an ninh châu Âu là những vấn đề chính đáng và Moskva sẵn sàng thảo luận về vấn đề này. Theo ông, các bên hoàn toàn có thể đạt được thỏa thuận về vấn đề an ninh châu Âu nếu có đủ quyết tâm và thiện chí chính trị tìm kiếm tiếng nói chung.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov xác nhận cuộc xung đột Ukraine là một trong những nội dung được đề cập tại cuộc gặp ba bên giữa Tổng thống Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo ông Peskov, các nhà lãnh đạo đều mong muốn chấm dứt cuộc xung đột. Ngoài ra, người phát ngôn này cũng cho biết công tác phối hợp giữa Nga và Ukraine về trao đổi tù binh đã bước vào giai đoạn cuối.

Trước đó, sau cuộc đàm phán kéo dài 2 ngày tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) dưới sự trung gian của Mỹ, Nga và Ukraine đạt thỏa thuận nguyên tắc về một cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn nhất kể từ khi xung đột bùng phát hồi tháng 2/2022./.

Nga tái khẳng định lập trường đàm phán về Ukraine Ngày 15/11, Ngoại trưởng Sergei Lavrov khẳng định lập trường đàm phán của Moskva về Ukraine tiếp tục hướng tới các mục tiêu do Tổng thống Vladimir Putin đề ra hồi tháng 6/2024.