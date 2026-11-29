“Cùng kiến tạo một kỷ nguyên mới tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung” - chủ đề của năm APEC 2027 không đơn thuần là khẩu hiệu. Đó còn như chiếc la bàn định hướng cho hàng trăm hoạt động trong năm APEC, là cách nền kinh tế chủ nhà nhìn nhận thời cuộc và là lời mời gọi 21 nền kinh tế cùng đi chung một hành trình hướng đến thịnh vượng chung.

Ba từ khóa, một chuỗi logic phát triển

Giải thích chủ đề năm APEC 2027 tại cuộc họp báo quốc tế về Năm APEC 2027 diễn ra sáng 27/11, ở Hà Nội, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027, cho biết chủ đề thể hiện tầm nhìn và quyết tâm của các nền kinh tế thành viên “lấy tự cường làm nền tảng, đổi mới sáng tạo làm động lực.” Ba cụm từ vì thế tạo thành một chuỗi logic hoàn chỉnh: tự cường là nền tảng, đổi mới sáng tạo là động lực, thịnh vượng chung là đích đến.

Theo Thứ trưởng, tự cường là năng lực chống chịu trước các cú sốc từ bên ngoài, còn tính năng động là khả năng thích ứng và tận dụng cơ hội mới từ kinh tế số, từ sự dịch chuyển của các chuỗi cung ứng. Tự cường cũng có nghĩa là một nền kinh tế có nội lực vững vàng mới đủ tự tin mở cửa, hội nhập sâu rộng.

Đổi mới sáng tạo là sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ tạo cơ hội để các nền kinh tế APEC bứt phá, nâng cao năng suất lao động nhờ đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao. Còn thịnh vượng chung là mục tiêu xuyên suốt của APEC từ khi thành lập năm 1989, đồng thời là một trong những mục tiêu lớn của Tầm nhìn Putrajaya 2040.

Hai chữ “cùng kiến tạo” cũng mang ý nghĩa riêng. Kiến tạo hàm ý chủ động xây dựng cái mới thay vì chỉ ứng phó; “cùng” khẳng định kỷ nguyên mới không thể là thành quả của riêng ai.

Với 21 nền kinh tế có trình độ phát triển và ưu tiên khác nhau, việc tham vấn để tìm ra “mẫu số chung” về lợi ích, mối quan tâm là điều rất quan trọng. Chủ đề cùng ba ưu tiên cũng đã nhận được sự đồng thuận.

Điều này phù hợp với cam kết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi phát biểu tiếp nhận vai trò chủ nhà năm APEC 2027: Việt Nam sẽ là một chủ nhà tận tâm, lắng nghe để củng cố đồng thuận, kết nối để mở rộng hợp tác, cùng các thành viên tạo nên những kết quả có giá trị dài lâu.

Câu trả lời cho những thách thức của thời đại

APEC đã đi gần bốn thập kỷ, qua khủng hoảng tài chính châu Á 1997-1998, suy thoái toàn cầu 2008 và đại dịch COVID-19, mỗi lần lại chuyển hóa thách thức thành động lực liên kết. Hiện nay, kinh tế thế giới nhiều bất ổn, chuỗi cung ứng nhiều rủi ro, công nghệ làm thay đổi căn bản sản xuất và thương mại. Và chủ đề Năm APEC 2027 được đặt ra đúng vào thời điểm ấy.

Tại Hội nghị Cấp cao APEC ở Thâm Quyến, nhiều nhà lãnh đạo đã đề cập các ưu tiên này trong phát biểu của mình; đó là sự khích lệ, cho thấy chủ đề và ưu tiên Việt Nam đưa ra “đúng hướng” với mối quan tâm của khu vực.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Moskva, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Maxim Kazanin (Liên bang Nga) cho rằng chủ đề này đáp ứng đúng yêu cầu của thời đại, thậm chí là “một mệnh đề không cần phải chứng minh.”

Từ phía doanh nghiệp, ông Travis Mitchell, Giám đốc điều hành Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ (AmCham) tại Thành phố Hồ Chí Minh, ủng hộ ba ưu tiên vì chúng phản ánh đúng mối quan tâm của doanh nghiệp.

Nếu chủ đề là tầm nhìn thì ba ưu tiên hợp tác là đường đi tới mục tiêu “làm thế nào để APEC trở thành một nơi kinh doanh, đầu tư rẻ hơn, thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp và đem lại những giá trị thực cho cuộc sống của người dân.”

Ba ưu tiên “có mối quan hệ chặt chẽ, bổ trợ lẫn nhau”: năng suất tạo nền tảng cho tăng trưởng và năng lực cạnh tranh; thương mại và đầu tư mở rộng không gian liên kết; tự cường và năng động giúp các nền kinh tế thích ứng, chuyển đổi, khai mở động lực tăng trưởng mới, hướng tới nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Trong đó, thương mại, đầu tư là một trong ba mục tiêu lớn của Tầm nhìn Putrajaya 2040, nhằm duy trì động lực liên kết, mở rộng thị trường và hình thành các chuỗi giá trị mới.

Từ thông điệp đến hành động

Năm APEC 2027 dự kiến có trên 200 hoạt động, trong đó có 11 hội nghị cấp Bộ trưởng và đối thoại cao cấp, trải đều tại bảy địa phương với đỉnh cao là Tuần lễ Cấp cao dự kiến tháng 11/2027 tại Phú Quốc. Trước mắt, Hội nghị không chính thức các quan chức cấp cao APEC diễn ra từ ngày 7 đến 9/12/2026 tại Gia Lai.

Các chương trình nghị sự của APEC sẽ gắn với chương trình cải cách kinh tế bên trong của từng thành viên, còn nội dung tự cường, năng động được lồng ghép vào các nhóm công tác, tiểu ban hợp tác.

Việt Nam sẽ tiếp nối kết quả Năm APEC 2026: cụ thể hóa Khuôn khổ hợp tác về số hóa thương mại giai đoạn 2027-2030 bằng hiện đại hóa hải quan, thương mại phi giấy tờ, chứng từ điện tử; triển khai Kế hoạch tổng thể về kết nối APEC giai đoạn 2026-2035 trên ba trụ cột hạ tầng, thể chế, con người; tận dụng lộ trình về dịch vụ, đổi mới, cạnh tranh và tự cường.

Thịnh vượng chung còn hướng tới tương lai: dân số từ 65 tuổi trở lên ở châu Á-Thái Bình Dương đã tăng từ 7% năm 1990 lên 15% năm 2025, đặt ra yêu cầu coi kinh tế bạc, kinh tế chăm sóc là động lực tăng trưởng mới.

Với doanh nghiệp, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nhắc lại quan niệm quen thuộc trong APEC: “APEC có nghĩa là doanh nghiệp.” Việt Nam sẽ gắn kết chặt chẽ với Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC, tổ chức hội nghị thượng đỉnh về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo bên cạnh hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp.

Một năm APEC thành công phải được đánh giá bằng niềm tin được củng cố và những kết quả có thể tiếp tục triển khai sau năm chủ nhà, và làm sao đưa APEC đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp, giúp họ hiểu rõ những lợi ích thiết thực mà tiến trình hợp tác APEC mang lại.

Phát biểu tại Thâm Quyến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã mượn hình ảnh những dòng sông đổ về đại dương để nói về APEC: 21 nền kinh tế, dù khởi nguồn từ những bối cảnh đa dạng và mang bản sắc riêng, đều hướng về một không gian chung. Đó cũng là triết lý ẩn sau chủ đề Năm APEC 2027: sự vĩ đại không nằm ở sự đồng nhất, mà ở năng lực dung nạp, hòa quyện nhiều dòng chảy để tạo nên sức mạnh chung./.

Việt Nam sẽ tổ chức hơn 200 hoạt động quan trọng trong Năm APEC 2027 Trong vai trò chủ nhà APEC, Việt Nam xây dựng chương trình nghị sự tập trung vào các động lực tăng trưởng mới, tăng cường gắn kết với doanh nghiệp, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.