Bản tin 60s ngày 19/11/2026 gồm những nội dung sau:

Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Đại gia điếu cày Lê Thanh Thản đưa 2 phương án khắc phục vụ 519 căn hộ không sổ đỏ.

Nắng nóng 35 độ C bao trùm khắp Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ.

Triệt phá đường dây phát tán hơn 35.000 phim “lậu” trên không gian mạng.

Vietlott và 4 công ty xổ số vào danh sách thanh tra phòng, chống rửa tiền.

Iran tuyên bố tập kích căn cứ không quân Mỹ tại Kuwait bằng UAV.

Pháp khẳng định không phải là “đồng minh tham chiến” ở Ukraine.

Nga kỳ vọng vào hội đàm 3 bên với Trung Quốc và Mỹ./.