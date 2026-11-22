Với nhiều người Việt sống xa quê, tình yêu quê hương luôn hiện diện trong những việc bình dị, từ một buổi gặp mặt ngày Tết đến việc tận tình giúp đỡ đồng hương mới đặt chân đến xứ người.

Tại Quần đảo Solomon, một quốc đảo ở Nam Thái Bình Dương, những dịp gặp gỡ và sẻ chia như thế đã giúp bà con thêm gắn bó với nhau và giữ chặt mối liên hệ với quê nhà.

Ông Võ Việt Cường đến Solomon vào tháng 3/2017 trong một chuyến đi tìm hiểu thị trường nhập khẩu gỗ. Chuyến khảo sát ấy đã khiến ông thay đổi dự định định cư lâu dài ở New Zealand và chọn quốc đảo này làm nơi gắn bó sự nghiệp.

Gần 10 năm sau, trên cương vị Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Solomon, ông đang ấp ủ nhiều kế hoạch nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa, hợp tác kinh tế và tăng cường sự hiện diện của cộng đồng người Việt nơi đây.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương, ông Cường cho biết hiện có khoảng 40 người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Solomon. Người làm vận tải biển, người nhập khẩu hàng hóa, làm xây dựng, sửa chữa điện lạnh hoặc tham gia đánh bắt cá ngừ. Mỗi người một lĩnh vực công việc nên việc thu xếp để bà con gặp gỡ thường xuyên đòi hỏi phải có người đứng ra làm đầu mối.

Tháng 3/2025, nhân dịp Đại sứ Việt Nam tại Australia kiêm nhiệm Solomon Phạm Hùng Tâm trình Quốc thư tại thủ đô Honiara, ông Cường đã tham gia đón đoàn và phối hợp tổ chức cuộc gặp giữa Đại sứ quán với bà con kiều bào ở Solomon. Ông kể, sự quan tâm, động viên của Đại sứ cùng việc Đại sứ quán ủng hộ chủ trương thành lập hội đã tiếp thêm cho ông động lực để tham gia sâu hơn vào các hoạt động kết nối cộng đồng.

Điểm nhấn quan trọng trong quá trình xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Solomon là vào tháng 9/2025, khi Hội Người Việt Nam tại Quần đảo Solomon (Solomon Islands Vietnamese Association - SIVA) chính thức được thành lập dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Australia và đăng ký hoạt động hợp pháp với chính quyền sở tại. Từ đó, bà con đã có một mái nhà chung để thu xếp các buổi gặp mặt nhân dịp lễ, Tết, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn hoặc liên hệ với Đại sứ quán khi cần hướng dẫn thủ tục lãnh sự, hỗ trợ bảo hộ công dân.

Một dấu mốc ý nghĩa khác mà ông Cường ấn tượng sâu sắc là lễ khánh thành Nhà Việt Nam tại thủ đô Canberra (Australia) vào tối 11/8/2026. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia.

Tại đây, ông Cường đã vinh dự được gặp gỡ, trò chuyện và lắng nghe những lời thăm hỏi, động viên từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Điều đó giúp ông cảm nhận rõ hơn sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với bà con kiều bào ở chốn xa quê, đồng thời tiếp thêm sức mạnh để ông tiếp tục sứ mệnh kết nối cộng đồng.

Doanh nhân Võ Việt Cường chia sẻ, dù sinh sống và làm việc ở bất kỳ quốc gia nào, kiều bào vẫn mãi là một phần máu thịt không thể tách rời của dân tộc và luôn có thể đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước. Nhận thức ấy chính là động lực thúc đẩy ông tiếp tục gắn kết cộng đồng người Việt tại Solomon với quê hương, đồng thời phát huy vai trò cầu nối hiệu quả trong giao lưu kinh tế và văn hóa giữa hai nước.

Việc được giao trọng trách Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Solomon vì thế mang ý nghĩa đặc biệt to lớn đối với ông. Ông xem đây vừa là niềm vinh dự tự hào, vừa là trách nhiệm lớn lao trong việc góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, thúc đẩy hợp tác kinh tế và xúc tiến thương mại giữa Việt Nam với quốc đảo Nam Thái Bình Dương này.

Trong buổi lễ công bố quyết định bổ nhiệm ông Cường làm Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Solomon vào tháng 10/2026, Bộ trưởng Ngoại giao và Ngoại thương Solomon Rick Houenipwela đã đánh giá cao bề dày kinh nghiệm kinh doanh, thời gian gắn bó lâu năm với Honiara cùng vai trò tiên phong của ông trong việc thành lập Hội Người Việt Nam sở tại, tin tưởng rằng ông sẽ là nhân tố quan trọng giúp tăng cường quan hệ song phương.

Ông Cường cho biết, một trong những công việc đầu tiên được ông ưu tiên triển khai trên cương vị mới là sớm khai trương Văn phòng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại thủ đô Honiara, phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Australia để kịp thời hỗ trợ bà con khi cần thiết. Bên cạnh đó, ông cũng ấp ủ dự định tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội xuất khẩu và kết nối với các dự án tiềm năng tại Solomon.

Theo ông, quy mô cộng đồng người Việt tại Solomon còn khá nhỏ nên công tác kết nối chưa gặp quá nhiều trở ngại lớn. Tuy nhiên, do bà con sinh sống và làm việc rải rác trong nhiều lĩnh vực khác nhau, việc duy trì liên lạc thường xuyên và tổ chức các sinh hoạt chung vẫn đòi hỏi sự chủ động và phối hợp nhịp nhàng từ các thành viên.

Trong thời gian tới, SIVA sẽ tích cực mở rộng mạng lưới, cập nhật thông tin liên lạc, khuyến khích bà con hăng hái tham gia các hoạt động của hội và tạo thêm nhiều không gian gặp gỡ ý nghĩa. Mục tiêu cốt lõi là xây dựng một cộng đồng đoàn kết, có tổ chức vững chắc, luôn tương thân tương ái trong cuộc sống và công việc, đồng thời giữ vững mối liên hệ gắn bó với các cơ quan đại diện Việt Nam cũng như với quê hương đất nước.

Ông chia sẻ: “Chúng tôi rất mong muốn tổ chức các hoạt động ý nghĩa nhân dịp lễ, Tết và những ngày kỷ niệm lớn của dân tộc, qua đó gìn giữ tiếng Việt, bản sắc văn hóa và tình cảm hướng về cội nguồn. Qua những lần hội ngộ, bà con đều bày tỏ nguyện vọng thiết tha được thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết với nhau và với quê nhà. Tôi tin tưởng rằng, với những hoạt động thiết thực và cơ hội tham gia phù hợp, sự gắn kết ấy sẽ ngày càng bền chặt hơn theo thời gian."

Từ một chuyến đi khảo sát thị trường cách đây gần 10 năm, ông Võ Việt Cường không chỉ tự mình xây dựng cơ đồ vững chắc tại Solomon mà còn từng bước gánh vác trọng trách đối với cộng đồng người Việt nơi đây. Hành trình ấy mang đến một thông điệp ý nghĩa: dù quy mô cộng đồng người Việt còn khiêm tốn, nhưng mỗi cá nhân và mỗi tổ chức ở nước ngoài đều có thể đóng góp hiệu quả vào việc bảo tồn bản sắc dân tộc, thắt chặt mối dây liên lạc với quê hương và mở ra những nhịp cầu hợp tác mới.

Với Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Solomon Võ Việt Cường, mục tiêu dài hạn vẫn là vun đắp cho một tập thể người Việt luôn đoàn kết, gắn bó và lớn mạnh, để vừa là điểm tựa vững chắc cho bà con ổn định cuộc sống, vừa đóng góp thiết thực vào quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước./.

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