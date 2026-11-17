Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 diễn ra từ ngày 21-24/11 với hàng loạt chương trình nghệ thuật, quảng diễn, diễu hành đặc sắc, quy tụ khoảng 2.300 nghệ nhân, nhân dân của 48 xã, phường.

Đó là thông tin ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cung cấp trong cuộc gặp gỡ báo chí ngày 17/11.

Theo ông Phạm Xuân Tài, năm 2026 là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức, khẳng định vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh và động lực phát triển bền vững đất nước. Đây là dịp tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc, đề cao trách nhiệm của toàn xã hội trong bảo tồn, phát huy di sản và sáng tạo văn hóa; đồng thời tạo điều kiện để Nhân dân trực tiếp tham gia, thụ hưởng, đưa các giá trị văn hóa lan tỏa trong đời sống cộng đồng.

Được sự phân công của Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tham mưu tổ chức chuỗi hoạt động Ngày Văn hoá Việt Nam tại Hà Nội.

Ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Lễ khai mạc được tổ chức vào sáng ngày 21/11 tại khu vực Tượng đài Vua Lý Thái Tổ. Chương trình bao gồm nghi lễ dâng hương Đức Vua Lý Thái Tổ; Lễ khai mạc và trình diễn di sản văn hoá, được truyền hình trực tiếp trên kênh H1, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Thông qua các hình thức trình diễn và diễu hành, chương trình giới thiệu những giá trị văn hóa tiêu biểu gắn với lịch sử hình thành, phát triển của Thăng Long-Hà Nội, sự tiếp nối giữa truyền thống và sáng tạo trong đời sống hôm nay.

Điểm nhấn là sự tham gia trực tiếp của các nghệ nhân và cộng đồng các xã, phường, những chủ thể đang gìn giữ và thực hành di sản.

Cùng với đó, chương trình giới thiệu các loại hình nghệ thuật dân gian, trò diễn và nghề thủ công truyền thống, tiêu biểu như ca trù, hát xẩm, chèo tàu Tổng Gối, múa bồng, cồng chiêng của người Mường, kéo co ngồi đền Trấn Vũ; gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, áo dài Trạch Xá, tranh Hàng Trống. Các giá trị di sản được giới thiệu trong sự kết nối với những hình thức biểu đạt sáng tạo của thế hệ trẻ, giúp công chúng tiếp cận văn hóa truyền thống một cách gần gũi.

Đạo diễn Hoàng Công Cường thông tin về chương trình nghệ thuật. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Từ 21 đến 24/11, các hoạt động được tổ chức tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và các tuyến phố lân cận, tạo không gian để Nhân dân, du khách thưởng thức nghệ thuật, tìm hiểu di sản và trải nghiệm văn hóa Thủ đô.

Hoạt động hưởng ứng được mở rộng đến các địa phương. Theo đó, 100% trong tổng số 126 xã, phường đã ban hành kế hoạch tổ chức, trong đó 115 địa phương đăng ký hoạt động cụ thể.

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, ông Phạm Xuân Tài cho hay nhiều chương trình gắn với đặc trưng văn hóa địa phương, tạo tiền đề để gìn giữ, trao truyền, phát huy bản sắc văn hóa Thăng Long-Hà Nội trong những năm sau này.

Cụ thể như tour "Một ngày cùng Di sản Phú Thượng-Từ di sản đến làng nghề," "Một ngày trải nghiệm với Thư Lâm," chương trình "600 năm hào khí Tốt Động-Chúc Động" tại xã Quảng Bị, “Huyền tích tre ngà-Dấu thiêng Phù Đổng” (xã Sóc Sơn); Lễ hội vinh danh làng nghề xã Chuyên Mỹ, Festival làng nghề hoa, cây cảnh Tích Giang (xã Phúc Thọ), ra mắt website tham quan ảo 360 độ di tích (phường Bạch Mai), bản đồ số di tích (phường Thanh Xuân); mô hình “Nhà văn hóa số,” “Bữa cơm đoàn kết” tại thôn, tổ dân phố.

Đối với Hà Nội, tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam còn thể hiện trách nhiệm của Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm lớn về văn hóa của cả nước. Giá trị của Ngày Văn hóa Việt Nam cần được tiếp nối trong đời sống hằng ngày, từ ý thức trân trọng di sản, xây dựng nếp sống văn minh đến sự gắn kết cộng đồng, góp phần xây dựng Thủ đô “Văn hiến-Văn minh-Hiện đại.”

“Hà Nội là Thủ đô của di sản văn hóa với khoảng 6.400 di tích. Ngày Văn hóa Việt Nam là nơi để giá trị di sản được thăng hoa, để sau đó người dân hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình trong bảo tồn, phát huy. Chúng tôi cũng đã có hướng dẫn để địa phương triển khai công tác phát huy giá trị của di tích. Ở nhiều nơi, di sản đang trở thành nguồn lực, tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch, dịch vụ. Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất là bước khởi đầu, sau đó công tác phát huy giá trị di sản chắc chắn sẽ được thực hiện tốt hơn nữa,” ông Phạm Xuân Tài cho biết./.

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11: Miễn phí tham quan 10 di tích, bảo tàng Theo Thông tư số 167/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính, các tổ chức, cá nhân khi tham quan tại những địa điểm được quy định sẽ được miễn phí tham quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) hàng năm.