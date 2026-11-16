Công bố dàn nghệ sỹ 'khủng' tham gia concert quốc gia 'Muôn sắc Việt Nam'

Vào 20h00 ngày 24/11, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình sẽ trở thành điểm hẹn của các thế hệ nghệ sỹ và công chúng trong chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường-Non sông hòa nhịp.”

Diễn ra nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026), “Muôn sắc Việt Nam” được xây dựng như một hành trình nghệ thuật tôn vinh bề dày lịch sử, truyền thống văn hiến và sự phong phú của văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Chương trình kết nối những giá trị di sản với sức sáng tạo đương đại, hướng tới đáp ứng nhu cầu thưởng thức của đông đảo nhân dân và lan tỏa tinh thần “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi.”

Đạo diễn Đặng Lê Minh Trí chia sẻ về nội dung chương trình. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chương trình quy tụ các nghệ sỹ đa thế hệ như: Nghệ sỹ Nhân dân Quang Thọ, Nghệ sỹ Nhân dân Thu Hiền, Nghệ sỹ Nhân dân Thanh Hoa, Nghệ sỹ Nhân dân Tự Long, Nghệ sỹ Nhân dân Tấn Minh, Nghệ sỹ Ưu tú Cao Minh cùng những giọng ca được đông đảo công chúng yêu mến như Mỹ Tâm, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh, Hương Tràm, Đức Phúc, Erik, và Phương Mỹ Chi.

Bên cạnh đó, danh sách tham gia còn có nghệ sỹ: Phạm Thu Hà, Quốc Thiên, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Đỗ Hoàng Hiệp, Anh Tú, Phạm Anh Duy, Lâm Bảo Ngọc, nhóm OPlus, OSAD, Cheng, Muộii, Y Garia, Thu Hằng. Các gương mặt thiếu nhi Ali Thục Phương, Cao Phú Quý, Thiên Kim, Kim Cương, Lê Ngọc Minh Giang, Bùi Khâu Minh Triết và Ngô Tuệ Mẫn góp thêm sắc thái trong trẻo cho câu chuyện tiếp nối tình yêu văn hóa qua các thế hệ.

Một trong những điểm đáng chờ đợi là các màn kết hợp giữa những tiếng hát đi cùng năm tháng và các nghệ sỹ đương đại. Liên khúc “Tự nguyện-Đất nước trọn niềm vui” kết nối Nghệ sỹ Nhân dân Quang Thọ, Nghệ sỹ Nhân dân Thu Hiền, Nghệ sỹ Ưu tú Cao Minh với Hòa Minzy, Erik và Đức Phúc. “Made in Việt Nam” đưa Nghệ sỹ Nhân dân Thanh Hoa, Noo Phước Thịnh và Phương Mỹ Chi đến cùng một tiết mục. “Tiếng ru cội nguồn” quy tụ Nghệ sỹ Nhân dân Tự Long, Đông Hùng, Cheng và OSAD, mở ra cuộc gặp gỡ giữa lời ru, chất liệu dân gian và cách thể hiện của các nghệ sỹ nhiều thế hệ.

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội chủ trì cuộc gặp gỡ báo chí ngày 16/11. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phần khai từ “Đất nước muôn đời” đưa khán giả trở về huyền tích Lạc Long Quân-Âu Cơ, hình ảnh bọc trăm trứng và hành trình lên non, xuống biển.

Mạch nghệ thuật tiếp nối qua ba chương “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi,” “Muôn sắc di sản,” “Bản sắc vươn xa” và phần kết “Việt Nam bừng sáng năm châu.”

Ở chương I, câu chuyện về sức mạnh văn hóa được kể qua lời ru của mẹ, hạt gạo quê hương, tiếng hát nơi tiền tuyến, tình người trong gian khó và niềm vui ngày thống nhất. Những hình ảnh gần gũi cho thấy văn hóa hiện diện trong đời sống, nuôi dưỡng lòng yêu nước và gắn kết cộng đồng.

Phần âm nhạc của chương trình do nhạc sỹ Hữu Vượng đảm nhiệm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tâm điểm của chương II là tiết mục “Bức tranh di sản” hội tụ 17 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh.

Chương III tiếp tục câu chuyện bằng các tiết mục như “Lý cò style-Rock hạt gạo,” “Máu đỏ da vàng.” Chất liệu dân tộc gặp ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, gợi mở cách người trẻ tiếp nối di sản và đưa bản sắc Việt đến với những công chúng mới.

Một điểm nhấn của chương trình là ca khúc chủ đề “Rạng ngời văn hóa Việt Nam” do nhà sản xuất âm nhạc DTAP sáng tác riêng, qua phần thể hiện của ca sỹ Phương Mỹ Chi. Ca khúc tôn vinh sự phong phú, đa dạng của văn hóa 54 dân tộc Việt Nam, khẳng định tinh thần đại đoàn kết, ý thức chung nguồn cội và khát vọng đưa bản sắc Việt vươn xa.

Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm phát biểu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chia sẻ về ý nghĩa chương trình trong buổi gặp gỡ báo chí ngày 16/11, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm cho rằng việc được Thành phố tin tưởng giao tổ chức chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam” không chỉ là trách nhiệm tổ chức một sự kiện quy mô lớn, mà còn là cơ hội để khẳng định năng lực sáng tạo, sản xuất và kết nối các nguồn lực văn hóa, nghệ thuật, công nghệ và truyền thông, góp phần kiến tạo những sản phẩm văn hóa có sức lan tỏa rộng rãi tới công chúng.

Thông qua chương trình, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội hướng tới kết nối sáng tạo nghệ thuật, công nghệ biểu diễn và truyền thông đa nền tảng, đưa các giá trị văn hóa đến với công chúng trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Đây cũng là hướng tiếp cận nhằm phát triển những sản phẩm văn hóa có sức hấp dẫn, góp phần phát huy nguồn lực văn hóa của Thủ đô./.

Từ sáng tác “Rạng ngời văn hóa Việt Nam,” vũ điệu cộng đồng được phát triển theo ý tưởng nghệ thuật của Nghệ sỹ Nhân dân Trần Ly Ly, do Quang Đăng biên đạo, hướng tới lan tỏa rộng rãi trên các nền tảng số với sự phối hợp của TikTok Việt Nam, khuyến khích đông đảo công chúng tham gia.

Làm thế nào để 'săn' vé miễn phí dự concert quốc gia 'Muôn sắc Việt Nam'? Danh sách nghệ sỹ đang dần được hé lộ. Những cái tên đầu tiên gồm: Đức Phúc, Quốc Thiên, OSAD, Cheng và Đông Hùng hứa hẹn mang đến nhiều màu sắc cho chương trình.

Chương trình do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì; với sự phối hợp của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cùng các cơ quan, đơn vị liên quan. Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội là đơn vị chủ trì thực hiện, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV); Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức tiếp sóng và truyền thông trên các kênh, nền tảng số của Cơ quan. Bên cạnh hoạt động tại sân vận động, hệ thống màn hình LED sẽ được lắp đặt tại một số địa điểm trên địa bàn Thành phố để người dân cùng theo dõi và hòa mình vào không khí đêm hội.