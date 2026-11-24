Phát triển công nghiệp văn hóa từ di sản và nghệ thuật đặt ra yêu cầu vừa nâng cao năng lực sáng tạo, sản xuất và mở rộng thị trường, vừa gìn giữ những giá trị làm nên bản sắc.

Từ các định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy hai vấn đề cần được giải quyết đồng thời: tạo điều kiện để người làm văn hóa tiếp tục sáng tạo, trao truyền và mở rộng cơ hội để công chúng tiếp cận, thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Phát triển sản phẩm di sản cùng người giữ nghề

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Nhân dân là chủ thể sáng tạo, gìn giữ, trao truyền và quyết định sức sống của văn hóa. Di sản có sức sống lâu bền khi cộng đồng còn hiểu, còn thực hành, mong muốn truyền lại cho thế hệ sau và được hưởng lợi chính đáng từ công sức của mình.

Từ định hướng này, Tiến sỹ Dương Đức Minh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng, khi đưa di sản vào sản phẩm du lịch văn hóa, nghệ nhân và cộng đồng cần được tham gia ngay từ khâu hình thành ý tưởng, có tiếng nói thực chất đối với nội dung giới thiệu và được hưởng lợi tương xứng với đóng góp.

Theo Tiến sỹ Dương Đức Minh, người thực hành di sản nắm giữ tri thức, kỹ năng và kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều thế hệ. Sự am hiểu của họ quyết định chiều sâu của sản phẩm.

Bởi vậy, doanh nghiệp và người làm nghề cần cùng lựa chọn nội dung có thể giới thiệu, công đoạn có thể mở cho khách tham gia, cách ghi nhận nguồn gốc và những giới hạn cần tôn trọng. Việc tham vấn cũng cần tiếp tục trong quá trình vận hành để người thực hành có thể góp ý và điều chỉnh cách giới thiệu di sản.

Từ yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về nâng cao năng lực sáng tạo, sản xuất và đưa sản phẩm văn hóa đến công chúng, Tiến sỹ Dương Đức Minh nhìn nhận điểm cần củng cố ở Thành phố Hồ Chí Minh là khả năng tổ chức để sản phẩm đến được với công chúng thường xuyên và duy trì sức hấp dẫn theo thời gian.

Với nghề thủ công, một trải nghiệm có chiều sâu được hình thành khi khách có thể quan sát người thợ chọn vật liệu, tìm hiểu kỹ thuật chế tác và thử thực hành một công đoạn phù hợp. Thiết kế, công nghệ và các phương thức kể chuyện mới có thể giúp công chúng hiểu rõ hơn những giá trị ấy.

Theo chuyên gia, việc kết nối nhà nghiên cứu, nhà thiết kế, doanh nghiệp lữ hành và các kênh phân phối cần bắt đầu ngay từ khi xây dựng sản phẩm để khách có thể tìm hiểu, đặt chỗ và tiếp tục gắn bó sau khi trải nghiệm.

Từ góc độ phát triển sản phẩm, Tiến sỹ Dương Đức Minh đặc biệt quan tâm đến mối tương liên giữa sản phẩm hiện có và sản phẩm triển vọng. Một không gian di sản, một chương trình nghệ thuật hay một trải nghiệm ẩm thực đang vận hành có thể cung cấp nền tảng công chúng, kinh nghiệm tổ chức và nguồn lực để phát triển những trải nghiệm mới.

Ngược lại, các sản phẩm triển vọng như chương trình học tập theo chuyên đề, hoạt động đồng sáng tạo, bộ sưu tập thiết kế hoặc trải nghiệm theo mùa có thể làm giàu sức hấp dẫn của sản phẩm hiện có. Nếu tổ chức tốt, khách trở lại vì còn những lớp giá trị chưa được khám phá, chứ không phải vì bản sắc của điểm đến liên tục bị thay đổi.

Về phía Thành phố, Tiến sỹ Dương Đức Minh cho rằng có thể hỗ trợ xây dựng mẫu thỏa thuận tham khảo, tư vấn pháp lý, bồi dưỡng năng lực thương lượng và tổ chức kết nối giữa các chủ thể.

Những chính sách hỗ trợ bằng nguồn lực công cần được xem xét theo đúng thẩm quyền, điều kiện và quy định hiện hành; những nội dung thuộc quan hệ hợp tác tự nguyện có thể triển khai thông qua thỏa thuận hợp pháp giữa các bên.

Đầu tư cho vở diễn từ dàn dựng đến tái diễn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị gắn kết người sáng tạo, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và các tổ chức văn hóa để nâng cao năng lực sản xuất, đưa tác phẩm đến công chúng.

Cùng với phát triển thị trường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý chăm lo những nhu cầu văn hóa mà thị trường chưa đáp ứng đầy đủ. Tiến sỹ, Nghệ sỹ Ưu tú Lê Nguyên Đạt, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sân khấu Thành phố cho rằng, định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra một yêu cầu cụ thể: ngay từ khi dựng vở, cần xác định tác phẩm sẽ đến với ai, được biểu diễn ở đâu và có thể duy trì bao lâu. Sự phối hợp giữa các bên giúp nghệ sỹ có điều kiện sáng tạo, người trẻ có cơ hội thực hành nghề, còn nhà hát và đơn vị tổ chức có thể chủ động đưa tác phẩm đến nhiều nhóm công chúng.

Theo Tiến sỹ Lê Nguyên Đạt, cơ chế đặt hàng và tiêu chí đánh giá cần phù hợp với từng nhóm công chúng được phục vụ. Chẳng hạn, với chương trình cải lương dành cho học sinh, hiệu quả cần được xem xét qua chất lượng vở diễn, số buổi tổ chức và khả năng tiếp cận của các em, nhất là ở những địa bàn xa điểm diễn.

Đề xuất thí điểm “một năm học - một trải nghiệm sân khấu”, Tiến sỹ Lê Nguyên Đạt nhấn mạnh đến việc gắn buổi xem với hoạt động tìm hiểu tác phẩm và trao đổi với nghệ sỹ.

Qua đó, học sinh có dịp bồi dưỡng năng lực thẩm mỹ, lắng nghe những cách nhìn khác nhau và suy nghĩ về cách ứng xử của các nhân vật trong những tình huống gần với đời sống.

Từ thực tiễn ấy, định hướng đưa văn hóa vào đời sống hằng ngày có thể bắt đầu ở những việc cụ thể: nhà trường duy trì cơ hội tiếp xúc với nghệ thuật, đơn vị biểu diễn có trách nhiệm với công chúng, còn người xem có dịp suy ngẫm về cách mình ứng xử với người khác.

Khi những cơ hội ấy được duy trì, sân khấu có thể góp phần nuôi dưỡng lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và ý thức cộng đồng trong đời sống đô thị.

Về thực tiễn sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ sỹ Ưu tú Lê Nguyên Đạt cho rằng, sân khấu Thành phố có sức sáng tạo và đã hình thành những nhóm khán giả riêng.

Tuy vậy, khả năng giữ một vở trong kịch mục còn phụ thuộc vào quyền sử dụng tác phẩm, chi phí dàn dựng, lịch diễn, điều kiện kỹ thuật và khả năng tập hợp êkíp.

Với kịch bán vé, lịch diễn ổn định và tỷ lệ lấp đầy ghế ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thu hồi vốn, đầu tư vở mới. Với cải lương phục dựng, mỗi lần tái diễn còn tạo thêm cơ hội để nghệ sỹ trẻ rèn nghề và đưa tác phẩm đến những khán giả chưa từng có dịp thưởng thức. Vì vậy, kế hoạch khai thác cần được tính ngay từ khi xây dựng dự án.

Mặt khác, để mở rộng cơ hội thụ hưởng văn hóa, Tiến sỹ Lê Nguyên Đạt đề xuất lập danh mục nhà hát, rạp và trung tâm văn hóa đủ điều kiện biểu diễn, công khai sức chứa, thông số kỹ thuật, lịch trống và giá dịch vụ.

Việc bố trí điểm diễn theo mùa hoặc khung giờ có thể giúp các đoàn chủ động lịch tái diễn. Mạng lưới điểm diễn ở những khu vực xa rạp trung tâm có thể đưa kịch thiếu nhi, trích đoạn cải lương và chương trình giao lưu đến gần người dân hơn.

Sức sống của di sản và nghệ thuật được duy trì khi người làm nghề có điều kiện tiếp tục thực hành, sáng tạo và trao truyền, còn công chúng có cơ hội tiếp cận thường xuyên.

Với Thành phố Hồ Chí Minh, hiệu quả phát triển công nghiệp văn hóa vì thế cần được nhìn nhận qua cả sức cạnh tranh của sản phẩm, khả năng nuôi dưỡng đội ngũ sáng tạo và mức độ thụ hưởng văn hóa của người dân.

Gắn các mục tiêu ấy ngay từ khâu đầu tư, tổ chức sản xuất và đưa sản phẩm đến công chúng là cách để mở rộng thị trường đồng thời bồi đắp nguồn lực văn hóa của đô thị./.

Chương trình nghệ thuật “Tinh hoa văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền” Chiều 24/11/2026, tại Nhà hát Vinpearl Theatre, Báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) tổ chức Chương trình nghệ thuật “Tinh hoa văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền” nhân Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), với thông điệp “Tôn vinh bản sắc-Tiếp nối di sản-Bồi đắp sức mạnh Việt Nam.”

