Chiều 24/11/2026, tại Nhà hát Vinpearl Theatre, Báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) tổ chức Chương trình nghệ thuật “Tinh hoa văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền” nhân Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), với thông điệp “Tôn vinh bản sắc-Tiếp nối di sản-Bồi đắp sức mạnh Việt Nam.”

