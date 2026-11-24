Trong âm vang của tiếng đàn tính, hòa cùng nhịp xóc nhạc và những bước chân uyển chuyển, điệu múa chầu then-nét đẹp văn hóa đặc sắc trong thực hành then của đồng bào Tày, Nùng xứ Lạng được tái hiện sinh động qua màn đồng diễn quy mô lớn tại không gian văn hóa đường Hùng Vương, phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn ngày 24/11.

Sự kiện không chỉ tạo nên không khí sinh hoạt văn hóa sôi nổi mà còn góp phần đưa di sản truyền thống đến gần hơn với công chúng, khơi dậy ý thức gìn giữ và trao truyền các giá trị văn hóa dân tộc trong đời sống đương đại.

Tiếp nối mạch nguồn văn hóa truyền thống

Hàng vạn người dân và du khách trong, ngoài tỉnh đã có mặt để theo dõi màn đồng diễn múa chầu quy mô lớn nhất tỉnh Lạng Sơn từ trước đến nay có sự góp mặt của trên 1.000 người đến từ các phường, xã và câu lạc bộ văn nghệ trên địa bàn tỉnh.

Tiếng đàn tính ngân vang tạo nên không gian đậm bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc vùng cao, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Màn đồng diễn múa Chầu quy mô lớn nhất Lạng Sơn. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Không chỉ thưởng thức, cảm nhận, nhiều người còn hào hứng hòa mình vào tiếng đàn, lời hát và trực tiếp tham gia múa chầu, tìm hiểu những giá trị văn hóa đặc trưng, nét đẹp trong đời sống, phong tục tập quán, sinh hoạt và trang phục của đồng bào các dân tộc Lạng Sơn.

Anh Nguyễn Văn Diệu, du khách đến từ tỉnh Ninh Bình chia sẻ, anh và nhóm bạn rất may mắn khi đến Lạng Sơn đúng dịp Tuần Văn hóa-Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Lạng Sơn năm 2026.

Được tham gia, trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc cùng người dân địa phương là những kỷ niệm đẹp trong chuyến đi, đồng thời giúp thành viên trong đoàn hiểu thêm về vùng đất, con người và văn hóa của người dân nơi đây.

Hoạt động đồng diễn múa chầu còn là dịp giao lưu, kết nối thiết thực đối với các nghệ nhân dân gian và những người yêu văn hóa truyền thống.

Đây là cơ hội để những người gắn bó với hát then, đàn tính, múa chầu gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, truyền dạy kỹ năng thực hành di sản, đồng thời khơi dậy niềm đam mê, ý thức tiếp nối mạch nguồn văn hóa truyền thống trong thế hệ trẻ.

Bà Hoàng Thị Huân, Câu lạc bộ hát then, đàn tính xã Na Sần cho biết, câu lạc bộ được thành lập từ năm 2020, hiện có 23 thành viên. Thời gian qua, câu lạc bộ thường xuyên duy trì hoạt động tập luyện, biểu diễn tại các sự kiện của xã, của tỉnh và tham gia biểu diễn tại một số tỉnh trong khu vực phía Bắc.

Theo bà Huân, hát then, đàn tính, múa chầu không quá khó để tiếp cận. Nếu thực sự đam mê, yêu thích, người học có thể nhanh chóng nắm bắt cách thực hành, từng bước hiểu và cảm nhận được những giá trị cốt lõi của các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống này.

Hơn 1.000 người đến từ các phường, xã, câu lạc bộ văn nghệ … của tỉnh Lạng Sơn tham gia Màn đồng diễn múa Chầu quy mô lớn. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Tại địa phương, nhờ sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chuyên môn cùng tâm huyết của các nghệ nhân dân gian, hát then, đàn tính và múa chầu đang từng bước được truyền dạy cho thế hệ trẻ thông qua những buổi giao lưu, sinh hoạt, dạy hát, dạy múa tại câu lạc bộ và trong trường học.

Theo dõi màn đồng diễn múa chầu của các nghệ nhân và người dân, trong đó có nhiều em nhỏ đang học tiểu học tham gia, em Bùi Ngọc Lan, học sinh lớp 8, Trường Trung học Cơ sở phường Tam Thanh bày tỏ niềm vui và tự hào khi được sinh ra, lớn lên trên vùng đất giàu truyền thống văn hóa xứ Lạng.

Tìm hiểu thực tế và qua các tiết học trên lớp, em cùng các bạn trẻ có thêm nhiều hiểu biết về những nét đẹp trong truyền thống, văn hóa của dân tộc mình.

Em Lan cho rằng, để các giá trị văn hóa truyền thống không bị mai một, được trao truyền và phát huy, trở thành nguồn lực nội sinh cho phát triển, địa phương và các cơ quan chuyên môn cần phối hợp với nhà nghiên cứu văn hóa, nghệ nhân tổ chức biên soạn tài liệu, đưa những giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc vào hoạt động giáo dục, truyền dạy ở các cấp học.

Đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng

Theo các nhà nghiên cứu văn hóa và nghệ nhân dân gian, múa chầu là sự kết hợp giữa động tác múa và nhạc cụ trong thực hành then. Tiếng đàn tính ngân vang, nhịp xóc nhạc hòa cùng những bước chân nhịp nhàng tạo nên không gian diễn xướng giàu bản sắc.

Tại Lạng Sơn, trong thực hành then, các điệu múa chầu phổ biến gồm chầu tướng, chầu vua. Mỗi điệu múa có những đặc điểm riêng, thể hiện nội dung và ý nghĩa của từng nghi lễ, giúp người xem cảm nhận chiều sâu văn hóa, tín ngưỡng cũng như đời sống tinh thần phong phú của đồng bào Tày, Nùng.

Múa chầu then của đồng bào Tày, Nùng có ý nghĩa cốt lõi là kết nối con người với cõi thiêng để dâng lễ, tạ ơn tổ tiên, thần linh và cầu mong bình an, phúc lộc, mùa màng tươi tốt. Bên cạnh giá trị tín ngưỡng, điệu múa còn phản ánh nét đẹp ứng xử, đời sống lao động và gắn kết cộng đồng.

Nhận thức rõ giá trị của loại hình di sản này, nhằm đưa múa chầu then nghi lễ đến gần hơn với cộng đồng, năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã giao các cơ quan chuyên môn và địa phương phối hợp với Hội Bảo tồn Dân ca tỉnh xây dựng kế hoạch, triển khai chương trình phổ biến múa chầu then trong cộng đồng.

Chương trình này bước đầu hình thành lực lượng biết thực hành múa chầu, hát then, đàn tính. Hiện nay, tại các sự kiện văn hóa do cấp tỉnh và địa phương tổ chức, các chương trình văn nghệ đều có sự hiện diện của hát then, múa chầu. Số người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ biết hát then, thực hành múa chầu từng bước tăng thêm.

Thế hệ măng non tham gia Màn đồng diễn múa Chầu quy mô lớn nhất Lạng Sơn. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Việc tổ chức màn đồng diễn múa chầu quy mô lớn cấp tỉnh, kết hợp với các chương trình liên hoan văn hóa, văn nghệ truyền thống và trưng bày không gian văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh... là cách làm thiết thực nhằm đưa di sản đến gần hơn với đời sống, cộng đồng.

Hoạt động này cũng tạo sự kết nối giữa các thế hệ, tăng cường giao lưu và mở ra hướng khai thác giá trị văn hóa truyền thống để xây dựng, hình thành những sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần thu hút và giữ chân du khách.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đoàn Thanh Sơn, Lạng Sơn là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, nơi hội tụ và giao thoa của nhiều sắc màu văn hóa dân tộc.

Trải qua quá trình hình thành và phát triển, các thế hệ đồng bào các dân tộc trong tỉnh đã cùng nhau xây dựng, gìn giữ và vun đắp những giá trị văn hóa đặc sắc, tạo nên bản sắc riêng của vùng đất xứ Lạng.

Những làn điệu dân ca, tiếng đàn tính, điệu hát then, múa sư tử, múa chầu, trang phục truyền thống, phong tục tập quán, lễ hội và văn hóa ẩm thực không chỉ phản ánh đời sống tinh thần phong phú mà còn là kết tinh của lịch sử, truyền thống, bản lĩnh và tâm hồn cộng đồng các dân tộc Lạng Sơn.

Báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn cho thấy, kết quả sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo, nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và nhân dân đối với công tác bảo tồn di sản văn hóa ngày càng được nâng cao.

Công tác quản lý, kiểm kê, lập hồ sơ, xếp hạng, tu bổ di tích, bảo vệ và trao truyền di sản văn hóa phi vật thể ngày càng được quan tâm.

Đáng chú ý, vai trò chủ thể của cộng đồng trong bảo tồn và phát huy di sản từng bước được khẳng định. Nhiều loại hình di sản như then, sli, lượn, múa sư tử được duy trì, bảo tồn và trao truyền.

Hoạt động tích cực của mạng lưới 515 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ truyền thống tại các địa phương trong tỉnh đã góp phần quan trọng trong việc duy trì sức sống của di sản trong đời sống cộng đồng.

Từ những hoạt động giao lưu, truyền dạy các loại hình di sản văn hóa ở cơ sở đến màn đồng diễn múa chầu quy mô lớn cấp tỉnh, múa chầu then đang từng bước vượt ra khỏi không gian thực hành truyền thống để trở thành hoạt động văn hóa cộng đồng có sức lan tỏa../.

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