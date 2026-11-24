Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, các địa phương tổ chức nhiều hoạt động quảng bá sản vật, thực hành di sản và kết nối các điểm đến du lịch, qua đó, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, phát huy tiềm năng và tạo động lực phát triển du lịch.

Kết nối những cung đường, lan tỏa tình yêu quê hương

Ngày 24/11, tại xóm Bản Gải, xã Cần Yên (tỉnh Cao Bằng), Ủy ban Nhân dân 5 xã Cần Yên, Thông Nông, Thanh Long, Trường Hà và Xuân Trường phối hợp tổ chức sự kiện "Sắc cờ non nước-Hành trình hai cung đèo Nà Tềnh-Khau Cốc Chà."

Hành trình mang sắc đỏ cờ Tổ quốc giữa núi rừng biên cương, góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc, tăng cường liên kết phát triển văn hóa, du lịch giữa các địa phương; giới thiệu giá trị cảnh quan, văn hóa đặc sắc của vùng đất Cao Bằng đến du khách trong và ngoài tỉnh.

Với thông điệp "Xã Cần Yên, Thông Nông, Thanh Long, Trường Hà, Xuân Trường đoàn kết-2 cung đèo-1 niềm tự hào," chương trình thu hút khoảng 300 người tham gia, với 200 xe máy.

Những chiếc áo đỏ in cờ Tổ quốc, lá cờ đỏ sao vàng được chuẩn bị cho đoàn hành trình tạo nên điểm nhấn nổi bật, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào về non nước Cao Bằng.

Hành trình là dịp tăng cường giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa cán bộ và nhân dân các địa phương, cùng chung trách nhiệm gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa, thiên nhiên của quê hương.

Thông qua chương trình, các địa phương hướng tới từng bước xây dựng tuyến du lịch trải nghiệm Nà Tềnh-Khau Cốc Chà, kết nối với không gian du lịch lịch sử, văn hóa, sinh thái trong khu vực như Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, các điểm trải nghiệm cộng đồng và sản phẩm du lịch bản địa.

Tuyến trải nghiệm được định hướng gắn với ẩm thực, nông sản đặc trưng, văn hóa truyền thống, góp phần mở rộng cơ hội phát triển du lịch cộng đồng và tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng Phan Thăng An khẳng định, vẻ đẹp của hai cung đèo Nà Tềnh-Khau Cốc Chà không chỉ nằm ở cảnh quan hùng vĩ mà còn ở bản sắc văn hóa, đời sống và tình người của đồng bào các dân tộc.

Sự kiện thu hút nhiều lãnh đạo tỉnh và người dân tham gia. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Phát triển du lịch cần gắn với bảo tồn văn hóa, gìn giữ cảnh quan, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân, để người dân thực sự là chủ thể và được hưởng lợi từ du lịch.

Các xã Cần Yên, Thông Nông, Thanh Long, Trường Hà và Xuân Trường cần tiếp tục liên kết, xây dựng sản phẩm du lịch đặc sắc, văn minh, an toàn, thân thiện. Mỗi người dân trở thành đại sứ quảng bá hình ảnh non nước Cao Bằng, lan tỏa tình yêu quê hương và những giá trị văn hóa truyền thống.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Phan Thăng An và lãnh đạo tỉnh cùng đoàn xe xuất phát từ đèo Nà Tềnh, xã Cần Yên, di chuyển qua cung đường gần 30 km, hướng về đèo Khau Cốc Chà, xã Xuân Trường. Hành trình qua hai cung đèo dự kiến kéo dài khoảng 90 phút.

Đây là dịp để người tham gia trực tiếp trải nghiệm vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng, những cung đường quanh co giữa đại ngàn và cảnh quan đặc trưng của vùng biên viễn.

Đèo Nà Tềnh được biết đến với những khúc cua mềm mại giữa núi rừng, trong khi đèo Khau Cốc Chà gây ấn tượng bởi 14 khúc cua tay áo, 15 tầng uốn lượn. Hai cung đèo không chỉ là những điểm đến có giá trị cảnh quan mà còn góp phần tạo nên sức hấp dẫn cho tuyến du lịch trải nghiệm tỉnh Cao Bằng.

Gìn giữ và phát huy giá trị di sản tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ

Ngày 24/11, tại đền Phủ Na (xã Xuân Du), Hội Di sản văn hóa và cổ vật Thanh Hoa tổ chức thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu với sự tham dự của nhiều nghệ nhân ưu tú, thanh đồng trong tỉnh cùng đông đảo nhân dân, du khách.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhân Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và 10 năm tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa của nhân loại.

Giá hầu Quan đệ Nhất của thanh đồng Trần Văn Hải (phường Sầm Sơn). (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Trong không gian linh thiêng của đền Phủ Na, 25 thanh đồng thực hành 50 giá hầu, trình diễn nhiều tiết mục thể hiện nét đặc sắc trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người Việt: Quan lớn đệ nhất, Quan tuần, Chầu đệ Nhị, Chầu Năm, Cô Chín, Bà Triệu, Quan lớn đệ nhị thượng ngàn, Chầu bà đệ nhị thượng ngàn...

Mỗi giá hầu thể hiện mỗi sắc thái với những nét đặc sắc riêng biệt, cuốn hút. Các thanh đồng tham gia đều là những người có kinh nghiệm, am hiểu và thực hành thuần thục các nghi lễ, nghi thức trong thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu (đặc biệt là nghi lễ hầu đồng) đến từ các Câu lạc bộ "Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt" tại Thanh Hóa và một số tỉnh, thành phố.

Phần biểu diễn thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của các thanh đồng thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo du khách và người dân địa phương.

Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt là loại hình tín ngưỡng dân gian tôn vinh các vị Thánh Mẫu cai quản ba miền trời, sông nước, rừng núi, cùng các vị thần linh, nhân vật lịch sử có công với đất nước và nhân dân.

Thông qua việc kết hợp một cách nghệ thuật các yếu tố văn hóa dân gian như, trang phục, âm nhạc, hát chầu văn, múa, diễn xướng dân gian trong lên đồng và lễ hội…

Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ như một “bảo tàng sống” lưu giữ lịch sử và bản sắc văn hóa của người Việt. Với những giá trị đó, ngày 1/12/2016, Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Thanh Hóa là vùng đất in dấu ấn sâu đậm của đạo Mẫu, nơi hội tụ, lan tỏa mạnh mẽ tín ngưỡng thờ Mẫu.

Ông Hồ Quang Sơn, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa và cổ vật Thanh Hoa cho biết, hoạt động thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu không chỉ tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc nhân kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam mà còn khơi dậy niềm tự hào, góp phần gìn giữ nét văn hóa đặc sắc riêng có của đất nước nói chung, xứ Thanh nói riêng.

Đây cũng là dịp để người dân, những người thực hành tín ngưỡng nhận thức đúng giá trị di sản, từ đó, gìn giữ, phát huy nét đẹp của tín ngưỡng thờ Mẫu để đạo Mẫu xứng tầm là di sản, niềm tự hào của người Việt.

Nhiều năm qua, Hội Di sản văn hóa và cổ vật Thanh Hóa tích cực phối hợp với các địa phương, đặc biệt là Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú-những người nắm giữ các tri thức về di sản để tổ chức hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị nhằm lan tỏa nét đẹp của di sản tới cộng đồng.

Hội Di sản văn hóa và cổ vật Thanh Hoa cũng là một trong những đơn vị đi đầu trong việc thành lập các Chi hội bảo tồn đạo thờ Mẫu tại các địa phương ở Thanh Hóa.

Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 10 Chi hội bảo tồn đạo thờ Mẫu với hơn 500 hội viên và nhiều lần tổ chức liên hoan thực hành tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ với sự tham gia của các Nghệ nhân Ưu tú, Nghệ nhân dân gian trong và ngoài tỉnh.

Độc đáo phiên chợ du lịch vùng cao

Trong 2 ngày 23-24/11, tại thảo nguyên Khau Slao, xã Quan Sơn, tỉnh Lạng Sơn diễn ra phiên chợ vùng cao gắn với quảng bá du lịch năm 2026 chủ đề “Quan Sơn-Bản sắc hội tụ, kết nối phát triển.”

Các đại biểu thăm gian hàng lợn quay đặc sản của địa phương tại phiên chợ. (Ảnh: Tiến Vĩnh/TTXVN)

Tại phiên chợ, xã Quan Sơn chú trọng giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản đặc trưng, sản phẩm OCOP và sản phẩm thủ công truyền thống của địa phương.

Với lợi thế về điều kiện tự nhiên, đất đai cùng kinh nghiệm sản xuất của đồng bào các dân tộc, Quan Sơn có tiềm năng phát triển nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, nổi bật là chăn nuôi ngựa bạch, dê và các sản vật vùng cao.

Trong đó, ngựa bạch không chỉ là vật nuôi gắn với hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình mà còn có tiềm năng trở thành sản phẩm đặc trưng, góp phần tạo dấu ấn riêng cho du lịch Khau Slao.

Việc phát triển đàn ngựa bạch gắn với bảo tồn nguồn gen, nâng cao chất lượng chăn nuôi và xây dựng thương hiệu được địa phương xác định là một trong những hướng đi nhằm khai thác hiệu quả lợi thế sẵn có.

Thông qua phiên chợ, các hộ sản xuất, hợp tác xã có cơ hội giới thiệu sản phẩm, kết nối với doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh và du khách; đồng thời quảng bá nguồn gốc, chất lượng cũng như những nét đặc trưng của sản vật địa phương.

Ông Nguyễn Hùng Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quan Sơn cho biết, chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với nâng cao giá trị các sản phẩm đặc trưng.

Quan Sơn định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, chú trọng xây dựng thương hiệu, cải tiến mẫu mã, bao bì, truy xuất nguồn gốc và phát triển các sản phẩm OCOP.

Địa phương đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng đàn ngựa bạch, bảo tồn nguồn gene, khai thác hiệu quả giá trị kinh tế gắn với quảng bá du lịch thảo nguyên Khau Slao.

Những chú ngựa tham gia thi ngựa đẹp tại phiên chợ Khau Slao, xã Quan Sơn, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Tiến Vĩnh/TTXVN)

Phiên chợ vùng cao gắn với quảng bá du lịch năm 2026 không chỉ tạo không gian giao lưu, giới thiệu sản vật địa phương mà còn góp phần đưa những giá trị văn hóa, sản xuất đặc trưng của Quan Sơn đến gần hơn với du khách.

Qua đó, từng bước hình thành chuỗi liên kết giữa sản xuất, tiêu thụ nông sản và dịch vụ du lịch, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển theo hướng bền vững./.

Gói hồn Champa trên giấy dó trong Ngày Văn hóa Việt Nam Sáng 24/11, hàng trăm người dân Đà Nẵng và bạn trẻ mặc áo dài đến Bảo tàng Điêu khắc Chăm tham quan miễn phí, trực tiếp trải nghiệm in tranh khắc gỗ họa tiết Champa trên giấy dó.