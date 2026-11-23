Chương trình hướng tới việc tạo dựng một không gian chung để mọi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng cùng tham gia bằng những hành động cụ thể, phù hợp với khả năng của mình.

Ngày Cộng đồng lần thứ nhất diễn ra chính thức vào ngày 23/11/2026, gắn với kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam (23/11/1946-23/11/2026).

Với thông điệp "Mỗi người một hành động - Lan tỏa giá trị nhân ái," chương trình hướng tới việc tạo dựng một không gian chung để mọi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng cùng tham gia bằng những hành động cụ thể, phù hợp với khả năng của mình.

Không chỉ là một sự kiện hưởng ứng, Ngày Cộng đồng được định hướng trở thành hoạt động thường niên, góp phần đưa tinh thần nhân đạo trở thành một giá trị bền vững trong đời sống xã hội.

Ngày Cộng đồng là sáng kiến xã hội do Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam khởi xướng, kết nối các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học và người dân cùng tham gia hoạt động vì cộng đồng./.