Ngày 24/11/2026 đánh dấu một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống văn hóa Việt Nam: lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên phạm vi cả nước, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026).

Từ dấu mốc lịch sử của những ngày đầu lập nước đến các chủ trương, quyết sách mới về phát triển văn hóa, hành trình 80 năm đã khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đây cũng là dịp để nhìn lại những giá trị đã được bồi đắp, đồng thời đặt ra yêu cầu đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm và động lực phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Hội nghị lịch sử năm 1946 và tư tưởng văn hóa soi đường

Ngày 24/11/1946, tại Nhà hát Thành phố Hà Nội, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất khai mạc với sự tham dự của hơn 200 nhà hoạt động văn hóa đại diện cho phong trào văn hóa cả nước cùng đại diện Chính phủ và Ủy ban Thường trực Quốc hội.

Diễn ra trong bối cảnh nước nhà vừa giành được độc lập, Hội nghị mang ý nghĩa đặc biệt: đặt vấn đề xây dựng nền văn hóa mới vào vị trí quan trọng trong sự nghiệp kiến thiết quốc gia, củng cố nền độc lập và tập hợp sức mạnh toàn dân tộc.

Các đại biểu dự Hội nghị Văn hóa cứu quốc tại Hà Nội (24/11/1946). (Ảnh: TTXVN)

Tại Hội nghị, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có bài diễn văn khai mạc, nêu rõ nhiệm vụ của nền văn hóa mới phải lấy hạnh phúc của đồng bào, sự nghiệp đấu tranh của dân tộc làm nội dung phản ánh; đồng thời kế thừa những kinh nghiệm của văn hóa xưa và nay để xây dựng nền văn hóa Việt Nam mang tính chất “dân tộc, khoa học, đại chúng.”

Người cũng nhấn mạnh vai trò của văn hóa, văn nghệ trong giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng con người Việt Nam yêu nước, độc lập, tự cường, tự chủ.

Tư tưởng “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” trở thành một thông điệp có sức khái quát sâu sắc về vị trí, sứ mệnh của văn hóa đối với sự phát triển của đất nước.

Văn hóa không chỉ là lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật hay hoạt động tinh thần riêng biệt, mà còn gắn bó mật thiết với vận mệnh dân tộc, với việc xây dựng con người, củng cố nền tảng xã hội và định hướng sự phát triển của quốc gia.

Thực tế, sự quan tâm của Đảng đối với văn hóa đã được thể hiện từ trước khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.

Tháng 2/1943, Đảng thông qua Đề cương về văn hóa Việt Nam do Tổng Bí thư Trường Chinh khởi thảo. Đây là văn kiện chính thức đầu tiên của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ, xác lập ba nguyên tắc vận động của nền văn hóa mới: dân tộc hóa, đại chúng hóa và khoa học hóa. Đề cương đặt văn hóa trong mối quan hệ với cách mạng giải phóng dân tộc, khẳng định yêu cầu xây dựng một nền văn hóa vừa mang bản sắc dân tộc, vừa hướng đến đông đảo nhân dân, tiếp thu những giá trị tiến bộ.

Nếu Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 đặt nền móng về tư tưởng, đường lối thì Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 1946 là sự tiếp nối, cụ thể hóa và lan tỏa những quan điểm đó trong điều kiện đất nước giành được chính quyền.

Hai dấu mốc cho thấy nhận thức về vai trò của văn hóa đã sớm được đặt trong tổng thể sự nghiệp cách mạng, không phải là nhiệm vụ đứng sau hay tách rời các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội.

Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ, văn hóa tiếp tục trở thành một mặt trận quan trọng. Văn học, nghệ thuật, báo chí, âm nhạc, sân khấu và các hoạt động văn hóa quần chúng đã góp phần khơi dậy lòng yêu nước, ý chí độc lập, tinh thần chiến đấu và niềm tin vào thắng lợi.

Nhiều tác phẩm, hình tượng nghệ thuật trở thành ký ức chung của các thế hệ, phản ánh sức sống của dân tộc trong những thời khắc cam go.

Văn hóa cũng hiện diện trong đời sống cộng đồng, trong phong trào thi đua, trong việc giữ gìn tiếng nói, phong tục, tập quán và những giá trị làm nên bản sắc Việt Nam.

Bước vào thời kỳ đổi mới, cùng với quá trình phát triển đất nước và hội nhập quốc tế, tư duy về văn hóa tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện.

Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII năm 1998 về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc xác định những định hướng cơ bản cho sự nghiệp phát triển văn hóa trong thời kỳ mới.

Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Đặc biệt, Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, tổ chức đúng dịp kỷ niệm 75 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946, đã tiếp tục khẳng định vai trò của văn hóa trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu quan trọng về xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Tinh thần xuyên suốt được nhấn mạnh là phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn vai trò của văn hóa, đặt văn hóa ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội; xây dựng con người là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển.

Ngày Văn hóa Việt Nam: Dấu mốc mới trong đời sống văn hóa đất nước

Năm 2026 đánh dấu bước phát triển mới trong thể chế hóa chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa khi ngày 7/1/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam.

Nghị quyết xác định phát triển văn hóa và con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột và hệ điều tiết cho phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Các giá trị văn hóa phải được gắn kết chặt chẽ, hài hòa, thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, từ chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường đến quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Ngày 24/4/2026, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 28/2026/QH16 về phát triển văn hóa Việt Nam. Điều 2 của Nghị quyết quy định ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam.

Ngày 30/9/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 35/CT-TTg về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, kết nối thành chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa-Đại đoàn kết dân tộc, diễn ra từ ngày 18 đến 24/11.

Việc kết nối hai sự kiện có ý nghĩa sâu sắc. Nếu Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp củng cố tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc thì Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp tôn vinh, lan tỏa các giá trị văn hóa, khuyến khích người dân tham gia sáng tạo và thụ hưởng văn hóa.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Ngày Văn hóa Việt Nam tại khu dân cư thôn Măng Cành, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Đặt trong một chuỗi hoạt động thống nhất, văn hóa trở thành sợi dây kết nối cộng đồng, nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước, ý thức trách nhiệm với di sản và truyền thống dân tộc.

Trong Tuần Văn hóa-Đại đoàn kết dân tộc trên cả nước có trên 400 chương trình, hoạt động, gồm các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, trưng bày, triển lãm và nhiều hoạt động giới thiệu sản phẩm làng nghề, quảng bá văn hóa, phát triển văn hóa đọc, giao lưu cộng đồng.

Trong số đó, một trong những hoạt động trọng tâm là Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, diễn ra ngày 24/11 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Và chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường-Non sông hòa nhịp” vào lúc 20 giờ, tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Được xây dựng như một hành trình nghệ thuật tôn vinh lịch sử, truyền thống văn hiến và sự đa dạng văn hóa các dân tộc Việt Nam, chương trình quy tụ nhiều thế hệ nghệ sỹ, kết hợp âm nhạc, múa, hình ảnh và công nghệ trình diễn hiện đại.

Các hoạt động hưởng ứng cũng diễn ra rộng khắp tại nhiều địa phương, mang đậm dấu ấn văn hóa vùng miền.

Tại Huế, các chương trình giới thiệu áo dài, Ca Huế, Bài chòi và di sản văn hóa cung đình góp phần tôn vinh bản sắc cố đô. Bắc Ninh giới thiệu các làng Quan họ gốc và chương trình hát Quan họ trên thuyền.

Quảng Ninh tổ chức các hoạt động nghệ thuật gắn với không gian văn hóa Yên Tử; Gia Lai có Festival cồng chiêng; Ninh Bình giới thiệu không gian thực hành di sản phi vật thể và triển lãm ảnh di sản văn hóa Việt Nam.

Ở khu vực Nam Bộ, các hoạt động đờn ca tài tử, Lễ hội Ok Om Bok, đua ghe Ngo và giới thiệu ẩm thực, văn hóa sông nước góp phần làm nổi bật sự phong phú của bản sắc văn hóa phương Nam.

Đáng chú ý, công nghệ số cũng được đưa vào các hoạt động hưởng ứng. Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP) đi vào hoạt động từ đầu tháng 11 tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, hướng tới hình thành hệ thống dữ liệu số cập nhật các sự kiện, hoạt động và điểm đến văn hóa trên cả nước.

Cuộc vận động sáng tạo “Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống,” diễn ra từ ngày 12/10 đến 30/11/2026, cũng mở ra không gian để đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ, tham gia sáng tạo, lan tỏa tình yêu quê hương qua âm nhạc.

Các loại hình nghệ thuật dân gian như ca trù, hát xẩm, chèo tàu Tổng Gối, múa bồng và cồng chiêng của người Mường được trình diễn tại Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Trong lĩnh vực điện ảnh, Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và Ngày Văn hóa Việt Nam đã khai mạc tối 22/11, tổ chức trên phạm vi cả nước từ ngày 18 đến 24/11.

Bên cạnh các suất chiếu miễn phí tại hệ thống rạp, các chương trình chiếu phim lưu động được triển khai phục vụ nhân dân, trong đó ưu tiên vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đưa văn hóa trở thành “động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết” cho phát triển đất nước

Việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên trên phạm vi cả nước diễn ra trong bối cảnh yêu cầu phát triển văn hóa đang được đặt ra với tầm nhìn chiến lược và những quyết sách mới.

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ nhấn mạnh vị trí nền tảng tinh thần của văn hóa mà còn đặt ra yêu cầu phát huy tối đa sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới; xây dựng môi trường văn hóa nhân văn, lành mạnh, văn minh, hiện đại; phát triển toàn diện con người trên nền tảng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam.

Nghị quyết xác định phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân, do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân là chủ thể sáng tạo và thụ hưởng; đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, cán bộ văn hóa và doanh nhân có vai trò quan trọng. Đây là quan điểm có ý nghĩa định hướng, đòi hỏi các hoạt động văn hóa không chỉ tập trung ở những thiết chế lớn hay các sự kiện mang tính biểu diễn, mà phải được nuôi dưỡng thường xuyên trong gia đình, nhà trường, cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư.

Một điểm đáng chú ý khác là huy động nguồn lực cho văn hóa. Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội quy định Nhà nước bảo đảm chi cho văn hóa hằng năm tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước và tăng dần theo yêu cầu phát triển; đồng thời khuyến khích huy động nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa.

Đây là cơ sở quan trọng để tăng cường đầu tư cho các thiết chế văn hóa, bảo tồn di sản, phát triển văn học nghệ thuật, xây dựng môi trường sáng tạo và thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, văn hóa còn mở ra những không gian phát triển mới. Di sản không chỉ được bảo tồn trong các bảo tàng, di tích mà có thể được số hóa, giới thiệu và khai thác thông qua những nền tảng công nghệ hiện đại.

Các sản phẩm điện ảnh, âm nhạc, mỹ thuật, thiết kế, thời trang và du lịch văn hóa có điều kiện tiếp cận thị trường rộng lớn hơn, góp phần chuyển hóa giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế, đồng thời quảng bá hình ảnh, đất nước và con người Việt Nam ra thế giới.

Từ thông điệp lịch sử “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” đến yêu cầu phát triển văn hóa trở thành nền tảng vững chắc, sức mạnh nội sinh và hệ điều tiết cho phát triển nhanh, bền vững đất nước hôm nay là một mạch tư tưởng xuyên suốt, được kế thừa và phát triển qua các thời kỳ.

Kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất và Ngày Văn hóa Việt Nam chính là dịp để nhìn lại một chặng đường lịch sử, nhận thức sâu sắc hơn những giá trị đã làm nên bản sắc và sức mạnh dân tộc, đồng thời khẳng định quyết tâm chính trị trong việc đưa văn hóa phát triển tương xứng với tầm vóc đất nước./.

“Muôn sắc Việt Nam”: Đại tiệc nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 Chương trình được xây dựng như một hành trình nghệ thuật tôn vinh bề dày lịch sử, truyền thống văn hiến và sự phong phú của văn hóa các dân tộc Việt Nam.