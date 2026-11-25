Sáng 25/11, tại Phiên họp thứ 8 (đợt 4), Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân.

Tăng chế độ, định mức phù hợp với khối lượng công việc

Trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Hữu Đông cho biết, Thường trực Ủy ban đề xuất tăng định mức đối với đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Cụ thể, tiền công lao động thực tế được đề xuất tăng từ 0,10 lên 0,11 mức lương cơ sở/ngày; hoạt động phí hằng tháng tăng từ 0,3 lên 0,35 mức lương cơ sở.

Đối với đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, nhiều địa phương đề nghị nâng định mức các chế độ, chính sách, nhất là các tỉnh, thành phố thực hiện sắp xếp, sáp nhập.

Trên cơ sở đó, Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu đề xuất giữ nguyên định mức hiện hành đối với các tỉnh, thành phố không thực hiện sắp xếp, gồm tiền công lao động thực tế bằng 0,14 mức lương cơ sở/ngày và hoạt động phí hằng tháng bằng 0,5 mức lương cơ sở.

Đối với 23/34 tỉnh, thành phố hình thành sau sắp xếp, sáp nhập, tiền công lao động thực tế được đề xuất tăng từ 0,14 lên 0,15 mức lương cơ sở/ngày; hoạt động phí hằng tháng tăng từ 0,5 lên 0,6 mức lương cơ sở.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, dự thảo không đề xuất khoản chi ngoài nguồn lực hiện có. Kinh phí tăng thêm do ngân sách địa phương bảo đảm trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Hội đồng Nhân dân, không đề nghị bổ sung từ ngân sách Trung ương.

Về nguồn lực thực hiện, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu cho biết, dự thảo Nghị quyết không đề xuất các khoản chi vượt quá nguồn lực hiện có. Kinh phí tăng thêm do ngân sách địa phương bảo đảm trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của Hội đồng Nhân dân, không đề nghị bổ sung từ ngân sách trung ương.

Bên cạnh việc điều chỉnh các chế độ, chính sách đối với đại biểu Hội đồng Nhân dân, dự thảo Nghị quyết bổ sung quy định về điều kiện bảo đảm hoạt động chuyển đổi số của Hội đồng Nhân dân các cấp; đồng thời cập nhật căn cứ ban hành, các quy định dẫn chiếu và thuật ngữ, bảo đảm thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành.

Hoàn thiện chế độ phụ cấp cán bộ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát

Cũng sáng 25/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, biểu quyết thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 730/2004/UBTVQH11 về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát.

Trình bày Tờ trình của Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng cho biết, từ ngày 1/7/2025, hệ thống Tòa án nhân dân được tổ chức theo mô hình ba cấp, kết thúc hoạt động của 3 Tòa án nhân dân cấp cao và 693 Tòa án nhân dân cấp huyện; thành lập 3 Tòa Phúc thẩm thuộc Tòa án nhân dân tối cao, 34 Tòa án nhân dân cấp tỉnh và 355 Tòa án nhân dân khu vực.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy làm phát sinh một số chức danh lãnh đạo mới, đồng thời bổ sung nhiệm vụ, thẩm quyền cho một số chức danh hiện có. Vì vậy, Tòa án nhân dân tối cao đề xuất bổ sung, điều chỉnh hệ số phụ cấp chức vụ đối với lãnh đạo Tòa Phúc thẩm, các phòng nghiệp vụ thuộc Tòa án cấp tỉnh và các chức danh lãnh đạo Tòa án nhân dân khu vực; đồng thời bãi bỏ quy định phụ cấp đối với các chức danh thuộc Tòa án cấp cao và cấp huyện đã kết thúc hoạt động.

Đối với Tòa án nhân dân khu vực, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhấn mạnh, mỗi đơn vị được thành lập trên cơ sở hợp nhất từ 2-4 Tòa án cấp huyện trước đây, có phạm vi thẩm quyền rộng hơn, số lượng vụ việc giải quyết tăng lên và được mở rộng thẩm quyền xét xử. Do đó, yêu cầu về năng lực, trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo cũng cao hơn, cần có mức phụ cấp tương xứng.

Về thời gian hưởng phụ cấp, Tòa án nhân dân tối cao đề nghị áp dụng từ ngày 1/1/2026; đồng thời cho phép truy lĩnh phần chênh lệch phụ cấp và truy nộp bảo hiểm xã hội đối với các trường hợp được bổ nhiệm từ ngày 1/7/2025 đến trước ngày 1/1/2026 nhưng chưa được hưởng mức phụ cấp mới.

Trình bày Tờ trình của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Quang Dũng cho biết, từ ngày 1/7/2025, ngành Kiểm sát nhân dân cũng vận hành theo mô hình ba cấp, kết thúc hoạt động của 3 Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao và 693 Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện; thành lập 3 Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và 355 Viện Kiểm sát nhân dân khu vực.

Trên cơ sở đó, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề xuất bổ sung phụ cấp chức vụ đối với lãnh đạo Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân khu vực; đồng thời bãi bỏ quy định phụ cấp đối với các chức danh thuộc Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao và cấp huyện đã kết thúc hoạt động. Thời gian hưởng phụ cấp được đề xuất từ ngày 1/1/2026, đồng thời cho phép truy lĩnh phần chênh lệch phụ cấp trong thời gian từ ngày 1/7/2025 đến trước ngày 1/1/2026.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông cho biết, Ủy ban Công tác đại biểu và các cơ quan tham gia thẩm tra cơ bản thống nhất về sự cần thiết ban hành Nghị quyết, nhằm kịp thời bổ sung mức phụ cấp chức vụ đối với các chức danh mới phát sinh sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy ngành Tòa án và ngành Kiểm sát.

Bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù của Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước

Cũng trong chương trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, biểu quyết thông qua Nghị quyết bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù của Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước.

Theo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 1094/NQ-UBTVQH13 ngày 18/12/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016 - 2020; Văn bản số 485/UBTVQH13-TCNS ngày 23/8/2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ chế quản lý tài chính và biên chế của Kho bạc Nhà nước từ năm 2014. Việc bãi bỏ được thực hiện kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành.

Về xử lý chuyển tiếp, trong năm 2026, Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước tiếp tục sử dụng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 đã được cơ quan, người có thẩm quyền giao để thực hiện các khoản chi phục vụ nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ đặc thù.

Đối với Cục Thuế, các khoản chi gồm: chi ủy nhiệm thuế; mua vật tư, ấn chỉ; bồi thường thiệt hại cho tổ chức, cá nhân; thuê luật sư bảo vệ quyền lợi của Nhà nước, cơ quan thuế trước tòa án.

Đối với Cục Hải quan, các khoản chi gồm: chống buôn lậu, kiểm tra, kiểm soát, tình báo hải quan; huấn luyện và nuôi chó nghiệp vụ; quản lý rủi ro; trưng cầu giám định về phân tích, phân loại hàng hóa; chuyển phát nhanh niêm phong hải quan điện tử và một số nghiệp vụ đặc thù khác.

Đối với Kho bạc Nhà nước, tiếp tục thực hiện các khoản chi bảo đảm điều kiện làm việc, nơi ăn, nghỉ cho lực lượng cảnh sát bảo vệ mục tiêu.

Các khoản chi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ đặc thù khác theo Quyết định số 13/2016/QĐ-TTg, Quyết định số 54/2013/QĐ-TTg và các văn bản có liên quan cũng được tiếp tục thực hiện trong phạm vi dự toán năm 2026 đã được giao.

Cũng trong chương trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với Nghị quyết phê duyệt Khung kiến trúc số của Quốc hội; Báo cáo của Chính phủ về việc hướng dẫn, thực hiện một số quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.../.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến hoàn thiện ba dự án luật lĩnh vực Nội vụ Chiều 18/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục chương trình làm việc tại Phiên họp thứ 8, cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý ba dự án luật.