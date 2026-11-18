Tiếp tục chương trình làm việc tại Phiên họp thứ 8, chiều 18/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý 3 dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập Đỏ và Luật Việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Bảo toàn vốn, nâng cao hiệu quả đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội

Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý các dự án luật, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, về mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm hưu trí bổ sung, Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ quy định như dự thảo hiện hành, chưa mở rộng các nội dung này trong lần sửa đổi này.

Đối với những vấn đề có tính chất tổng thể, Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá thực tiễn, làm rõ tính khả thi, tác động và nguồn lực thực hiện để hoàn thiện chính sách trong quá trình sửa đổi toàn diện Luật thời gian tới.

Về đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội, Chính phủ đã chỉnh lý theo hướng luật hóa đầy đủ hơn các nguyên tắc tại khoản 1 Điều 121, bảo đảm hoạt động đầu tư quỹ phải an toàn, bảo toàn vốn, bền vững, hiệu quả và minh bạch. Khoản 4 Điều 122 được chỉnh lý theo hướng giao Chính phủ quy định tiêu chí, cơ chế đánh giá, lựa chọn, giám sát, kiểm soát rủi ro; lộ trình đa dạng hóa, danh mục, cơ cấu và phương thức đầu tư quỹ, bảo đảm các nguyên tắc đầu tư theo quy định của Luật.

“Quan điểm xuyên suốt của Chính phủ là bảo đảm an toàn quỹ, bảo toàn vốn, nâng cao hiệu quả đầu tư, công khai, minh bạch và bảo vệ tốt nhất quyền lợi lâu dài của người tham gia bảo hiểm xã hội,” Bộ trưởng nêu.

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 5 luật gồm Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm, dự thảo đã bổ sung 2 ngày nghỉ hằng năm, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Cụ thể là Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), áp dụng từ năm 2026; Ngày Tổ quốc tri ân-Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7), nhằm tạo điều kiện để người lao động tham gia các hoạt động tri ân tiền nhân có công với Tổ quốc, tưởng nhớ các thế hệ đi trước, người có công với cách mạng, qua đó tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Liên quan đến thời điểm có hiệu lực của quy định về Ngày Văn hóa Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng không cần thiết quy định nội dung này có hiệu lực ngay, bởi Ngày Văn hóa Việt Nam đã được đề cập tại Nghị quyết số 28 ngày 24/4/2026, với thời điểm có hiệu lực từ ngày 1/7.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Về cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, dự thảo bổ sung nghĩa vụ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động định kỳ hằng tháng thông báo cho bên thuê lại về việc thực hiện các nghĩa vụ đối với người lao động. Đồng thời, bổ sung quyền của bên thuê lại yêu cầu doanh nghiệp cho thuê lại trả đủ tiền lương và nghĩa vụ báo cáo cơ quan quản lý nhà nước khi phát hiện vi phạm về tiền lương, bảo hiểm và các chế độ của người lao động.

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho biết, Chính phủ tập trung tiếp thu, hoàn thiện theo hướng tăng cường bảo vệ quyền của người lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, đồng thời đổi mới phương thức quản lý nhà nước, giảm điều kiện kinh doanh không cần thiết.

Về đổi mới hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, dự thảo chuyển từ cơ chế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện sang cơ chế thông báo hoạt động và tăng cường hậu kiểm, qua đó cắt giảm điều kiện kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Về bảo vệ lao động phi chính thức và lao động trên nền tảng số, dự thảo hoàn thiện quy định về khai báo, điều tra tai nạn lao động đối với người làm việc không theo hợp đồng lao động. Đối với lao động trên nền tảng số, việc xác định trách nhiệm của các bên cần căn cứ vào bản chất quan hệ lao động và mức độ kiểm soát công việc thực tế.

Đối với các vấn đề lớn được đại biểu Quốc hội quan tâm như bảo vệ lao động phi chính thức, lao động trên nền tảng số; mở rộng chính sách hỗ trợ, bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe người lao động, Chính phủ sẽ tiếp tục tổng kết thực tiễn, đánh giá tác động, nguồn lực thực hiện để nghiên cứu khi sửa đổi toàn diện Luật, dự kiến trình Quốc hội tháng 10/2027.

Bảo đảm quyền lợi người lao động

Báo cáo ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 5 luật, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Thường trực Ủy ban nhận thấy Chính phủ đã nghiêm túc nghiên cứu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội để tiếp thu, chỉnh lý dự thảo. Sau khi chỉnh lý, dự thảo Luật gồm 6 điều.

Về sửa đổi Bộ luật Lao động, có ý kiến đề nghị quy định nguyên tắc cập nhật, kết nối và khai thác cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp cho thuê lại lao động, người lao động thuê lại, phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Đối với các nội dung về tiền ký quỹ, cơ sở dữ liệu doanh nghiệp cho thuê lại lao động và người lao động thuê lại, Thường trực Ủy ban đề nghị Chính phủ nghiên cứu, sớm xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử về doanh nghiệp cho thuê lại lao động và người lao động thuê lại; bảo đảm duy trì hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, không tạo thêm thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ không cần thiết cho doanh nghiệp.

Về sửa đổi Luật Việc làm, Thường trực Ủy ban đề nghị Chính phủ khẩn trương rà soát, đánh giá toàn diện mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của hệ thống tổ chức dịch vụ việc làm công trong quá trình sửa đổi toàn diện Luật Việc làm, bảo đảm phù hợp với yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền và nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ việc làm.

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, ông Nguyễn Đắc Vinh cho biết, dự thảo sau khi chỉnh lý cơ bản phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp, thống nhất với hệ thống pháp luật và tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày ý kiến đối với nội dung cơ quan trình dự kiến tiếp thu, giải trình và chỉnh lý. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Thường trực Ủy ban đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, đánh giá toàn diện chính sách bảo hiểm xã hội đối với người làm việc trên nền tảng số; làm rõ đối tượng tham gia, mức đóng, mức hưởng, phương thức đóng và trách nhiệm đóng của các bên, nhất là doanh nghiệp, đơn vị vận hành nền tảng số, để đề xuất quy định khi sửa đổi toàn diện Luật Bảo hiểm xã hội.

Về mở rộng danh mục đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội cơ bản thống nhất về nguyên tắc với đề xuất của Chính phủ, đồng thời nhấn mạnh đây là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách có quy mô lớn nhất, với hơn 1,5 triệu tỷ đồng, hình thành từ đóng góp của hàng chục triệu người lao động, gắn trực tiếp với an sinh xã hội lâu dài của nhân dân.

Ủy ban đề nghị chỉnh lý điểm c khoản 1 Điều 122 theo hướng quy định cụ thể các ngân hàng thương mại cổ phần có vốn nhà nước, doanh nghiệp nhà nước có trên 50% vốn điều lệ và ngân hàng thương mại cổ phần có vốn doanh nghiệp nhà nước trên 50% vốn điều lệ, có chất lượng tốt, mức độ an toàn cao theo quy định của Chính phủ.

Thảo luận tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định lưu ý tình trạng các luật sửa đổi, bổ sung chéo lẫn nhau, trong khi thời điểm có hiệu lực của các luật khác nhau, có thể dẫn đến sai lệch trong viện dẫn điều khoản và gây khó khăn khi áp dụng; đề nghị các Ủy ban rà soát lại các nội dung sửa đổi.

Liên quan đến việc mở rộng danh mục đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội, các đại biểu nhấn mạnh việc mở rộng danh mục phải đáp ứng 4 nguyên tắc cơ bản tại Kết luận số 276/KL-UBTVQH16, gồm: an toàn là điều kiện tiên quyết; bảo toàn quỹ là giới hạn không vượt qua; hiệu quả là yêu cầu bắt buộc; minh bạch, trách nhiệm là cơ chế bảo đảm thực hiện./.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tiếp thu, chỉnh lý 35 dự thảo luật, nghị quyết tại Phiên họp thứ 8 Về quyết định các vấn đề quan trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm; chủ trương đầu tư 3 dự án xây đường bộ cao tốc.