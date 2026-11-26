Sáng 26/11, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thống lĩnh Lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh chủ trì Phiên họp thứ hai Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2026-2031.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, thành viên Hội đồng.

Tại Phiên họp, các thành viên Hội đồng đã thảo luận cho ý kiến về các nhóm nội dung: Nhận diện cục diện chiến lược mới, dự báo tác động đối với môi trường hòa bình, ổn định của Việt Nam; đánh giá hoạt động của các cơ chế hợp tác đa phương thời gian qua, dự báo những vấn đề đặt ra đối với quốc phòng, an ninh, đối ngoại của Việt Nam và kiến nghị định hướng chính sách thời gian tới.

Phát biểu tại Phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh chúng ta đang triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng với những mục tiêu phát triển rất cao. Trước những thay đổi của cục diện thế giới, cần giữ vững độc lập, tự chủ và môi trường hòa bình cho phát triển.

Trên cơ sở nhận định đúng những thay đổi của cục diện chiến lược, Việt Nam cần nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, củng cố quốc phòng, an ninh từ cơ sở; bảo vệ chủ quyền biển đảo, xây dựng biên giới hòa bình; nâng cao hiệu quả tham gia và đóng góp của Việt Nam trong các cơ chế đa phương. Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân tinh gọn, mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, gắn thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân thành một khối thống nhất; gắn đầu tư cho quốc phòng, an ninh với phát triển khoa học, công nghệ và năng lực phòng thủ dân sự.

Với trách nhiệm chủ nhà APEC 2027, Việt Nam có điều kiện cùng các nền kinh tế thành viên định hình chương trình hợp tác của Diễn đàn; cần tập trung vào những ưu tiên Việt Nam đã đề xuất về nâng cao năng suất, thúc đẩy thương mại và đầu tư khu vực, tăng sức chống chịu của các nền kinh tế và nâng chất lượng sống của người dân. Thành công của Năm chủ nhà APEC 2027 ở chỗ các thành viên tìm được lợi ích chung và có những sáng kiến tiếp tục được thực hiện sau hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh sức mạnh để đất nước đứng vững trước mọi biến động bắt nguồn từ lòng tin của nhân dân. Lòng tin của nhân dân được bồi đắp từ cách chính quyền lắng nghe, giải quyết những kiến nghị chính đáng và nhận trách nhiệm khi có sai sót.

Củng cố lòng tin từ chất lượng chính sách và trách nhiệm với nhân dân; tôn trọng góp ý, kiến nghị của công dân. Thanh niên là lực lượng xây dựng và bảo vệ đất nước, khi xây dựng chính sách việc làm, dạy nghề, lắng nghe thanh niên.

Trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đặc biệt coi trọng khả năng giải quyết công việc ngay từ cơ sở. Người đứng đầu phải làm rõ, bao giờ giải quyết xong và trực tiếp kiểm tra kết quả. Nơi nào có cán bộ nhũng nhiễu, vụ lợi thì xử lý nghiêm. Nếu nhiều địa phương cùng vướng một quy định, bộ quản lý ngành xem xét và kiến nghị sửa đổi. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cần giám sát việc thực hiện các cam kết của chính quyền với người dân./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì Phiên họp thứ hai Hội đồng Quốc phòng và An ninh Sáng 26/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh chủ trì Phiên họp thứ hai Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2026-2031.