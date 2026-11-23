Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành 2 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác nhân sự.

Cụ thể, Nghị quyết số 472/NQ-UBTVQH16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Trần Văn Mi kể từ ngày 11/11/2026.

Nghị quyết số 473/NQ-UBTVQH16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Anh Tuấn, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng kể từ ngày 11/11/2026./.

Đồng Nai bầu, miễn nhiệm nhiều nhân sự chủ chốt HĐND thành phố Đồng Nai đã bầu ông Nguyễn Anh Tuấn và bà Trương Thị Hương Bình giữ hai chức danh Phó Chủ tịch, đồng thời bầu ông Trần Trọng Toàn làm Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.