80 năm sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026), lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” vẫn vẹn nguyên giá trị, tiếp tục định hướng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn phải trở thành nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm và động lực quan trọng để hiện thực hóa khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Tiến sỹ Lê Thị Minh Lý, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia, nguyên Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), cho biết bà đặc biệt quan tâm và tâm đắc với phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Theo bà, thông điệp tại buổi lễ cho thấy chiến lược phát triển văn hóa của đất nước đang bước vào một giai đoạn mới, với những cơ hội, thách thức cũng như yêu cầu, nhiệm vụ mới quyết liệt.

Việt Nam có nền tảng quan trọng là những thành tựu đạt được qua các giai đoạn lịch sử, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và những giá trị đã được các thế hệ vun đắp. Đây chính là hành trang để đất nước bước vào chặng đường mới với tâm thế, năng lượng, khát vọng và quyết tâm mới.

Trong giai đoạn phát triển hiện nay, văn hóa không thể đứng ngoài những chuyển động của đất nước mà phải thực sự trở thành nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển. Muốn vậy, mỗi người làm công tác văn hóa cần nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, trách nhiệm của mình, đồng thời quyết tâm đưa những tư tưởng, định hướng chiến lược thành hành động cụ thể.

Một trong những vấn đề quan trọng được Đảng, Nhà nước quan tâm hiện nay là nâng cao nhận thức, hiểu biết về văn hóa, xã hội và con người. Bởi nếu thiếu nền tảng tri thức và sự am hiểu về các giá trị văn hóa, đất nước sẽ khó giải quyết tốt những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển kinh tế, khoa học, công nghệ và xã hội. Văn hóa phải hiện diện trong mọi lĩnh vực của đời sống, góp phần định hướng để sự phát triển của đất nước trở nên hài hòa, bền vững hơn.

Đề cập đến những hạn chế, bất cập trong phát triển văn hóa hiện nay được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thẳng thắn chỉ ra, Tiến sỹ Lê Thị Minh Lý cho rằng Việt Nam đã có nền tảng văn hóa được các thế hệ xây dựng, bồi đắp qua hàng nghìn năm lịch sử và tiếp tục phát triển trong 80 năm qua. Vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế nào để những giá trị truyền thống ấy không chỉ được gìn giữ mà còn được chuyển hóa thành những giá trị mới, tạo ra giá trị gia tăng trong đời sống đương đại.

Theo bà, cần đặc biệt quan tâm đến việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa. Bảo vệ di sản không có nghĩa là chỉ giữ nguyên trạng hay lưu giữ những gì thuộc về quá khứ. Điều quan trọng hơn là phải làm cho di sản thực sự sống, đi vào đời sống cộng đồng và tạo ra những giá trị mới cả về vật chất lẫn tinh thần. Đây cũng là điều đòi hỏi các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý liên quan đến văn hóa tiếp tục có những giải pháp, chính sách phù hợp nhất, ưu việt nhất.

Khi được khai thác, phát huy đúng cách, những giá trị di sản sẽ quay trở lại phục vụ chính cộng đồng đang gìn giữ chúng, đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội và làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân. Đây cũng là cách để di sản tiếp tục được trao truyền, phát triển và duy trì sức sống trong xã hội hiện đại. Vì vậy, cần thay đổi cách tiếp cận trong bảo tồn và phát huy di sản, từ tư duy giữ gìn đơn thuần sang tư duy phát huy giá trị, tạo ra những đóng góp thiết thực cho cộng đồng và đất nước.

Sáng 22/11, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình “Diễu hành Áo dài Du lịch Hà Nội 2026” thu hút khoảng 2.000 người tham gia. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Tiến sỹ Lê Thị Minh Lý cho rằng bản thân công việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa cũng đòi hỏi sự sáng tạo. Không thể chỉ bảo tồn theo những cách làm cũ mà cần tìm ra phương thức mới để đưa di sản đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Sự sáng tạo không chỉ thể hiện ở việc ứng dụng công nghệ hay đổi mới cách thức giới thiệu di sản, mà còn ở khả năng tạo ra những sản phẩm văn hóa, nghệ thuật có sức khơi gợi cảm xúc, sự đồng cảm và niềm tự hào về bản sắc dân tộc.

Người làm văn hóa cần hiểu rõ giá trị của di sản, đồng thời biết cách chuyển tải những giá trị ấy bằng ngôn ngữ và hình thức phù hợp với đời sống hôm nay. Làm thế nào để người trẻ không cảm thấy di sản là điều xa xôi, cũ kỹ mà nhận thấy đó là một phần gần gũi, có ý nghĩa trong cuộc sống của mình? Muốn vậy, cần khuyến khích sự tham gia và sáng tạo của giới trẻ, đồng thời đáp ứng nhu cầu thưởng thức, tiếp nhận văn hóa ngày càng đa dạng của công chúng.

Thực tế từ các làng nghề truyền thống cho thấy khi kết hợp bản sắc với tư duy sáng tạo, những vật dụng sinh hoạt thông thường hoàn toàn có thể được nâng tầm thành các sản phẩm trưng bày tinh xảo, có giá trị kinh tế cao. Tương tự, nhiều chương trình nghệ thuật đặc biệt hiện nay, dù có giá vé cao, vẫn thu hút lượng khán giả đông đảo. Những chuyển biến tích cực này cho thấy tiềm năng của việc kết hợp các giá trị truyền thống với sáng tạo đương đại.

Theo Tiến sỹ Lê Thị Minh Lý, đây là hướng đi cần tiếp tục được quan tâm, phát huy thông qua việc khơi dậy sức sáng tạo của đội ngũ làm công tác văn hóa, nghệ nhân, nghệ sỹ và đặc biệt là thế hệ trẻ. Qua đó, các giá trị truyền thống không chỉ được gìn giữ mà còn được tiếp nối, đổi mới, lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống đương đại./.

Từ chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Văn nghệ sỹ nêu cao trách nhiệm với văn hóa dân tộc Các văn nghệ sỹ cho rằng việc chọn 24/11 là Ngày Văn hóa Việt Nam là một quyết định rất đúng đắn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển văn hóa.