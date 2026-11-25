Ngày 25/11, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Tây Ninh phối hợp với Ban Chỉ đạo Quân khu 7 tổ chức hội nghị rà soát hồ sơ, xác minh thông tin mộ liệt sỹ trên địa bàn tỉnh do Ban Chỉ đạo Quốc gia cung cấp.

Hội nghị tập trung đánh giá quá trình tìm kiếm, xác minh thông tin các khu vực diễn ra 10 trận đánh có mộ liệt sỹ tập thể, làm rõ những nội dung còn chênh lệch giữa các nguồn tư liệu để triển khai các bước tìm kiếm phù hợp.

Theo hồ sơ rà soát, thông tin về 10 trận đánh đã được tiếp nhận từ nhiều năm trước. Các địa phương, đơn vị quân đội đã tổ chức khảo sát, đào tìm nhiều lần; đồng thời huy động lực lượng, phương tiện và phối hợp với các đơn vị từng trực tiếp chiến đấu, nhân chứng, người dân sinh sống lâu năm tại khu vực. Tuy nhiên, nhiều vị trí nghi có mộ tập thể chưa được xác định chính xác, các đợt tìm kiếm chưa phát hiện hài cốt liệt sỹ.

Tại hội nghị, các đại biểu, nhân chứng và đại diện ban liên lạc truyền thống Sư đoàn 7, Sư đoàn 9 đã cung cấp thêm nhiều thông tin, tư liệu giá trị để đối chiếu hồ sơ, khoanh vùng các khu vực nghi vấn.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh, nguyên Phó Tư lệnh Chính trị Quân đoàn 4 đề nghị Quân khu 7 và tỉnh Tây Ninh tiếp tục quan tâm tìm kiếm hài cốt liệt sỹ Sư đoàn 7 hy sinh tại khu vực Tống Lê Chân, trong đó có 164 cán bộ, chiến sĩ theo tư liệu của đơn vị, nhằm sớm đưa các anh về với đồng đội, gia đình.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh, nguyên Phó Tư lệnh Chính trị Quân đoàn 4 phát biểu, đề nghị tiếp tục tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại khu vực Tống Lê Chân. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Về phương pháp xác minh, ông Lê Vũ Minh, nguyên cán bộ Sư đoàn 9 nhấn mạnh cần kiểm chứng kỹ các nguồn thông tin, nhất là thông tin từ tổ chức nước ngoài, trước khi làm căn cứ tổ chức tìm kiếm; đồng thời phát huy tối đa nguồn tin từ nhân dân, nhân chứng tại địa bàn.

Từ kinh nghiệm thực tế từng tìm được vị trí đồng đội hy sinh nhờ thông tin của hai người dân cao tuổi, ông cho rằng việc lần theo dấu tích cảnh quan, hàng cây lâu năm và gặp gỡ người dân sinh sống nhiều năm tại chỗ là kênh thông tin đặc biệt quan trọng cần khai thác kỹ lưỡng.

Trong khi đó, Thiếu tướng Nguyễn Hoàng, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 9 cho biết, theo thông tin của Sư đoàn có hơn 2.400 liệt sỹ, do đó cần rà soát, đối chiếu chặt chẽ số lượng và vị trí mộ giữa các nguồn. Đơn cử tại Đồng Rùm, tư liệu của Sư đoàn ghi nhận khoảng 110 liệt sỹ, trong khi thông tin từ địa phương xác định 128 liệt sỹ đã được tìm thấy.

Đối với nguồn tin từ nước ngoài và mạng xã hội ông đề nghị phải xác minh thận trọng trước khi kết luận. Ông cũng kiến nghị thành lập tổ công tác đến gặp trực tiếp từng nhân chứng còn sống, nhất là người tuổi cao, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn để tranh thủ thu thập thông tin.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Phạm Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ Quân khu 7 đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp thu đầy đủ ý kiến, tập trung xác minh chính xác vị trí, danh sách liệt sỹ và giải quyết những mâu thuẫn về số liệu. Những vấn đề thuộc thẩm quyền Quân khu, tỉnh cần chủ động triển khai; nội dung vượt thẩm quyền phải báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia xem xét, hỗ trợ.

Thiếu tướng Phạm Anh Tuấn yêu cầu cơ quan tham mưu Quân khu tổng hợp đầy đủ ý kiến tại hội nghị; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh thành lập tổ công tác trực tiếp gặp gỡ nhân chứng cao tuổi, sức khỏe yếu để thu thập, xác minh thông tin.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo tỉnh cần tăng cường phối hợp với các đơn vị từng tham gia chiến đấu, ban liên lạc truyền thống và nhân dân nhằm củng cố cơ sở dữ liệu, xác định rõ những khu vực đủ căn cứ để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, Tây Ninh là địa bàn chiến lược quan trọng, được Trung ương chọn làm nơi bố trí các cơ quan lãnh đạo kháng chiến, đồng thời là chiến trường ác liệt qua các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và chiến tranh biên giới. Nơi đây có hàng vạn cán bộ, chiến sỹ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Thiếu tướng Phạm Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quân khu 7 phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Theo hồ sơ kết luận địa bàn ngày 30/5/2025, số lượng liệt sỹ chôn cất ban đầu trên địa bàn tỉnh là 21.914 liệt sỹ (gồm 4.320 liệt sỹ của địa phương và 17.954 liệt sỹ của đơn vị khác). Lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 15.479 liệt sỹ.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ,” từ đầu chiến dịch đến ngày 20/11/2026, các đơn vị tại Tây Ninh đã tổ chức 36 đợt khảo sát, đào tìm tại 30 vị trí trên diện tích khoảng 40.000m2 với khối lượng hơn 60.000m3 đất, đá, qua đó quy tập được 19 hài cốt liệt sỹ.

Trên địa bàn 8 tỉnh tại Campuchia, sau 3 đợt tìm kiếm với tổng thời gian 204 ngày, 382 lượt cán bộ, chiến sỹ thuộc 3 đội K (K70, K71, K73) đã đào tìm, san lấp tại 379 vị trí với hơn 37.350m3 đất, đá, quy tập được 816 bộ hài cốt liệt sỹ./.

Tây Ninh đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sỹ Qua hai đợt thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ," toàn tỉnh Tây Ninh thu nhận 7.729 mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sỹ.