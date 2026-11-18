Ngày 18/11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết: Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam, Công an tỉnh Tây Ninh đấu tranh thành công Chuyên án TN1126p, triệt phá đường dây vận chuyển trái phép ma túy từ Campuchia vào Việt Nam tiêu thụ.

Lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ hơn 13 kg ma túy các loại, 103 triệu đồng, 6 điện thoại di động, 1 ôtô 7 chỗ và nhiều tang vật liên quan.

Cụ thể trước đó, lúc 12 giờ 45, ngày 11/11/2026, trên trục lộ Bắc Chiêng-Cả Bản, đoạn qua ấp Rạch Đình, xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Văn Quân (sinh năm 1996) và Tống Linh Chi (sinh năm 2000), cùng cư trú tại phường Thới Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, đang dùng ô tô vận chuyển trái phép ma túy từ khu vực biên giới giáp Campuchia vào nội địa để tiêu thụ.

Tại thời điểm bắt quả tang, lực lượng chức năng thu giữ 10kg ma túy tổng hợp dạng đá, 2 bánh heroin, 103 triệu đồng, 4 điện thoại di động và ôtô 7 chỗ nhãn hiệu VinFast, loại Limo Green, biển kiểm soát 50E-910.73.

Tiếp tục truy xét, Ban chuyên án khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Quân và Tống Linh Chi tại khu phố Thuận Hòa, phường Thới Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ thêm 2 kg ma túy dạng đá, 2 điện thoại di động và nhiều vật chứng liên quan.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can; đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, truy xét mở rộng vụ án, củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý các đối tượng và tang vật theo quy định của pháp luật./.

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