Ngày 19/11, Công an tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh Chuyên án 1826G về vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt; Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh; cùng Ban Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo các phòng chức năng, cán bộ, chiến sỹ Ban Chuyên án, tham dự Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt ghi nhận, biểu dương, chúc mừng chiến công xuất sắc của tập thể cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Sơn La, đặc biệt Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các lực lượng phối hợp trong đấu tranh Chuyên án 1826G.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La nhấn mạnh việc triệt phá đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới, thu giữ số lượng lớn ma túy các loại thể hiện tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, sự mưu trí, dũng cảm và quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ; góp phần ngăn chặn ma túy thẩm lậu vào địa bàn, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La lưu ý thời gian tới, công an tỉnh tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh, triệt xóa các đường dây, tổ chức tội phạm ma túy, nhất là các đường dây hoạt động xuyên quốc gia. Đồng thời, công an tỉnh cần tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống ma túy, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn, phấn đấu đến năm 2030 đưa Sơn La trở thành địa bàn sạch về ma túy.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) phát hiện một số đối tượng có hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào địa bàn. Trên cơ sở đó, Chuyên án 1826G được Công an tỉnh Sơn La xác lập để tập trung đấu tranh, làm rõ.

Sau một thời gian triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong hai ngày 11-12/11, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và Công an các tỉnh Hưng Yên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ninh, thành phố Hà Nội tổ chức bắt giữ các đối tượng liên quan.

Tại tỉnh Hưng Yên, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Đăng Chiến (sinh năm 1991, trú tại xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên), thu giữ 3 kg ma túy tổng hợp; đồng thời tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và phương tiện của đối tượng, lực lượng Công an thu giữ thêm 166,5kg ma túy các loại gồm ma túy đá, heroin, hồng phiến và ma túy tổng hợp dạng viên.

Tiếp đó, tại xã Hòa Lạc, thành phố Hà Nội, lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng liên quan gồm Giàng A Giang (sinh năm 1998) và Giàng A Chái (sinh năm 2000), cùng trú tại xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La./.

Bắt 2 đối tượng vận chuyển hơn 13kg ma túy từ Campuchia vào Việt Nam tiêu thụ Lực lượng chức năng thu giữ 10kg ma túy tổng hợp dạng đá, 2 bánh heroin, 103 triệu đồng, 4 điện thoại di động và ôtô 7 chỗ nhãn hiệu VinFast, loại Limo Green, biển kiểm soát 50E-910.73.