Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, sáng nay, 20/11 – Ngày Nhà giáo Việt Nam, tại Nghệ An, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh đã đến thăm, động viên và trực tiếp trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho cô giáo Hoàng Thị Hiền, giáo viên Trường Mầm non Phú Sơn (Nghệ An), người đã dũng cảm quên mình cứu học trò.

Trước đó, chiều 28/8/2026, trong lúc làm nhiệm vụ tại điểm trường lẻ Tân Lâm (Trường Mầm non Nghĩa Hành, xã Nghĩa Hành, Nghệ An), cô Hiền phát hiện một học sinh 2 tuổi bất ngờ chạy ra đường, đúng lúc có xe tải đi tới. Không chút do dự, cô lao theo, ôm lấy học trò đưa em ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, cô không may bị ngã và bị xe tải cán qua hai chân, khiến bản thân bị thương rất nặng. Sau nhiều lần phẫu thuật, cô buộc phải cắt cẳng chân phải để bảo toàn tính mạng.

Khi biết tin về hành động dũng cảm của cô giáo Hoàng Thị Hiền, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định tặng bằng khen nhằm biểu dương, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, lòng yêu thương học trò và sự hy sinh của cô. Đầu tháng 9/2026, trong chuyến thăm cô tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh đã hứa sẽ trực tiếp trao bằng khen khi sức khỏe của cô ổn định hơn.

Thứ trưởng nhấn mạnh, sự hy sinh của cô Hiền không chỉ thể hiện lòng dũng cảm mà còn là minh chứng cho tình yêu thương và trách nhiệm của người giáo viên đối với học trò. “Nhà giáo không chỉ dạy các em học sinh kiến thức, không chỉ dạy các em kỹ năng mà còn che chở, bảo vệ học trò của mình bằng tất cả trái tim. Đó là điều rất đáng trân trọng và đáng quý”, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh chia sẻ.

Thứ trưởng cũng chuyển lời chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đến cô Hiền, mong cô sớm vượt qua khó khăn, trở về chăm sóc hai con nhỏ và tiếp tục công việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, cô giáo Hoàng Thị Hiền cho biết, Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt. Dù không thể trở về trường, gặp gỡ đồng nghiệp và học trò như mọi năm, cô vẫn cảm thấy ấm áp trước sự quan tâm, thăm hỏi, động viên của gia đình, đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh. Đây là nguồn động lực lớn giúp cô kiên trì trong quá trình điều trị và phục hồi sức khỏe.

Cũng trong dịp này, Tập đoàn Phenikaa đã trao tặng gia đình cô Hiền hai sổ tiết kiệm với tổng trị giá 1 tỷ đồng dành cho hai con của cô. Tiền lãi hằng tháng được sử dụng để hỗ trợ chi phí sinh hoạt, chăm sóc và nuôi dạy các cháu; tiền gốc được dành làm nguồn vốn để các con lập nghiệp khi đủ 18 tuổi.

Hiện cô Hoàng Thị Hiền đang tiếp tục điều trị và phục hồi chức năng tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, tỉnh Nghệ An./.

Tấm bằng Bằng khen của Thủ tướng tặng cô giáo bản xa Phía sau những tấm bằng khen, danh hiệu thi đua mà cô Huyền được nhận là những tháng ngày vượt núi đến trường, những giờ học được chuẩn bị từ vật liệu giản dị và sự kiên trì chăm sóc từng em nhỏ.