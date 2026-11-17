Theo Thông tư số 85/2026/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 15/11, các trường học không được thu phí của học sinh, phụ huynh khi triển khai các hoạt động giáo dục tăng cường.

Thông tư quy định hoạt động giáo dục tăng cường là hoạt động giáo dục do cơ sở giáo dục tổ chức ngoài thời lượng hoạt động giáo dục chính khóa, nhằm bổ sung nội dung giáo dục cần thiết, tăng cường thực hành, trải nghiệm, vận dụng kiến thức, phát triển phẩm chất, năng lực người học theo mục tiêu Chương trình giáo dục phổ thông; được tổ chức trong thời gian dạy học 2 buổi/ngày hoặc thời gian dạy học theo lộ trình dạy học 2 buổi/ngày đối với cơ sở giáo dục chưa đủ điều kiện.

Nội dung hoạt động giáo dục tăng cường là những nội dung cơ bản, nền tảng, cần thiết mà mọi người học đều được tiếp cận, bao gồm một hoặc một số nội dung:

Giáo dục toàn diện: đạo đức, nhân cách, lý tưởng, trách nhiệm xã hội, lịch sử, văn hóa, thể chất, thẩm mỹ; giáo dục pháp luật, an toàn giao thông; phòng, chống đuối nước; phòng, chống tai nạn thương tích, ứng phó với thiên tai; phòng, tránh xâm hại trẻ em.

Khoa học, công nghệ và năng lực số: khoa học, công nghệ, tin học, năng lực số, trí tuệ nhân tạo.

Thực hành, trải nghiệm: giáo dục STEM, trải nghiệm, thực hành.

Ngoại ngữ, hướng nghiệp và kỹ năng: củng cố, bổ trợ năng lực ngoại ngữ theo Chương trình giáo dục phổ thông thông qua hoạt động thực hành, giao tiếp, trải nghiệm; giáo dục hướng nghiệp phổ cập; giáo dục tài chính cơ bản; kỹ năng sống và các kỹ năng mềm khác ở mức độ cơ bản, cần thiết chung cho mọi người học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu việc tổ chức dạy học tăng cường phải bảo đảm tính liên thông, phù hợp với mục tiêu giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông; có liên hệ, vận dụng nội dung các môn học, hoạt động giáo dục; ưu tiên các hoạt động thực hành, trải nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Đội ngũ nhân sự thực hiện là nhà giáo của cơ sở giáo dục; được huy động đội ngũ chuyên gia, huấn luyện viên, vận động viên, nghệ nhân, nghệ sỹ và các cá nhân khác có chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức phù hợp và an toàn đối với người học.

Hoạt động giáo dục tăng cường có thể được tổ chức đa dạng hình thức: dạy lý thuyết, thưc thực hành, thí nghiệm, thảo luận và thực hiện dự án nghiên cứu; tham quan, dã ngoại, cắm trại, hoạt động phục vụ cộng đồng và hoạt động trải nghiệm thực tiễn khác; câu lạc bộ học thuật, câu lạc bộ sở thích, diễn đàn giao lưu, hội thảo chuyên đề và cuộc thi; hình thức khác phù hợp với mục tiêu, nội dung hoạt động, đặc điểm lứa tuổi của người học và điều kiện của cơ sở giáo dục.

Địa điểm tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường vì thế cũng có thể linh hoạt tại trường học hoặc ngoài nhà trường như tại các thiết chế văn hóa, thể thao, di tích lịch sử, bảo tàng, cơ sở nghiên cứu giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp và các địa điểm phù hợp khác./.

Tăng cường giáo dục STEM: Hướng tới đổi mới thực chất trong dạy và học Bộ học liệu STEM, tiêu biểu là cuốn “Hướng dẫn Xây dựng Kế hoạch bài dạy STEM dành cho giáo viên trung học cơ sở” với 13 bài mẫu đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trên toàn quốc.