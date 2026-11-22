Trong tiến trình tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác rà soát, xây dựng và hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm đang được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa nền tảng đối với toàn hệ thống chính trị.

Ngày 13/11/2026, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận về tình hình, kết quả thực hiện Kết luận số 107-KL/TW, ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị; tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 (Kết luận số 123-KL/TW, ngày 13/11/2026).

Bước chuyển căn bản trong quản lý biên chế

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến ngày 16/11 về đánh giá kết quả bước đầu thực hiện Kết luận số 107-KL/TW và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các cơ quan có thẩm quyền quản lý biên chế và các cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện Kết luận số 107-KL/TW.

Trong thời gian ngắn, công tác rà soát vị trí việc làm đã được triển khai đồng bộ, sâu rộng từ Trung ương đến cấp xã, bước đầu hình thành cơ sở dữ liệu vị trí việc làm toàn hệ thống, tạo chuyển biến quan trọng về nhận thức và phương pháp xác định nhu cầu nhân lực, quản lý biên chế; chuyển từ chủ yếu căn cứ vào tổ chức bộ máy và số người hiện có sang dựa trên chức năng, nhiệm vụ, công việc, sản phẩm và khối lượng công việc thực tế.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đây là nền tảng quan trọng để tiếp tục chuẩn hóa vị trí việc làm, cơ cấu lại đội ngũ và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 bảo đảm khoa học, sát thực tiễn. Chất lượng dữ liệu cần tiếp tục được kiểm chứng; việc kê khai, cập nhật trên hệ thống không thay thế việc thẩm định và quyết định của cấp có thẩm quyền.

Các cơ quan, đơn vị và đầu mối được giao nhiệm vụ thống nhất trọng tâm từ nay đến ngày 30/11/2026 là hoàn thiện dữ liệu và sản phẩm đã được kiểm chứng, xác định rõ nội dung còn phải hoàn thiện, xử lý bất cập gắn với trách nhiệm cụ thể và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 có căn cứ, có lộ trình khả thi.

Cũng tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đánh giá, việc triển khai thời gian qua đã tạo sự thống nhất mang tính lịch sử và hình thành cơ sở dữ liệu nền tảng vô cùng quý giá.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc rà soát, chỉnh lý dữ liệu bảo đảm chuẩn mực, chính xác, đúng, đủ, hướng tới "sạch, sống, thống nhất, dùng chung và an toàn", gắn với rà soát văn bản quy phạm pháp luật và phân cấp, phân quyền theo tinh thần "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".

Đợt cao điểm về đích

Tại Kết luận số 123-KL/TW ngày 13/11/2026, Bộ Chính trị đặt ra những yêu cầu mang tính nguyên tắc và định hướng hành động quyết liệt cho các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu trong thực hiện Kết luận số 107-KL/TW.

Bộ Chính trị yêu cầu cần xác định rõ sản phẩm cốt lõi của giai đoạn này là hoàn thiện hệ thống danh mục vị trí việc làm gắn với bản mô tả công việc, khung năng lực và sản phẩm đầu ra.

Đây là công việc nền tảng để đổi mới công tác cán bộ, quản lý biên chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Cần thực hiện khoa học, chặt chẽ, thực chất; không chạy theo số lượng kê khai, không hợp thức hóa tổ chức bộ máy và biên chế hiện có.

Tập trung cao độ trong việc chuẩn hóa, thẩm định, kiểm chứng, bảo đảm tính chính xác và thống nhất của dữ liệu kê khai. Kết hợp chặt chẽ việc rà soát từ dưới lên với hướng dẫn, chuẩn hóa từ trên xuống, bảo đảm mỗi vị trí việc làm được xác định đúng chức trách, nhiệm vụ, yêu cầu năng lực, sản phẩm và trách nhiệm thực hiện.

Việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm nhằm xác định đầy đủ nhiệm vụ, công việc, sản phẩm đầu ra, yêu cầu năng lực và nhu cầu nhân lực của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. (Ảnh minh họa: Mỹ Hà/TTXVN)

Thông qua rà soát, kịp thời phát hiện, xử lý những bất cập về chức năng, nhiệm vụ, phân cấp, phân quyền; khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp, loại bỏ những công việc không cần thiết; đồng thời, tính toán đầy đủ yêu cầu chuyển đổi số, xã hội hóa và đổi mới phương thức làm việc.

Kết luận số 123-KL/TW đặc biệt đề cao trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương. Đây không phải là công việc riêng của cơ quan tổ chức cán bộ, mà là trách nhiệm của từng cấp ủy và người đứng đầu trong việc rà soát, xác định đúng chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm, yêu cầu năng lực, sản phẩm đầu ra của cơ quan, đơn vị.

Người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác, thực chất của kết quả; không khoán trắng cho cấp dưới hoặc cho cơ quan tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ; không chạy theo thành tích, kê khai hình thức, không vì lợi ích cục bộ mà giữ việc, giữ người, giữ biên chế.

Thực tiễn triển khai tại các địa phương cho thấy sự vào cuộc đồng bộ và cách làm linh hoạt. Tại thành phố Đà Nẵng, địa phương thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc và 5 tổ theo dõi, hướng dẫn 93 phường, xã theo phương châm hỗ trợ trực tiếp, "vướng ở đâu xử lý ở đó," quán triệt yêu cầu "6 rõ" và gắn trách nhiệm người đứng đầu. Đến ngày 1/11/2026, 93/93 đảng ủy phường, xã và 923 cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp khối chính quyền đạt tỷ lệ cập nhật dữ liệu 100%, chuyển sang thẩm định nhiều lớp.

Đà Nẵng chuyển trọng tâm từ "đủ dữ liệu" sang "dữ liệu đúng, có nguồn, liên thông và khai thác được," nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ chuẩn hóa câu chữ, rà soát trùng lặp, đối chiếu logic và phát hiện bất thường, nhưng giữ vững nguyên tắc AI chỉ hỗ trợ, không thay thế trách nhiệm kiểm tra, xác nhận và thẩm định của con người.

Tại tỉnh Lai Châu, Sở Nội vụ thành lập Tổ giúp việc 21 thành viên, tổ chức 2 đợt tập huấn theo phương pháp "cầm tay chỉ việc" để hướng dẫn thống nhất quy trình 8 bước, 9 biểu nghiệp vụ, đồng thời chọn phường Đoàn Kết làm điểm rút kinh nghiệm. Đến ngày 10/11/2026, 95/95 đầu mối toàn tỉnh (100%) đã hoàn thành quy trình 8 bước, 9 biểu.

Để thực hiện thắng lợi đợt cao điểm từ ngày 16 - 30/11/2026 theo Kế hoạch số 84-KH/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, các cơ quan, đơn vị đang tập trung hoàn thành thẩm định, tổng hợp phương án giao biên chế toàn hệ thống trước ngày 25/11/2026; hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền cùng phương án biên chế từng năm giai đoạn 2027-2031 trước ngày 30/11/2026, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho công tác tổ chức cán bộ và tinh gọn bộ máy trong giai đoạn mới.

Việc hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với cơ cấu lại đội ngũ và quản lý biên chế giai đoạn 2027-2031 tạo bước chuyển căn bản từ quản lý chủ yếu dựa trên chỉ tiêu biên chế, ngạch, bậc hành chính sang quản trị nhân lực hiện đại dựa trên dữ liệu, năng lực, sản phẩm đầu ra và trách nhiệm thực thi theo nguyên tắc "đúng người, đúng việc, đúng năng lực, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm."

Kết quả rà soát là cơ sở khoa học để nhận diện chính xác nơi thừa, nơi thiếu, ưu tiên điều chuyển, sử dụng chung nhân lực và thực hiện hiệu quả chủ trương tinh giản biên chế theo Kết luận số 40-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ.

Quá trình này cũng giúp hoàn thiện thể chế và cơ chế phân cấp, phân quyền; đồng thời lượng hóa sản phẩm đầu ra để đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hằng quý, hằng năm khách quan, minh bạch, thúc đẩy nâng cao chuyên môn, kỹ năng số nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn./.

Cao điểm hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm về vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Kế hoạch Cao điểm hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm về vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 (từ ngày 16-30/11/2026).