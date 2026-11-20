Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất chủ trương sắp xếp 8 đơn vị hành chính cấp xã thành 3 đơn vị, gồm phường Vân Phong, phường Ninh Hòa và xã Bắc Ninh Hòa.

Cụ thể, phường Vân Phong được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Đại Lãnh, xã Tu Bông, xã Vạn Thắng, xã Vạn Ninh, xã Vạn Hưng, phường Đông Ninh Hòa và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Bắc Ninh Hòa, phường Ninh Hòa.

Duy trì phường Ninh Hòa trên cơ sở diện tích tự nhiên, quy mô dân số còn lại của phường Ninh Hòa sau khi đã điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số để thành lập phường Vân Phong.

Duy trì xã Bắc Ninh Hòa mới (là xã miền núi theo quy định tại Điều 5 Nghị định 272/2025/NĐ-CP của Chính phủ) trên cơ sở diện tích, quy mô dân số còn lại của xã Bắc Ninh Hòa sau khi đã điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số để thành lập phường Vân Phong.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức triển khai các bước tiếp theo bao gồm: lấy ý kiến nhân dân tại các đơn vị hành chính cấp xã liên quan; họp Hội đồng Nhân dân cấp xã tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính; họp Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính. Đề án được hoàn thiện và trình Bộ Nội vụ thẩm định trong tháng 12/2026.

Bộ Chính trị đã thống nhất chủ trương thành lập Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong trên cơ sở sắp xếp các xã, phường để thành lập phường Vân Phong theo đề xuất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Từ ngày 1/7/2025, tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Khánh Hòa sáp nhập thành tỉnh Khánh Hòa mới với diện tích 8.555,86km2; dân số hơn 2,24 triệu người. Sau sắp xếp, tỉnh Khánh Hòa có 65 đơn vị hành chính cấp xã (48 xã, 16 phường và đặc khu Trường Sa)./.

Tỉnh Khánh Hòa sắp xếp mạng lưới trường nghề, tăng cơ hội việc làm Tỉnh phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 90%, trong đó 40% có bằng cấp, chứng chỉ, đồng thời chú trọng mở rộng cơ hội học nghề, việc làm cho lao động ở vùng nghèo, vùng khó khăn.