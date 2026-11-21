Từ ngày 21 đến 24/11, Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, gồm biểu diễn nghệ thuật, diễu hành di sản, trưng bày, triển lãm và trải nghiệm văn hóa truyền thống.

Từ ngày 21 đến 24/11/2026, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và một số địa điểm trên địa bàn thành phố, Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, gồm biểu diễn nghệ thuật, diễu hành di sản, trưng bày, triển lãm và trải nghiệm văn hóa truyền thống.

Các hoạt động nhằm tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc, phát huy vai trò của cộng đồng trong bảo tồn, trao truyền di sản. Năm 2026 là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) được tổ chức, nhằm khẳng định vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh và động lực phát triển bền vững của đất nước.