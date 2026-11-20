Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, với thông điệp “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi," các nhà hát, đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng loạt tổ chức nhiều chương trình biểu diễn, giới thiệu những tác phẩm sân khấu đặc sắc tới công chúng.

Bên cạnh những chương trình biểu diễn phong phú, các nhà hát còn có chính sách giảm giá vé để thu hút công chúng, góp phần đưa nghệ thuật đến gần hơn với đời sống, lan tỏa tinh thần và ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam.

Đa dạng sắc màu nghệ thuật

Liên đoàn Xiếc Việt Nam mang đến hai chương trình đặc sắc đúng ngày 24/11 là “Sơn Thần-Thủy Quái” và “Lời của tre," cùng nhiều hoạt động phục vụ công chúng. Theo đó, vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 24/11, chương trình nghệ thuật tổng hợp miễn phí được tổ chức tại sân khấu ngoài trời trước cửa Rạp Xiếc Trung ương, với các tiết mục múa lân, múa rồng và biểu diễn xiếc, tạo không khí vui tươi, đưa nghệ thuật đến với đông đảo người dân trong không gian mở.

Tiếp đó, lúc 16 giờ 30, khán giả có thể thưởng thức vở “Sơn Thần-Thủy Quái," tác phẩm lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh-Thủy Tinh. Từ câu chuyện Vua Hùng kén rể cho Mỵ Nương và cuộc tranh tài giữa Sơn Tinh, Thủy Tinh, Liên đoàn Xiếc Việt Nam xây dựng một vở diễn quy mô lớn, kết hợp kỹ thuật biểu diễn xiếc với công nghệ 3D Mapping, sân khấu nước, ánh sáng và các hiệu ứng thị giác hiện đại.

Vào lúc 20 giờ ngày 24/11, chương trình xiếc “Lời của tre” được giới thiệu tại Rạp Xiếc Trung ương. Lấy hình tượng cây tre làm chủ đạo, tác phẩm được triển khai qua ba chương: “Lũy tre làng," “Tình tre” và “Thanh âm hào khí," tác phẩm khắc họa sức sống bền bỉ, tinh thần kiên cường và tình yêu quê hương, đất nước của con người Việt Nam.

Bên cạnh đó, chương trình nghệ thuật tổng hợp “Ước mơ xanh” diễn ra ngày 20/11 nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đây là món quà tinh thần gửi tới các thầy giáo, cô giáo, thể hiện sự trân trọng đối với truyền thống “Tôn sư trọng đạo," “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Chương trình kết hợp giữa các ca khúc về thầy cô với những tiết mục xiếc đặc sắc, gửi gắm lòng biết ơn đối với những người làm công tác giáo dục, tri ân những thầy giáo, cô giáo đã và đang âm thầm truyền dạy, đào tạo các thế hệ nghệ sĩ xiếc.

Theo Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Nghệ sỹ Nhân dân Tống Toàn Thắng, việc tổ chức các chương trình trong dịp kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 là cơ hội để nghệ thuật xiếc thực hiện sứ mệnh lan tỏa văn hóa, đưa những giá trị tốt đẹp của dân tộc đến gần hơn với công chúng. Thông qua ngôn ngữ biểu diễn giàu tính sáng tạo, các nghệ sĩ có thể kể lại những câu chuyện về quê hương, đất nước và con người Việt Nam theo cách sinh động.

Nhà hát Kịch Việt Nam tổ chức chuỗi biểu diễn từ ngày 21-28/11, với bốn tác phẩm gồm “Mặt nạ người," “Nghêu, Sò, Ốc, Hến," “Điều còn lại” và “Ảo ảnh." Mỗi vở diễn khai thác một câu chuyện, một lát cắt khác nhau của đời sống, qua đó gửi gắm những suy ngẫm về tình cảm gia đình, nhân cách, tình người và những lựa chọn của con người trong cuộc sống.

Trong đó, “Mặt nạ người” đặt ra những vấn đề về hạnh phúc gia đình, những khoảng cách và bí mật ẩn sau vẻ ngoài tưởng chừng êm ấm. “Nghêu, Sò, Ốc, Hến” lại đưa khán giả trở về với tiếng cười dân gian, châm biếm và phê phán thói tham lam, lạm dụng quyền thế và đề cao sự thông minh, tinh thần đấu tranh của người dân.

Đặc biệt, đúng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Nhà hát giới thiệu vở “Điều còn lại," khai thác đề tài hậu chiến, đi sâu vào những tổn thương, mất mát và hệ lụy chiến tranh, làm nổi bật tình yêu thương, lòng bao dung và những giá trị nhân văn. Chuỗi biểu diễn khép lại ngày 28/11 với vở “Ảo ảnh," câu chuyện về tình yêu, hạnh phúc và trách nhiệm trước những lựa chọn của mỗi người.

Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam tổ chức Tuần biểu diễn nghệ thuật từ ngày 22-29/11, giới thiệu ba tác phẩm được đông đảo khán giả yêu mến: “Hồn Trương Ba, da hàng thịt," “Quân khu Nam Đồng” và nhạc kịch “Tuổi thơ dữ dội."

Đáng chú ý, “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ trở lại sân khấu qua bàn tay dàn dựng của đạo diễn người Pháp Anne Bouvier. Phiên bản mới chú trọng diễn xuất và ngôn ngữ hình thể, làm nổi bật cuộc giằng co giữa phần hồn và phần xác, tiếp tục đặt ra những câu hỏi về nhân cách, phẩm giá và khát vọng được sống đúng với bản thân.

Nếu tác phẩm của Lưu Quang Vũ đưa người xem đến với những suy tư về thân phận con người thì “Quân khu Nam Đồng," chuyển thể từ tác phẩm của nhà văn Bình Ca, lại gợi nhắc ký ức Hà Nội những năm tháng chiến tranh qua thế giới tuổi thơ của những đứa trẻ lớn lên trong khu tập thể. Những câu chuyện về tình bạn, tình làng nghĩa xóm, sự chở che của gia đình và những năm tháng thiếu thốn đã tạo nên một lát cắt đời sống giàu cảm xúc.

Vở nhạc kịch “Tuổi thơ dữ dội," chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Phùng Quán, kể câu chuyện về những thiếu niên trinh sát tại Huế trong chiến tranh. Qua sự kết hợp giữa âm nhạc, diễn xuất và chuyển động sân khấu, tác phẩm làm nổi bật lòng dũng cảm, tình đồng đội, tinh thần trách nhiệm và lý tưởng sống của những người trẻ tuổi.

Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, Nghệ sỹ Ưu tú Nguyễn Sĩ Tiến cho biết: Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 là dịp để Nhà hát phát huy vai trò của sân khấu trong lan tỏa các giá trị văn hóa, tinh thần và bản sắc dân tộc. Đồng thời, mở rộng cơ hội tiếp cận nghệ thuật, góp phần hình thành thói quen thưởng thức văn hóa thường xuyên trong đời sống người dân, thay vì chỉ tập trung vào các dịp lễ hội, sự kiện đặc biệt.

Làm mới nghệ thuật truyền thống

Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam giới thiệu chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tam Sắc” trong hai ngày 21 và 24/11. Chương trình quy tụ ba loại hình sân khấu truyền thống tiêu biểu của Việt Nam là tuồng, chèo và cải lương.

Thông qua các trích đoạn, tiết mục đặc sắc, “Tam Sắc” đưa khán giả đến với vẻ đẹp hào sảng, giàu tính ước lệ của nghệ thuật Tuồng; nét duyên dáng, trữ tình, đậm chất dân gian của nghệ thuật chèo; cùng chất tự sự, sâu lắng và giàu cảm xúc của nghệ thuật cải lương. Ba loại hình với những ngôn ngữ biểu diễn và sắc thái thẩm mỹ riêng cùng hội tụ trên một sân khấu, tạo nên bức tranh đa dạng về nghệ thuật sân khấu dân tộc.

Điểm nhấn của chương trình là không gian trải nghiệm Nhập Cung, nơi khán giả có cơ hội khám phá văn hóa, gặp gỡ nghệ sỹ và tìm hiểu những nét đặc trưng của các loại hình sân khấu truyền thống, mở rộng trải nghiệm thưởng thức, thu hẹp khoảng cách giữa nghệ sỹ với công chúng…

Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam, Nghệ sỹ Nhân dân Lê Tuấn Cường, chia sẻ Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 là dịp để người dân có cơ hội khám phá, cảm nhận sâu sắc hơn những giá trị văn hóa dân tộc thông qua các hoạt động nghệ thuật. Đây cũng là dịp để nghệ sĩ gặp gỡ công chúng, giới thiệu những tinh hoa của sân khấu truyền thống, qua đó khơi dậy niềm tự hào và tình yêu đối với nghệ thuật dân tộc.

Theo Nghệ sỹ Nhân dân Lê Tuấn Cường, việc đưa các loại hình tuồng, chèo, cải lương đến gần hơn với khán giả bằng những hình thức thưởng thức mới mẻ sẽ góp phần tạo sức hấp dẫn cho nghệ thuật truyền thống, khuyến khích công chúng chủ động tìm hiểu, trải nghiệm và cảm nhận những giá trị được lưu giữ trong mỗi loại hình. Từ đó, sân khấu truyền thống có thêm cơ hội hiện diện trong đời sống văn hóa hôm nay, tiếp tục được gìn giữ, phát huy và trao truyền tới các thế hệ mai sau.

Nhà hát Múa rối Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động biểu diễn xuyên suốt tháng 11, theo đó, các tác phẩm “Cảm xúc Long Thành," “Nghêu, Sò, Ốc, Hến” được biểu diễn phục vụ công chúng tại Nhà hát Múa rối Việt Nam. Bên cạnh đó, các chương trình múa rối nước hàng ngày tại 79 Hàng Trống; chương trình múa rối nước, múa rối cạn tại Vincom Long Biên trong hai ngày 19 và 20/11. Đặc biệt, ngày 24/11, chương trình “Hành trình văn hóa” miễn phí dành cho thiếu nhi được tổ chức tại Thủy Đình Wolfoo World, Aeon Mall Hà Đông… tạo cơ hội để trẻ em tiếp xúc, khám phá và nuôi dưỡng tình yêu đối với nghệ thuật truyền thống ngay từ nhỏ.

Không chỉ chú trọng nội dung và chất lượng nghệ thuật, các đơn vị còn thực hiện các chương trình khuyến mãi, ưu đãi giảm giá vé cho công chúng trong đợt biểu diễn lần này. Theo đó, Nhà hát Kịch Việt Nam áp dụng ưu đãi 20% giá vé tại rạp đối với hai vở “Mặt nạ người” và “Điều còn lại”; giảm 10% giá vé đối với “Nghêu, Sò, Ốc, Hến." Riêng “Ảo ảnh," Nhà hát triển khai mức ưu đãi từ 10% đến 20% dành cho một số khán giả may mắn.

Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam giảm 20% giá vé niêm yết đối với các suất diễn thuộc Tuần biểu diễn nghệ thuật. Nhà hát Múa rối Việt Nam cũng áp dụng chính sách giảm 20% giá vé đối với các buổi biểu diễn trong tháng 11. Liên đoàn Xiếc Việt Nam giảm 20% giá vé đối với ba chương trình “Sơn Thần-Thủy Quái," “Lời của tre” và “Ước mơ xanh”; riêng sinh viên được giảm 50% giá vé chương trình “Ước mơ xanh."

Theo tinh thần Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, việc tạo điều kiện để công chúng tiếp cận nghệ thuật, nhất là thông qua những chương trình có mức giá ưu đãi và hoạt động biểu diễn miễn phí, góp phần đưa văn hóa trở thành một phần gần gũi trong đời sống xã hội.

Chuỗi chương trình nghệ thuật phong phú của các nhà hát góp phần làm sôi động không khí chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, lan tỏa tình yêu nghệ thuật, khơi dậy niềm tự hào về bản sắc dân tộc và tạo thêm động lực để các giá trị văn hóa Việt Nam tiếp tục được gìn giữ, sáng tạo, trao truyền qua các thế hệ./.

Ngày Văn hóa Việt Nam: Kết nối bạn bè quốc tế qua bản sắc văn hóa càphê Việt Đại sứ Đỗ Hùng Việt giới thiệu lịch sử và những nét đặc sắc của văn hóa càphê Việt Nam, nhấn mạnh vai trò của văn hóa trong thúc đẩy giao lưu, hiểu biết và kết nối giữa các quốc gia, dân tộc.