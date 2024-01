Bulgaria mong muốn hợp tác với Việt Nam trong mọi lĩnh vực

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chiều 8/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov đang thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chào mừng Chủ tịch Quốc hội Bulgaria thăm chính thức Việt Nam đúng vào dịp đầu năm mới 2024, thể hiện sự coi trọng và tin cậy về chính trị cao trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Nhân dịp năm mới, Chủ tịch nước chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Bulgaria và Đoàn; gửi lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới đến ngài Tổng thống Rumen Radev.

Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy hai nước thường xuyên duy trì các hoạt động tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt cấp cao. Mới đây nhất là chuyến thăm Bulgaria của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vào tháng 9/2023.

Chủ tịch nước tin tưởng, chuyến thăm Việt Nam lần này của Chủ tịch Quốc hội Bulgaria sẽ tạo động lực thúc đẩy quan hệ truyền thống Việt Nam-Bulgaria; đồng thời là dấu mốc quan trọng khởi đầu cho nhiều sự kiện mà hai nước sẽ tổ chức để kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2025), qua đó tăng cường thúc đẩy đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov vui mừng thông báo với Chủ tịch nước về cuộc hội đàm rất thành công với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và nhấn mạnh, qua các chuyến thăm cấp cao lẫn nhau, hai nước thể hiện sự coi trọng mối quan hệ song phương.

Chủ tịch Quốc hội Bulgaria mong muốn hai bên tích cực triển khai các cơ chế hợp tác hiện có, trong đó có cuộc họp của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Bulgaria.

Chủ tịch Quốc hội Rossen Dimitrov Jeliazkov cho biết, Bulgaria rất ngưỡng mộ thành tựu phát triển Việt Nam đã đạt được thời gian qua; bày tỏ đánh giá cao Quốc hội Việt Nam có tới 1/3 là đại biểu nữ; mong muốn hợp tác với Việt Nam trong mọi lĩnh vực thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh... Cho biết, trong chuyến thăm, Đoàn đã thăm làm việc tại một số địa phương, ngài Rossen Dimitrov Jeliazkov cho rằng, tiềm năng hợp tác còn rất lớn giữa các địa phương hai nước, mở ra cơ hội hợp tác về kinh tế cũng như thúc đẩy giao lưu nhân dân; đồng thời hoan nghênh Việt Nam cử chuyên gia giảng dạy tiếng Việt tại Bulgaria.

Chủ tịch Quốc hội Bulgaria mong muốn Việt Nam là cầu nối để Bulgaria thúc đẩy hợp tác với ASEAN cũng như thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và Liên minh châu Âu.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ với Bulgaria, ghi nhớ sự giúp đỡ quan trọng của Bulgaria trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay; cảm ơn Bulgaria đã giúp Việt Nam đào tạo hàng nghìn sinh viên, chuyên gia và công nhân lành nghề trong nhiều lĩnh vực.

Nhân tố quan trọng, đảm bảo cho thành công hợp tác giữa Việt Nam và Bulgaria Chủ tịch Quốc hội Bulgaria mong những người bạn Việt Nam từng học tập, công tác tại Bulgaria sẽ đem “vốn quý” là tình cảm, tri thức của mình để thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch nước đánh giá cao và cảm ơn Quốc hội Bulgaria thời gian qua ủng hộ Việt Nam trong việc phê chuẩn các hiệp định với Liên minh châu Âu, trong đó có việc phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU ngay trước thềm chuyến thăm Bulgaria của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vào tháng 9/2023, mở ra cơ hội hợp tác về đầu tư giữa hai nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Việt Nam đánh giá cao Bulgaria ủng hộ Việt Nam trong các cơ chế song phương và đa phương, trong đó có cơ chế hợp tác giữa ASEAN và EU, cảm ơn Bulgaria đã ủng hộ Việt Nam ứng cử làm thành viên Hội đồng nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025.

Thời gian tới, Chủ tịch nước mong muốn hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa quan hệ chính trị đối ngoại, mong muốn sớm đón Tổng thống Bulgaria cũng như các lãnh đạo cấp cao và các cấp của Bulgaria thăm Việt Nam. Hai bên cần tiếp tục thúc đẩy giao lưu nghị sĩ hai nước thường xuyên hơn; chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác trong hoạt động lập pháp; thúc đẩy hơn nữa các hoạt động giao lưu địa phương.

Đánh giá cao Chủ tịch Quốc hội Bulgaria đã thăm làm việc tại một số địa phương của Việt Nam, Chủ tịch nước mong muốn đón ngày càng nhiều hơn các đoàn du khách Bulgaria thăm, du lịch Việt Nam.

Chủ tịch nước đề nghị Chủ tịch Quốc hội Rossen Dimitrov Jeliazkov và Quốc hội Bulgaria tiếp tục thúc đẩy tạo điều kiện lợi cho người Việt Nam sinh sống, làm việc tại Bulgaria; đề nghị Bulgaria ủng hộ và thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ thẻ vàng (IUU) đối với hàng thủy sản Việt Nam.

Chủ tịch nước cũng đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác, chia sẻ tầm nhìn về các vấn đề khu vực và quốc tế; đề nghị Quốc hội Bulgaria ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước luật biển của Liên hợp quốc năm 1982 (UNCLOS 1982), bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không; góp tiếng nói và thúc đẩy các bên thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, thiện chí Tuyên bố về ứng xử các bên ở Biển Đông (DOC); đàm phán, xây dựng văn kiện Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Tại buổi tiếp, hai nhà lãnh đạo nhất trí chỉ đạo các cơ quan chức năng hai nước thúc đẩy các hoạt động hợp tác song phương, hướng đến tổ chức nhiều sự kiện quan trọng, thiết thực kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025./.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Chiều 8/1/2024, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov đang thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)