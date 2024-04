Các bến xe, sân bay đông đúc người dân “rời đô” về quê dịp nghỉ lễ 30/4-5

Bến xe Giáp Bát tập trung rất đông người dân đón xe khách về quê vào chiều ngày 26/4. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Trong buổi chiều 26/4, ngày làm việc cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 5 ngày, rất đông người dân đã ùn ùn đổ ra các bến xe, nhà ga, sân bay để đón phương tiện đi lại về quê.

Theo ghi nhận của phóng viên VietnamPlus, vào lúc 15h30 chiều cùng ngày, nhiều tuyến đường hướng ra ngoại thành trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ do lượng người ngoại tỉnh bắt đầu hành trình rời thành phố về quê. Lượng xe máy, ôtô tăng đột ngột so với ngày thường khiến tại hầu hết những điểm dừng đỗ đèn đỏ, dòng người phải ì ạch di chuyển mấy nhịp đèn mới thoát khỏi ùn tắc.

Dọc các tuyến đường Giải Phóng, Phạm Văn Đồng, Vành đai 3 trên cao, hay khu vực xung quanh cổng các bến xe Hà Nội, phương tiện nối đuôi nhau, xếp thành hàng dài, còi xe bấm inh ỏi, hàng loạt xe nhích từng mét...

Tại quầy bán vé của Bến xe Mỹ Đình, rất đông hành khách xếp hàng chờ mua vé các tuyến đi Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái.

Phía khu vực ghế ngồi bên trong nhà bán vé, nhiều người dân cùng hành lý bên cạnh chờ đến giờ để ra khu vực xe xuất bến.

Do làm trong một doanh nghiệp tư nhân, chị Đàm Phương Linh (huyện Cẩm Khuê, Phú Thọ) đã xin phép được nghỉ sớm trong buổi chiều nay để tranh thủ về quê cùng gia đình.

Lo ngại vào chiều tối tắc đường, 15 giờ chiều, cả gia đình chị đã có mặt tại Bến xe Mỹ Đình và đã mua được vé ngồi trên xe.

“Những ngày nghỉ lễ này, người dân đều đổ về quê nên vào bến xe mua vé để có thể chọn được chỗ ngồi ưng ý, giá vé được bến xe niêm yết rõ ràng. Người dân bắt xe dọc đường vừa bị nhà xe ‘nhồi nhét’, lại ‘hét giá vé’,” chị Linh chia sẻ.

Phía cổng ra khu vực bến xe, lượng ôtô khách liên tục xuất bến. Nhiều xe tuyến huyện đã “ken cứng” hành khách và đều được kiểm tra vé trước khi ra khỏi bến.

Tại Bến xe Giáp Bát, vào lúc 16 giờ, hành khách tập trung rất đông ngay trước khu vực đỗ xe của các tuyến đi về các huyện Trực Ninh, Nghĩa Hưng, Hải Hậu (tỉnh Nam Định) hay Nho Quan (Ninh Bình); Đông Hưng, Kiến Xương (Thái Bình) để chờ xe xuất bến.

Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Giám đốc Bến xe Giáp Bát cho biết dự kiến, lưu lượng hành khách đi lại trong đợt nghỉ lễ này sẽ tăng mạnh tại một số tuyến từ Hà Nội đi Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa…

“Hành khách đi lại qua bến sẽ tăng cao từ chiều tối 26/4 đến hết ngày 28/4. Lượng khách qua bến xe dự kiến tăng 300% so với ngày thường (tương ứng khoảng 12.000-15.000 lượt khách). Các nhà xe đã lên kế hoạch tăng cường 25% lượt xe/ngày so với ngày thường (250-300 lượt xe/ngày), nâng tổng số xe trong ngày cao điểm lên 950-1.000 lượt," ông Tùng nhấn mạnh.

Hành khách chen chân leo lên xe để bắt đầu hành trình về quê. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Theo ông Vương Duy Dũng, Phó Giám đốc Bến xe Mỹ Đình, dự kiến lượng khách trong các ngày cao điểm khoảng 22.000 lượt/ngày (tăng hơn 350% so với ngày thường). Lượt xe dự kiến sẽ tăng hơn 950 lượt/ngày.

“Lượng khách tăng chủ yếu tại một số tuyến từ Hà Nội đi Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu,… Đây đều là những tuyến có cự ly dài, thời gian di chuyển trên xe lâu nên khách sẽ tập trung đông vào chiều và đêm 26-27/4," ông Dũng nhận định.

Lãnh đạo Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài cho biết ngày 26/4, sản lượng vận chuyển hàng không qua cảng dự kiến đạt 556 lượt chuyến bay (trong đó có 305 lượt chuyến bay quốc nội và 251 lượt chuyến bay quốc tế) với hơn 85.000 khách (hơn 52.000 lượt khách quốc nội và 33.000 lượt khách quốc tế).

Theo lịch bay trong ngày, có 3 khung giờ cao điểm (2 khung giờ quốc cao điểm quốc nội đến và một khung giờ cao điểm quốc nội đi) với hơn 2.000 khách/khung giờ. Đối với chặng nội địa đi, trong ngày 26/4 có khung giờ cao điểm rơi vào 17-18h. Đối với chặng nội địa đến, trong ngày 26/4 có 2 khung giờ cao điểm là 9-10h và 22-23h.

“Sân bay Nội Bài cũng thực hiện mở tối đa máy soi chiếu an ninh tại các khung giờ cao điểm, đảm bảo lưu thông nhanh nhất và chủ động kiểm soát lượng khách ngay từ các vị trí kiểm soát giấy tờ tùy thân; triển khai mở tất cả các cửa soát vé làn ra trong các khung giờ; tăng cường lực lượng an ninh,” lãnh đạo Sân bay Nội Bài cho hay.

Ngoài ra, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài tiếp tục áp dụng các biện pháp tăng cường kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 từ ngày 27/4 đến hết ngày 1/5 để đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay chuyên cơ, chuyến bay thương mại đi/đến cảng dịp lễ.

Sân bay Nội Bài có sản lượng vận chuyển hàng không qua cảng dự kiến đạt 556 lượt chuyến bay với hơn 85.000 khách trong ngày 26/4. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo số liệu tính toán của Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, ngày cao nhất sẽ có khoảng 94.000 lượt khách (trong đó gần 37.000 lượt khách quốc tế, 57.000 lượt khách quốc nội) và 538 lượt chuyến bay (có 235 lượt chuyến bay quốc tế, 303 lượt chuyến bay quốc nội) qua Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài.

Tại Ga Hà Nội, lúc 15h, rất đông hành khách đang ngồi chờ để chuẩn bị các thủ tục lên tàu SE5 chặng Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh (thời gian xuất phát là 15h30). Đại diện Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Nội cho biết đoàn tàu Bắc-Nam đã kín chỗ với một số cung chặng từ đi Hà Nội-Vinh, Đà Nẵng, Huế./.