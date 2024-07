Các công ty bảo hiểm tung ra sản phẩm dành cho nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo

Samsung Fire & Marine Insurance, công ty bảo hiểm của Hàn Quốc thuộc Tập đoàn Samsung. (Ảnh: korea times)

Các công ty bảo hiểm phi nhân thọ đang nhanh chóng tung ra các sản phẩm dành cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo trước khi Đạo luật bảo vệ người dùng tài sản ảo có hiệu lực vào ngày hôm nay, 19/7.

Luật này, nhằm thực hiện các quy định chặt chẽ hơn đối với các giao dịch bất hợp pháp liên quan đến tài sản ảo, yêu cầu các doanh nghiệp tài sản ảo phải thực hiện các biện pháp như mua bảo hiểm hoặc tích lũy dự trữ theo các hướng dẫn do Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) đưa ra, để hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong trường hợp xảy ra tai nạn như tấn công mạng hoặc hỏng thiết bị.

Theo luật, Samsung Fire & Marine Insurance, công ty bảo hiểm của Hàn Quốc thuộc Tập đoàn Samsung, đã phát hành sản phẩm có liên quan vào ngày 12/7, trở thành công ty bảo hiểm đầu tiên làm như vậy.

Beeblock, một sàn giao dịch tiền kỹ thuật số nhỏ, đã trở thành người được bảo hiểm đầu tiên. Hợp đồng có thời hạn một năm và được gia hạn hàng năm.

KB Insurance cũng làm theo bằng cách phát hành sản phẩm của mình ngày 17/7, và các công ty bảo hiểm khác, bao gồm Hyundai Marine & Fire Insurance và NongHyup Property & Casualty Insurance, cũng đang nỗ lực phát hành sản phẩm của họ kịp thời cho thời điểm luật mới được ban hành.

Vì không có gói tài sản ảo cụ thể nào liên quan đến thị trường bảo hiểm trong nước ở Hàn Quốc, các công ty bảo hiểm thiếu số liệu thống kê và dữ liệu có liên quan, chẳng hạn như xác suất xảy ra tai nạn, vốn là yếu tố cần thiết để phát triển sản phẩm của họ. Điều này khiến họ hợp tác với Công ty Tái bảo hiểm Hàn Quốc (Korean Re) để phát triển sản phẩm và thiết lập mức phí bảo hiểm.

Vào ngày 10/7 và 12/7, Cơ quan Giám sát Tài chính đã phê duyệt các điều khoản chính sách về bảo hiểm tài sản ảo, được 11 công ty bảo hiểm phi nhân thọ lớn đệ trình chung. Cả 11 công ty bảo hiểm đều cung cấp các điều khoản như nhau vì sản phẩm bảo hiểm này là bắt buộc theo luật.

Một viên chức từ một trong những công ty bảo hiểm phi nhân thọ lớn tại Seoul cho biết: “Đã có nhiều cuộc điều tra từ các sàn giao dịch tài sản ảo vì họ sẽ phải chịu tiền phạt nếu không tham gia bảo hiểm hoặc tích lũy dự trữ sau khi luật có hiệu lực. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa đảm bảo được nhiều người đăng ký. Có vẻ như các doanh nghiệp vẫn đang đau đầu về hai lựa chọn - bảo hiểm hoặc dự trữ."

Vị quan chức này lưu ý rằng việc tích lũy dự trữ có thể cần nhiều tiền hơn và các doanh nghiệp có thể tham gia bảo hiểm chỉ với khoảng 10% số tiền đó.

Điều này cho thấy các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo tương đối nhỏ, ít linh hoạt về vốn, có thể lựa chọn bảo hiểm nhiều hơn và điều này có thể làm tăng rủi ro mà các công ty bảo hiểm phải chịu, vì các công ty nhỏ sẽ kém năng lực hơn về mặt bảo mật.

Về vấn đề này, một viên chức của một công ty bảo hiểm khác cho biết: “Đây là một sản phẩm hoàn toàn mới, nghĩa là cả công ty bảo hiểm và doanh nghiệp tài sản ảo đều thiếu kinh nghiệm và dữ liệu tích lũy. Vào thời điểm này, rất khó để dự đoán loại tai nạn nào sẽ xảy ra và khi nào."

Đồng tiền điện tử bitcoin. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Trong khi đó, một quan chức của Dunamu, đơn vị điều hành sàn giao dịch tiền kỹ thuật số lớn nhất Hàn Quốc, Upbit, cho biết công ty đang tiến hành thảo luận nội bộ về việc có nên tham gia bảo hiểm hay chỉ trích lập dự trữ. Quan chức Dunamu này cho biết: "Chúng tôi đang xem xét lựa chọn nào tốt hơn cho chúng tôi."

Ví nóng là ví tiền kỹ thuật số kỹ thuật số, trong khi ví lạnh là thiết bị vật lý lưu trữ tiền kỹ thuật số bên trong ví. Upbit được biết là đang lưu trữ hơn 80% tài sản ảo do người dùng gửi vào ví lạnh, hoạt động ngoại tuyến và do đó an toàn trước những kẻ tấn công mạng. Tuy nhiên, đối với các tài sản được lưu giữ trong "ví nóng" được kết nối Internet, các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số nên mua bảo hiểm hoặc dành riêng dự trữ.

Theo FSC, luật mới yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo phải báo cáo các giao dịch bất hợp pháp cho cơ quan quản lý tài chính và có thể bị phạt tù chung thân đối với những khoản thu lợi bất hợp pháp vượt quá 5 tỷ won (3,6 triệu USD).

FSC cho biết trước đó, năm 2023, các giao dịch đáng ngờ liên quan đến tài sản ảo đã tăng gần 49% so với cùng kỳ năm 2022 lên hơn 16.000 trường hợp./.

