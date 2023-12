Các hải cảng của Israel dừng thông tin lịch trình tàu do lo ngại bị tấn công

Công ty vận tải đường biển hàng đầu thế giới Maersk thông báo tạm dừng các chuyến tàu đi qua eo biển Bab al-Mandab trên Biển Đỏ. (Ảnh: Reuters)

Các hải cảng lớn của Israel, trong đó có cảng Haifa và cảng Ashdod, đã dừng dịch vụ cung cấp thông tin về lịch trình ra vào cảng sau khi xảy ra các vụ tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen nhằm vào các tàu thương mại quốc tế đến và rời Israel.



Một số doanh nghiệp tại Israel cho biết trong những ngày qua, không thể tra cứu thông tin về các tàu chở hàng ra vào Israel như thường lệ.

Trang web của các cảng Haifa và Ashdod - hai hải cảng lớn nhất Israel - đã dừng cung cấp dịch vụ này.



Tuần trước, lực lượng Houthi thông báo sẽ tiếp tục tấn công các tàu thương mại quốc tế đi qua Biển Đỏ hướng tới Israel, nhằm bày tỏ sự ủng hộ phong trào Hamas trong cuộc xung đột với Israel.

Do lo ngại về an toàn, hai trong số các công ty vận tải đường biển hàng đầu thế giới là Maersk and Hapag-Lloyd ngày 15/12 đã thông báo tạm dừng các chuyến tàu đi qua eo biển Bab al-Mandab trên Biển Đỏ.

Sau đó, ngày 16/12, tập đoàn vận tải biển CMA CGM của Pháp cũng thông báo tạm dừng tất cả các chuyến tàu chở container qua Biển Đỏ.



Tập đoàn có trụ tại thành phố Marseille này cho hay: “Tình hình ngày càng xấu đi và mối lo ngại về an toàn ngày càng gia tăng… Vì vậy, chúng tôi đã quyết định chỉ thị tất cả các tàu chở container của CMA CGM dự kiến đi qua Biển Đỏ phải tạm dừng hành trình. Chỉ thị này có hiệu lực ngay lập tức cho đến khi có thông báo mới.”

Trong một diễn biến có liên quan, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ tuyên bố tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke của nước này USS CARNEY đã bắn hạ 14 máy bay không người lái (UAV) do lực lượng Houthi ở Yemen triển khai trên Biển Đỏ trong ngày 16/12.

Lực lượng Houthi thừa nhận tấn công 2 tàu chở hàng trên Biển Đỏ Người phát ngôn của lực lượng Houthi, ông Yehya Sarea, xác nhận lực lượng này đã tấn công 2 hai tàu chở hàng MSC Alanya và MSC Palatium III đang trên đường tới Israel.

Theo tuyên bố này, các UAV "cảm tử" trên bị bắn hạ và không gây thiệt hại gì cho các tàu cũng như người trong khu vực. Các đối tác của Mỹ trong khu vực Biển Đỏ đã được cảnh báo về mối đe dọa này.



Ngày 15/2, đã xảy ra 2 vụ tấn công nhằm vào các tàu chở hàng đi qua Biển Đỏ, gồm tàu chở container MSC PALATIUM III thuộc sở hữu của Thụy Sĩ cùng tàu chở container Al Jasrah thuộc hãng vận tải biển Hapag-Lloyd của Đức./.