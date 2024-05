Các lối thoát nạn an toàn khi xảy ra cháy nhà độc lập hoặc liền kề

Các lối thoát ra nơi an toàn ở các nhà độc lập hoặc liền kề bao gồm lối ra cửa chính của căn nhà; lối ra cầu thang thoát nạn ngoài nhà từ các tầng; lối ra ban công; lối lên trên sân thượng.

Theo Bộ Công an, để thoát nạn an toàn khi xảy ra cháy nhà độc lập hoặc liền kề, trước hết xác định được lối ra an toàn ra khỏi căn nhà đang cháy.

Thông thường, các lối thoát ra nơi an toàn ở các nhà độc lập hoặc liền kề bao gồm: Lối ra cửa chính của căn nhà; lối ra cầu thang thoát nạn ngoài nhà từ các tầng; lối ra ban công hoặc lôgia; lối lên trên sân thượng hoặc lối lên mái (tầng thượng) để thoát sang công trình liền kề.

Ngoài ra, đối với các căn hộ độc lập thì lối thoát nạn an toàn là qua các cửa sổ, ban công khi có các thiết bị hỗ trợ như: thang, dây tự cứu hạ chậm./.