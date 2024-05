Phòng chống cháy nổ xe máy, xe đạp điện nhìn từ các vụ hỏa hoạn

Hiện trường vụ cháy lớn tại Trung Kính, với nhiều xe máy, xe đạp điện bị thiêu rụi, làm 14 người chết. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Là phương tiện tiện lợi, xe đạp điện và xe máy điện hiện nay được sử dụng khá phổ biến. Tuy nhiên, trong thời gian qua, đã có không ít trường hợp cháy, nổ liên quan đến các loại phương tiện này.

Thống kê trong những năm qua cho thấy trên địa bàn Hà Nội và một số địa phương đã xảy ra không ít vụ chập ắcquy xe đạp, xe máy điện dẫn đến cháy nhà, đe dọa tính mạng người sử dụng.

Vụ hỏa hoạn ở Trung Kính làm 14 người thiệt mạng xảy ra đêm 23/5 có nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập, cháy xe đạp điện bởi đây là khu nhà ở kết hợp kinh doanh, sửa chữa xe đạp, xe máy điện.

Theo số liệu của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, trên địa bàn thành phố hiện có khoảng 200.000 xe máy, xe đạp điện cùng hàng nghìn ôtô điện đang hoạt động.

Xu hướng sử dụng phương tiện này đang gia tăng trong cộng đồng, nhưng hạ tầng cho xe điện thì chưa được đầu tư tương xứng với sự gia tăng của loại hình phương tiện này.

Theo các chuyên gia, những chiếc xe đạp, xe máy điện không được bảo dưỡng sau thời gian dài hoặc được sản xuất bởi các hãng trôi nổi trên thị trường đều không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Lựa chọn xe của thương hiệu uy tín cũng như sử dụng đúng cách, tuân thủ hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất sẽ giúp hạn chế tối đa tình trạng pin xuống cấp, cháy xe máy điện.

Nguyên nhân gây cháy nổ xe đạp, xe máy điện

- Xe máy điện có bình ắc quy kém chất lượng: Những mối nối bình ắc quy xe không được cách điện tốt, gây ra hiện tượng phóng điện dẫn đến cháy nổ hệ thống. Ngoài ra, ắc quy hỏng sẽ khiến chì và acid trong bình tràn ra ngoài, gây cháy nổ rất nguy hiểm.

- Việc tự ý thay đổi kết cấu, độ thêm phụ kiện kết nối nguồn điện với bình ắc quy, dẫn tới quá tải, gây chập nổ và cháy hệ thống điện trên xe.

- Sử dụng và sạc xe không đúng cách như sạc quá lâu, nguồn điện sạc không ổn định, pin/ ắc quy hoạt động quá tải trong thời gian dài sẽ sinh nhiệt cao, dẫn đến sự cố cháy nổ.

- Cắm sạc tại ổ cắm có đường điện kém chất lượng, dây điện đấu nối không đúng cách gây ra tiếp xúc kém tại các tiếp điểm. Điều này dẫn tới tình trạng tăng nhiệt không mong muốn tại vị trí tiếp xúc, gây ra hỏa hoạn.

- Để xe máy điện có chứa bình điện ở nơi có nhiệt độ hoặc độ ẩm cao sẽ khiến xe dễ bị chập điện, gây hại đến hệ thống điện.

- Bình ắcquy/pin không được bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên cũng là một trong những lý do dẫn đến tình trạng cháy nổ, nhanh xuống cấp.

- Thói quen để vật dụng dễ gây cháy nổ như bật lửa, các loại nước uống có gas trong cốp xe hoặc gần vị trí đặt pin cũng tiềm ẩn nguy rủi ro bất cứ lúc nào.

Cách phòng tránh cháy nổ xe máy, xe đạp điện

Sạc pin/acquy đúng cách

Sạc pin/ắcquy đúng quy cách là một trong những bí quyết bảo vệ xe an toàn nhất, giúp tăng tuổi thọ cho pin, hạn chế tối đa tình trạng xe máy điện cháy nổ.

Người dùng có tham khảo hướng dẫn sạc trong sách hướng dẫn sử dụng được tặng kèm khi mua xe.

Theo đó, khách hàng chỉ nên:

- Sạc khi pin còn 20% và không nên sạc qua đêm.

- Sử dụng nguồn điện phù hợp và ổn định để sạc pin cho xe.

- Nếu lâu không dùng xe, nên sạc pin đầy bình rồi tháo rời khỏi phương tiện để nâng cao tuổi thọ.

Bảo quản ắc quy/pin đúng cách

Bảo quản pin xe máy điện đúng cách không chỉ giúp tăng độ bền cho xe mà còn giúp đảm bảo an toàn. Người dùng tuyệt đối không để pin/ắcquy ở những khu vực nóng ẩm mà cần bảo quản ở nơi cao ráo và thoáng mát. Không tác động lực mạnh vào pin/ắc quy. Đặc biệt sau khi rửa xe, cần lau khô khu vực pin/ắc quy rồi mới hoạt động lại.

Không nên thay đổi kết cấu xe

Một trong những cách phòng tránh cháy nổ trên xe máy điện hiệu quả khác đó là giữ nguyên hiện trạng và kết cấu xe. Người dùng không nên tự ý thay đổi kết cấu, lắp thêm phụ kiện hay tác động đến hệ thống điện, nguồn điện của xe. Lắp thêm các thiết bị không tương thích, chênh lệch nguồn điện có thể làm xe phát nổ.

Bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên

Để nâng cao tuổi thọ pin, đảm bảo an toàn khi vận hành, chủ phương tiện cần tuân thủ quy định về bảo trì, bảo dưỡng hệ thống pin/ắc quy xe.

Định kỳ khoảng 3 tháng, người dùng nên đưa phương tiện tới xưởng dịch vụ chính hãng để kiểm tra pin, bộ sạc cũng như hệ thống điện của xe sạc một lần.

Thực hiện kiểm tra thường xuyên giúp người dùng phát hiện sớm các vấn đề và có hướng xử lý kịp thời sự cố, tránh tình trạng cháy nổ do pin bị hỏng.

Sau khi rửa xe hoặc đi mưa về, chủ phương tiện cần bảo dưỡng xe đúng cách để tránh chập các hệ thống điện.

Mua xe chất lượng tại các đơn vị uy tín

Lý do chính dẫn tới tình trạng cháy nổ xe đạp, xe máy điện là do xe kém chất lượng. Để đảm bảo an toàn cho chính mình và phương tiện, khách hàng hãy chọn mua xe đạp điện, xe máy điện chính hãng của các thương hiệu uy tín.

Hướng dẫn xử lý nhanh, an toàn khi xe máy điện có hiện tượng cháy nổ

- Trong quá trình sử dụng, dù rất hiếm gặp nhưng cũng có trường hợp cháy xảy ra. Xe máy điện cháy nổ thường chỉ xảy ra ở trường hợp xe mua lại thương hiệu không rõ nguồn gốc, không được bảo dưỡng đúng cách hoặc sạc trong điều kiện hệ thống điện không đảm bảo an toàn.

- Nếu phát hiện bình ắc quy/pin nóng lên bất thường khi đang sạc, hãy lập tức rút điện. Nếu có thể, hãy tháo bình và đặt vào trong một chiếc thùng kim loại, tốt nhất là thùng có chứa cát, tránh xa các vật dễ cháy.

- Nếu không may xuất hiện cháy, nổ, người dùng cần bình tĩnh để có hướng xử lý đảm bảo an toàn, hạn chế đám cháy lan nhanh. Hãy trang bị trước tại nhà bình cứu hỏa chuyên dùng, bình cứu hỏa thông thường và nước không có tác dụng trong trường hợp này. Tốt nhất nên sử dụng bình cứu hỏa gốc nước dùng công nghệ bọc phân tử để giảm nhanh nhiệt độ giúp dập tắt lửa từ xe máy điện.

Lưu ý: không dập tắt đám cháy pin lithium-ion bằng nước vì nước gặp nhiệt độ cao biến thành Hydro, gây ra phản ứng nổ rất nguy hiểm. Nếu có thể, sau khi dập tắt đám cháy tạm thời, hãy di chuyển xe đến nơi thông thoáng, tránh xa các vật dụng dễ cháy để tránh làm hỏa hoạn bùng lên. Trong trường hợp không có bình cứu hỏa, có thể dùng chăn chống lửa (loại chuyên dụng) để trùm lên xe nhằm chặn lửa lan ra các vật liệu khác. Cùng lúc đó, người dùng nên liên hệ lực lượng cứu hỏa, nói rõ vụ cháy do pin xe điện gây ra để có phương án chữa cháy phù hợp. Đồng thời, đừng quên truy hô những người xung quanh di dời khỏi khu vực cháy để tránh bị bỏng, ngạt khí độc./.