Người mới lái xe ôtô muốn "vi vu" đường dài dịp nghỉ Hè cần chú ý gì?

Việc tự lái xe ôtô đi chơi, khám phá các vùng đất mới cũng được người dân ưa chuộng dịp Hè. (Ảnh nguồn: sinhtour)

Mùa hè đến cũng là thời điểm lý tưởng để nhiều người lên kế hoạch đi nghỉ ngơi, du lịch. Hơn nữa, giá vé máy bay đang khá đắt đỏ thì việc tự lái xe ôtô đi chơi, khám phá các vùng đất mới cũng được người dân ưa chuộng.

Tuy nhiên, đối với những tài xế mới, việc lái xe đường dài và điều khiển phương tiện trong các chuyến đi này không phải là điều dễ dàng. Báo Điện tử VietnamPlus đã có cơ hội trao đổi với anh Nguyễn Sơn, chuyên gia dạy lái xe ôtô từ Trung tâm dạy lái Đông Đô (Cầu Giấy, Hà Nội) với hơn 15 năm kinh nghiệm, để thu thập những lời khuyên hữu ích dành cho các tài xế mới có một chuyến đi an toàn và suôn sẻ.

Chuẩn bị kỹ trước khi lên đường

Theo anh Sơn, việc chuẩn bị kỹ lưỡng trước chuyến đi là bước quan trọng hơn cả bởi nó đảm bảo rằng xe đã được kiểm tra kỹ lưỡng và mọi thứ đều trong tình trạng tốt, người lái sẽ cảm thấy tự tin và tập trung hơn khi lái xe. Điều này đặc biệt quan trọng đối với tài xế mới, những người có thể dễ bị căng thẳng và mất tập trung trong những chuyến đi dài.

Kiểm tra lại hệ thống phanh, lốp, đèn xe... trước khi thực hiện một chuyến đi dài là điều cần thiết. (Ảnh minh hoạ: PV/Vietnam+)

Trong các công đoạn chuẩn bị thì đầu tiên tài xế cần kiểm tra toàn bộ hệ thống xe bao gồm phanh, lốp xe, đèn chiếu sáng, và mức dầu máy là những bộ phận cần được kiểm tra cẩn thận. Đảm bảo rằng phanh hoạt động tốt, lốp không bị mòn và đủ áp suất, đèn chiếu sáng và đèn báo hiệu hoạt động bình thường.

Bên cạnh đó, các tài xế cũng nên chuẩn bị sẵn bộ dụng cụ sửa xe cơ bản và lốp dự phòng để sẵn trong cốp xe phòng trường hợp gặp sự cố trên đường. “Tại một số địa điểm vắng vẻ, ít người sẽ khó gọi được cứu hộ, cho nên các dụng cụ sửa xe cơ bản như cờ lê, bơm lốp và kích nâng xe sẽ rất hữu ích để các tài xế chủ động khắc phục sự cố cơ bản,” anh Sơn cho biết.

Ngoài ra, để chuyến đi được thuận lợi hơn người lái nên lập kế hoạch cho chuyến đi. Trước khi khởi hành, hãy tìm hiểu về tuyến đường sẽ đi, xem trước bản đồ để xác định các điểm dừng nghỉ và các trạm xăng cập nhật tình hình giao thông và thời tiết để tránh những rủi ro không đáng có. Tài xế cũng nên xác định khoảng cách giữa các địa điểm để sắp xếp cung đường cho hợp lý.

Điều chỉnh tư thế ngồi và gương chiếu hậu

Một yếu tố quan trọng khác mà nhiều tài xế mới thường bỏ qua là tư thế ngồi lái xe và điều chỉnh gương chiếu hậu. Khi thực hiện đúng, nó sẽ giúp tài xế mới cảm thấy thoải mái hơn khi lái xe cũng như tăng cường khả năng kiểm soát xe và đảm bảo an toàn giao thông.

Điều chỉnh gương chiếu hậu sẽ giúp tài xế có tầm nhìn quan sát tốt hơn. (Ảnh nguồn: saigonatn.com)

Về tư thế ngồi, tài xế điều chỉnh ghế ngồi sao cho lưng ghế dựng đứng một góc khoảng 100-110 độ, điều này giảm căng thẳng cho lưng và cổ, giúp tài xế không bị mệt mỏi khi lái xe trong thời gian dài. Bên cạnh đó hai tay nên nắm vôlăng ở vị trí 9 giờ và 3 giờ để có thể kiểm soát xe dễ dàng hơn.

Việc điều chỉnh gương chiếu hậu cũng rất cần thiết tài xế để có tầm nhìn rộng nhất. Gương bên ngoài nên được điều chỉnh sao cho tài xế chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể quan sát được phía sau mà không cần phải quay đầu nhiều. Điều này đặc biệt quan trọng khi đổi làn, quay đầu, hoặc đỗ xe.

Lái xe với tốc độ phù hợp

Khi tham gia giao thông, một điều mà người lái cả mới lẫn cũ nên lưu tâm đó là duy trì tốc độ phù hợp, cũng như khoảng cách an toàn giữa các phương tiện.

Giữ tốc độ ổn định và khoảng cách an toàn với các phương tiện khác là việc rất quan trọng với các tài xế. (Ảnh minh hoạ: Hyundai)

Trong quá trình "lăn bánh" trên đường cao tốc, ôtô luôn di chuyển rất nhanh, khoảng từ 80-100 km/h. Do đó, nếu tài xế không đi với tốc độ cố định mà cứ liên tục đạp thốc ga rồi phanh gấp sẽ không chỉ làm xe bị hao mòn mà còn khiến các người ngồi phía sau có cảm giác nôn nao, bị "say" xe.

Do đó, anh Sơn chỉ ra một kinh nghiệm đối với các bác tài đó là luôn duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước và thường xuyên thực hiện quy tắc 3 giây để đảm bảo an toàn. Cách áp dụng quy tắc: Khi xe phía trước đi qua một điểm cố định nào đó trên đường (như cột đèn, biển báo, cây lớn...) tài xế bắt đầu đếm chậm rãi và đều đặn từ "một nghìn một, một nghìn hai, một nghìn ba." Nếu bác tài đi qua điểm cố định đó trước khi đếm đến ba, có nghĩa là đang quá gần xe phía trước và cần giảm tốc độ để duy trì khoảng cách an toàn. Đây là một nguyên tắc đơn giản nhưng hiệu quả trong việc giữ khoảng cách an toàn.

Ngoài ra khi muốn chuyển làn đường, rẽ trái hoặc phải, người điều khiển phương tiện cần bật đèn báo hiệu, quan sát hai bên gương chiếu hậu trước khi thực hiện những thao tác kể trên.

Nghỉ ngơi hợp lý và không lái xe khi mệt mỏi

Lái xe khi mệt mỏi là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Nghỉ ngơi hợp lý và không lái xe khi mệt mỏi là việc rất quan trọng để đảm bảo an toàn cho bản thân người lái và người khác trên đường.

Tài xế nên tranh thủ nghỉ ngơi tại các điểm dừng nghỉ trên tuyến đường để lấy lại sức và kiểm tra vận hành xe. (Ảnh minh hoạ: Việt Hùng/Vietnam+)

Một số người thường phụ thuộc vào những chất kích thích như thuốc lá, thuốc lá điện tử, nước tăng lực để tăng cường độ tập trung khi lái xe. Tuy nhiên, những chất kích thích này chỉ có thể giúp họ tỉnh táo trong một thời gian ngắn, sau đó sẽ gây ra cảm giác mệt mỏi, thậm chí là chóng mặt. Vì vậy, theo anh Sơn, các tài xế nên ngủ đủ giấc từ 7-9 tiếng trước khi khởi hành, đặc biệt là những chuyến đi dài sẽ giúp đủ tỉnh táo để vững tay lái.

Bên cạnh đó, các tài xế khi đi đường xa không nên lái xe liên tục trong nhiều giờ liền. Tài xế nên tranh thủ dừng lại nghỉ ngơi sau mỗi 2-3 giờ lái xe để lấy lại sức. Các điểm dừng nghỉ trên tuyến đường là cơ hội tốt để thư giãn và kiểm tra xe.

Luôn tuân thủ luật giao thông

Cuối cùng, việc tuân thủ luật giao thông là nguyên tắc không thể bỏ qua đối với tất cả các tài xế khi tham gia giao thông trên mọi tuyến đường, không kể gần hay xa.

Theo đó, việc nắm vững các quy tắc giao thông, biển báo và các tín hiệu đèn sẽ giúp các tài xế mới không chỉ tránh bị phạt mà còn đảm bảo an toàn cho mọi người trên đường.

Việc tuân thủ biển báo, luật lệ giao thông là nguyên tắc không thể bỏ qua đối với tất cả các tài xế. (Ảnh minh hoạ)

Thứ nhất, người lái cần chú ý đến các quy định về tốc độ: Ở mỗi khu vực khác nhau, có những quy định về tốc độ khác nhau, chẳng hạn như vùng trong đô thị và ngoài đô thị. Hãy chú ý đến các biển báo giới hạn tốc độ và tuân thủ nghiêm ngặt.

Tiếp đó, tài xế cần tôn trọng các làn đường và quy định cấm đỗ: Các làn đường dành riêng cho các loại phương tiện khác nhau như xe buýt, xe đạp, xe thô sơ cần được tôn trọng. Tránh đỗ xe ở những nơi có biển báo cấm đỗ để không gây cản trở giao thông.

Bên cạnh việc tập trung chú ý biển báo trên đường thì tài xế có thể nhờ trợ giúp từ các ứng dụng hỗ trợ lái xe như Vietmap, iGo, Google Map… có cung cấp thông tin về tình trạng giao thông, biển báo, và tín hiệu đèn giao thông trong thời gian thực giúp việc lái xe trở nên thuận lợi hơn.

Việc lái xe an toàn không chỉ đòi hỏi kỹ năng và kinh nghiệm, mà còn cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tuân thủ các quy tắc giao thông. Hy vọng những lời khuyên từ anh Sơn sẽ giúp các tài xế mới có thêm kinh nghiệm và tự tin hơn trong các chuyến đi nghỉ dịp Hè./.

