Các nền kinh tế APEC dự báo sẽ duy trì đà tăng trưởng ổn định

Ông Carlos Kuriyama, Giám đốc Đơn vị hỗ trợ chính sách APEC. (Nguồn: apec)

Theo bản cập nhật tháng 8/2024 của báo cáo Phân tích xu hướng khu vực APEC do Đơn vị hỗ trợ chính sách của diễn đàn công bố, các nền kinh tế APEC dự kiến sẽ duy trì tăng trưởng kinh tế ổn định, cho thấy khả năng phục hồi trước những bất ổn và thách thức đang diễn ra.

GDP của khu vực dự kiến sẽ tăng trưởng 3,5% trong năm 2024, duy trì đà tăng được ghi nhận vào năm 2023. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng dự kiến sẽ giảm nhẹ vào năm 2025, giảm xuống 3,1%, dù mức này vẫn có sự cải thiện so với dự báo trước đó vào tháng 5/2024 là 2,9%.

Ông Carlos Kuriyama, Giám đốc Đơn vị hỗ trợ chính sách APEC, cho biết, mặc dù tốc độ tăng trưởng có thể khác nhau giữa các khu vực, nhưng cam kết chung về kiểm soát lạm phát và áp dụng các chính sách tiền tệ thận trọng là rất quan trọng.

Vấn đề là các thành viên phải luôn cảnh giác và linh hoạt, đảm bảo rằng nền kinh tế có thể vượt qua những thách thức trong tương lai và tiếp tục trên con đường phát triển bền vững.

Các nền kinh tế APEC đã đạt được thành công đáng kể trong việc kiểm soát lạm phát, với lạm phát trung bình giảm xuống 2,8% vào tháng 6/2024, giảm từ mức 5,9% vào tháng 1/2023. Điều này nhấn mạnh hiệu quả của các chính sách tiền tệ được thực hiện trên toàn khu vực.

Nhà phân tích của Đơn vị hỗ trợ chính sách, Rhea C. Hernando, cho rằng các ngân hàng trung ương của các thành viên APEC chủ yếu duy trì cách tiếp cận thận trọng, tránh việc cắt giảm lãi suất sớm có thể gây ra tình trạng tháo chạy vốn và mất giá đồng tiền. Do đó, 20 đồng tiền trong khu vực đã tăng giá hoặc mất giá với tốc độ chậm hơn so với USD trong những tháng gần đây.

Trao đổi thương mại trong khu vực tăng trưởng, với xuất khẩu hàng hóa trong quý đầu tiên của năm 2024 tăng 3,9% về khối lượng và 1,6% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2023. Xu hướng tích cực này phù hợp với dự báo khối lượng thương mại toàn cầu sẽ tăng 3,1% vào năm 2024.

Trong khi đó, nhà nghiên cứu của Đơn vị hỗ trợ chính sách, Glacer Niño A. Vasquez, cho biết tiêu dùng trong nước đã cho thấy khả năng phục hồi, tiếp tục củng cố sự lạc quan về kinh tế trên toàn khu vực.

Ông lưu ý rằng Chỉ số nhà quản trị mua hàng lĩnh vực sản xuất trên khắp các nền kinh tế APEC vẫn ổn định, phản ánh những điều kiện thuận lợi.

Báo cáo nhấn mạnh khu vực này hiện đang phải đối mặt với căng thẳng thương mại gia tăng, dẫn đến sự gia tăng đáng kể các biện pháp hạn chế, chẳng hạn như thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp. Sự gián đoạn liên tục của chuỗi cung ứng cũng làm tăng chi phí và thời gian vận chuyển hàng hóa qua biên giới, gây thêm áp lực lên giá cả.

Các chính sách kinh tế chiến lược và hợp tác quốc tế dự kiến sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết những vấn đề trên. Các nền kinh tế APEC được khuyến khích điều chỉnh chính sách tiền tệ một cách thận trọng, xây dựng lại các vùng đệm tài chính và tìm kiếm các giải pháp thay thế chính sách nhằm tăng cường quan hệ thương mại mà không hạn chế thương mại và đầu tư.

Ông Kuriyama kết luận sự tăng trưởng ổn định trong bối cảnh những bất ổn toàn cầu là minh chứng cho khả năng phục hồi và thích ứng của các nền kinh tế của APEC.

Khi các nền kinh tế tiếp tục vượt qua những thách thức phức tạp, cam kết của APEC đối với các chính sách kinh tế lành mạnh và hợp tác khu vực sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì động lực này và thúc đẩy sự thịnh vượng lâu dài"./.

