Các nhà máy may mặc ở Bangladesh mở cửa trở lại

Phương tiện bị đốt cháy trong cuộc biểu tình phản đối chế độ hạn ngạch việc làm nhà nước, tại Dhaka, Bangladesh, ngày 18/7/2024. (Ảnh: Getty Images/ TTXVN)

Ngày 7/8, các nhà máy may mặc ở Bangladesh, được cho là có thể đóng góp tới 90% kim ngạch xuất khẩu của quốc gia Nam Á này, đã mở cửa trở lại, làm dấy lên hy vọng ngành dệt may vốn là động lực của nền kinh tế, sẽ nhanh chóng khôi phục hoàn toàn, sau khi bị ngưng trệ do các cuộc biểu tình bạo lực khiến Thủ tướng Sheikh Hasina từ chức và rời khỏi đất nước



Các nhà máy may mặc cung cấp hàng hóa cho các thương hiệu lớn của phương Tây, trong đó có H&M, Zara và Carrefour đã bị buộc phải đóng cửa theo lệnh giới nghiêm do biểu tình bạo lực.



Theo ông Miran Ali, Phó Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất và xuất khẩu hàng may mặc Bangladesh (BGMEA), các nhà máy đã phải đóng cửa tổng cộng 4 ngày và hiện còn quá sớm để ước tính thiệt hại về mặt vật chất.

Ông cho rằng hoạt động sản xuất sẽ khôi phục hoàn toàn trong những ngày tới, đồng thời hy vọng các khách hàng sẽ hỗ trợ việc sản xuất bị gián đoạn.



Ông Ali cho biết H&M - công ty mua hàng từ khoảng 1.000 nhà máy ở Bangladesh, đã tuyên bố sẽ không yêu cầu giảm tiền do chậm trễ.



Tại một nhà máy thuộc sở hữu của nhà sản xuất hàng may mặc Urmi Garments ở Dhaka, các công nhân đã quay trở lại làm việc. Quản lý nhà máy Emdadul Haq cho biết việc đóng cửa đã khiến nhà máy này bị chậm đơn hàng của khoảng 228.000 sản phẩm, trị giá 107.000 USD.



Giới phân tích cho rằng dù các nhà máy đang mở cửa trở lại, nhưng có thể có một số thiệt hại. Hula Global - một nhà sản xuất hàng may mặc của Ấn Độ chuyên cung cấp sản phẩm cho khách hàng phương Tây, cho biết sẽ chuyển sản xuất trong phần còn lại của năm nay từ Bangladesh sang Ấn Độ để tránh rủi ro.

Tuy nhiên, Bangladesh vẫn sẽ là nơi sản xuất hàng dệt may hấp dẫn do chi phí thấp hơn 15-25% so với những nơi khác và không mất thuế quan.



Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo quần áo may sẵn có thể chiếm 90% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hằng năm, trị giá 55 tỷ USD của Bangladesh trong năm tài chính 2024.

Theo Tổ chức Thương mại thế giới, Bangladesh là nước xuất khẩu quần áo lớn thứ ba trên thế giới vào năm 2023./.

