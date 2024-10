Cần Thơ: Chẩn đoán, điều trị lao và viêm gan C ngay tại tuyến huyện

Tiến sỹ Nguyễn Thị Thùy Vân (WHO Việt Nam) cho biết, ước tính Việt Nam hiện có gần 1 triệu người sống chung với viêm gan C, 250.000 người sống chung với HIV, 172.000 người mắc lao mới.

Cần Thơ tổ chức Chương trình tập huấn về điều trị viêm gan C tại cộng đồng. (Nguồn: Ánh Tuyết/TTXVN)

Tích hợp xét nghiệm đo tải lượng virus viêm gan C và HIV trên hệ thống máy GeneXpert sẽ gia tăng cơ hội tiếp cận dịch vụ chẩn đoán, điều trị cho bệnh nhân lao và viêm gan C ngay tại tuyến huyện.

Đây là thông điệp được đưa ra tại Chương trình tập huấn về điều trị viêm gan C tại cộng đồng, do Sở Y tế thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam (WHO Việt Nam) tổ chức tại Cần Thơ, ngày 8/10.

Tiến sỹ Nguyễn Thị Thùy Vân (WHO Việt Nam) cho biết, ước tính Việt Nam hiện có gần 1 triệu người sống chung với viêm gan C, 250.000 người sống chung với HIV, 172.000 người mắc lao mới.

Trong khi đó, việc tiếp cận với xét nghiệm chẩn đoán viêm gan C, tải lượng HIV vẫn còn hạn chế do xét nghiệm chỉ sẵn có ở một số bệnh viện tuyến tỉnh và trung ương.

Trước thực tế đó, WHO phối hợp cùng Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) và Chương trình chống Lao quốc gia phối hợp triển khai Chương trình "Nghiên cứu thí điểm tích hợp xét nghiệm đo tải lượng HCV và HIV trên hệ thống GeneXpert hiện có tại Hà Nội và Cần Thơ."

Cụ thể, ở Cần Thơ, chương trình triển khai thí điểm tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thốt Nốt, thời gian thí điểm từ tháng 3/2023 đến tháng 12/2024.

Đến nay, tại Cần Thơ, kết quả bước đầu ghi nhận, có 265 trường hợp được xét nghiệm chẩn đoán viêm gan C; 380 trường hợp được xét nghiệm chẩn đoán HIV.

107/265 bệnh nhân viêm gan C được điều trị theo phác đồ viêm gan C. Trong đó, có 31 bệnh nhân được xét nghiệm lần 2, 29 bệnh nhân hoàn toàn khỏi bệnh.

Theo Thạc sỹ Đoàn Thị Kim Phượng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ, từ tháng 5/2024 đến nay, Cần Thơ bắt đầu thí điểm triển khai phân phối bộ dụng cụ tự xét nghiệm nhanh viêm gan C qua trang web https://tuxetnghiem.vn.

Đây là chương trình được hỗ trợ kỹ thuật từ Cục Phòng chống HIV/AIDS và Tổ chức WHO. Khoa Phòng, chống HIV/AIDS-Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ chịu trách nhiệm quản lý vận hành.

Sau khi tự xét nghiệm có kết quả sàng lọc anti-viêm gan C dương tính, bệnh nhân sẽ đến Phòng xét nghiệm của Trung tâm tại hai địa chỉ: Số 1 Ngô Đức Kế (phường Tân An, quận Ninh Kiều) hoặc số 400 Nguyễn Văn Cừ nối dài (phường An Bình, quận Ninh Kiều) để được lấy mẫu làm tải lượng, xét nghiệm viêm gan C trên máy Genxpert hoàn toàn miễn phí.

Sau một tuần, bệnh nhân sẽ được hẹn trả kết quả và tư vấn lộ trình điều trị, được thanh toán bảo hiểm y tế thông qua hai đơn vị là Bệnh viện 121 và Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ./.

