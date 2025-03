Yêu cầu tạm dừng lưu thông phụ gia thực phẩm hương cà phê và hương bơ

Ngày 28/3, Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) thông báo vừa ban hành thông báo số 556/TB-ATTP về việc đề nghị tạm dừng lưu thông hàng hóa kể từ ngày 25/3/2025 đối với 2 phụ gia thực phẩm: hương bơ 1127 và hương càphê 1312.

Theo yêu cầu của Cục An toàn Thực phẩm, Công ty TNHH Minh Kiến phải liên hệ với người sản xuất để thực hiện các biện pháp xử lý, khắc phục trong 10 ngày...

Phụ gia thực phẩm: Hương bơ 1127 (NSX: 05/2/2025, HSD 4/2/2026, Ngày đóng gói và chiết rót: 05/2/2025), số lượng 16 kg (4 can x 4kg/can) của thương nhân phân phối và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm (cơ sở được kiểm tra) là Công ty TNHH Minh Kiến. Địa chỉ: 725/3 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

Phụ gia thực phẩm Hương bơ 1127 đóng gói và chiết rót tại Chi nhánh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Minh Kiến. Địa chỉ: 354/16/12 QL 1A, khu phố 3, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Phụ gia thực phẩm: Hương Cà phê 1312 (NSX: 10/01/2025, HSD 9/01/2026, ngày đóng gói và chiết rót: 10/01/2025), số lượng 20kg (4 can x 5kg/can) của thương nhân phân phối và chịu trách nhiệm sản phẩm (cơ sở được kiểm tra) là Công ty TNHH Minh Kiến. Địa chỉ: 725/3 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sản phẩm đóng gói và chiết rót tại Chi nhánh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Minh Kiến. Địa chỉ: 354/16/12 QL 1A, khu phố 3, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Lý do tạm dừng lưu thông vì vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa.

Cục An toàn Thực phẩm yêu cầu Công ty TNHH Minh Kiến có trách nhiệm liên hệ với người sản xuất để thực hiện các biện pháp xử lý, khắc phục trong thời hạn 10 ngày. Hàng hóa nêu trên chỉ được phép tiếp tục lưu thông nếu đã thực hiện hành động khắc phục đạt yêu cầu và được cơ quan kiểm tra ra thông báo hàng hóa được tiếp tục lưu thông trên thị trường.

Văn bản của Cục An toàn Thực phẩm gửi Sở Y tế các tỉnh Bình Thuận, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc, Phú Yên, Tuyên Quang, An Giang, Bình Phước, Nam Định, Nghệ An, Bắc Ninh, Cà Mau, Thái Bình, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bến Tre, Đắk Lắk, Đồng Nai, Hà Giang, Hậu Giang, Lào Cai, Tiền Giang; Sở An toàn thực phẩm TP HCM; Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để kiểm tra, giám sát trên địa bàn./.

